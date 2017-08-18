«Роснефть» представила доказательства незаконного владения «Системы» акциями «Башнефти»

АФК "Система" знала о том, что незаконно владеет акциями «Башнефти». Соответствующие доказательства представила компания «Роснефть» в пятницу, на очередном заседании арбитражного суда в Уфе.

«Роснефть» совместно с «Башнефтью» и властями Башкирии требует от АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» возмещения убытков, причиненных «Башнефти» при реорганизации в 2014 году. Сумма иска составляет 170,6 миллиарда рублей. Суд ранее наложил на активы АФК «Система» обеспечительные меры.



Также, «Роснефть» представила пояснения по размеру финансовых резервов для формирования запасов, пояснения касательно займа "Система-Инвест", историю его возникновения, доказательства несвязности реорганизации "Башнефти" и ее планов по IPO.



НЕЗАКОННОЕ ВЛАДЕНИЕ



Суду в пятницу были представлены доказательства незаконности владения АФК "Системой" акциями «Башнефти».



Трижды, в 2005, 2007 и 2009 годах сделка по переходу структурам Урала Рахимова активов «Башнефти» признавалась судами незаконной. В частности, в 2005 году сделка была объявлена несоответствующей законодательству, в 2007 и 2009 годы сделку сочли нарушающей требования публичного порядка.



Сложно в такой ситуации оставаться в неведении. Очевидно, что на фоне судебных разбирательств и постоянных проверок, связанных с приватизацией в последующий период при продаже, АФК «Система» прекрасно осознавали, что акции и сама «Башнефть» были приватизированы с нарушением законодательства.



Более того, на момент завершения реорганизации «Башнефти», которую затеяла «Система», уголовное дело в отношении незаконности приватизации уже было возбуждено, но АФК и это не остановило, хотя необходимые юридические механизмы для этого были.



УБЫТОЧНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ



АФК «Система» провела реорганизацию «Башнефти». Эта процедура, в конечном итоге, принесла нефтяной компании значительные убытки. «Система» утверждает, что реорганизация была необходима для IPO «Башнефти».



При этом в законодательстве не содержится ни единого препятствия либо требования, которые запрещали бы компаниям, имеющим "закольцованную" структуру владения акциями (так называемое перекрестное владение), выходить на IPO.



Это подтвердил представитель АФК «Системы» в суде: «такой запрещающей нормы в законодательстве нет» - тем самым фактически признав необоснованность своей позиции. Более того, в протоколах касающихся реорганизации "Башнефти", не упоминается какая-либо связь с планами по IPO.



«Во-первых, закон об акционерных обществах не связывает эти процессы. Во-вторых, мы приложили в письменных пояснениях все протоколы, касающиеся реорганизации, и ни в одном из них не упоминается какая-либо связь с планами по проведению IPO», — сказал, в свою очередь, на заседании суда представитель «Роснефти» Константин Гричанин. «Так, мы приложили все протоколы комитета по стратегии на 2013-2014 годы, официального органа, и никаких упоминаний IPO в них тоже нет. Кроме того, мы приложили протоколы еще одного официального органа — комитета по инвестициям — та же самая ситуация. То есть таких документов и таких планов попросту не было»,- добавил он.



ИСЧЕЗНУВШИЙ ЗАЕМ



Помимо реорганизации, проведение которой не оправдано ни здравым смыслом ни требованиями законодательства, в суде рассматривался еще один занимательный эпизод деятельности АФК «Система» - заем, который перестал существовать.



Так, в 2005 году за счет кредита в ВТБ в размере 600 миллионов долларов «Система-Инвест» приобрела акции "Башнефти". Нефтяная компания в 2010 году фактически расплатилась по этой задолженности: она была реструктуризировала и продлена путем выдачи нового займа и векселей.



В 2012-2013 годы «Система-Инвест» заключила семь новых договоров займа, в очередной раз реструктуризировала долг, причем по низкой ставке (5%, а не 8-10%). А в процессе реорганизации «Башнефти» должник и кредитор совпали в одном лице.



Таким образом, в результате злоупотребления и нарушения прав миноритариев "Система-Инвест" несколько раз продевала заем, который в итоге перестал существовать.



Фактически, акции «Башнефти» для АФК «Системы» были оплачены самой же «Башнефтью», в нарушении интересов общества и его других акционеров.

РАЗГОВОРЫ О МИРОВОМ СОГЛАШЕНИИ



АФК «Система» попросила суд отложить на месяц разбирательство по иску «Роснефти» на 170,6 миллиарда рублей для возможного мирного урегулирования спора и изучения новых доказательств истца.



«Опять разговоры про мировое соглашение. Никаких официальных внятных предложений «Система» не делала, но представители «Системы» в суде говорят: если эксперт признает, что был какой-то убыток, то мы готовы в рамках мирового соглашения или судебных процедур этот убыток погасить. Они готовы уже торговаться по сумме. Это говорит только об одном: никакой, ни безупречной, ни упречной юридической позиции у «Системы» нет и не было», — прокомментировал это заявление пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.