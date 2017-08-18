Топ новостей 18 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня выросло число жертв терактов в Испании, экс-полковнику ГРУ Квачкову увеличили срок наказания за видеообращение, а СМИ рассказали о появлении в России полимерных денег.

Один из пострадавших во время теракта в Камбрильсе скончался. Основным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне является 17-летний Мусса Укабир, его брат ранее заявил о пропаже своих документов. Ему удалось скрыться. Заорганизацией атак в Камбрильсе и Барселоне может стоять ячейка из 12 человек. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта в центре Барселоны, их имена не называются. Число погибших в терактах достигло 14 человек, пострадали около 120. Между тем в финском Турку неизвестный напал на прохожих с ножом, погиб один человек.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 августа 2017 г.

Impressionant mostra de condol, solidaritat i rebuig al terrorisme a Vilanova i la Geltrú #TotsSomBarcelona #Cambrils pic.twitter.com/nLoCeUDQOy — Vilanova i la Geltrú (@ajuntamentvng) 18 августа 2017 г.

Intense gunfire can be heard in the city of #Cambrils as an anti-terrorist operation continues near the city centre.pic.twitter.com/cK7AQaas52 — Abraham Jr. ® (@torrea40) 18 августа 2017 г.

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков проведет в колонии на 1,5 года больше по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Срок отбытия наказания исчисляется с 18 августа 2018 года. Квачкову добавили срок за размещение ролика, в котором он «побуждал к совершению негативных действий в отношении представителей государственной власти в РФ».

Видеоблогер Квачков приговорен к 1,5 годам за разжигание розни. Владимир Васильевич выйдет из колонии строгого режима когда ему будет 71 год pic.twitter.com/yR1xwCebq5 — Рев. Календарь (@365data_rvk) 18 августа 2017 г.

Петр Порошенко назначил Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины во «временно оккупированной» автономной республике Крым. В его задачи войдет работа по де-оккупации полуострова и защита «прав людей, пострадавших в результате незаконной аннексии Крыма». Бабину также поручено подготовить пакет изменений в конституцию Украины.

Рез-тат работы нового"постпреда Украины в Крыму"будет тем же,что у предыдущего: он будет никому не известен и производить будет лишь пустоту — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 августа 2017 г.

ФСБ работает в комиссии стандартизации технологии блокчейн Международной организации по стандартизации. От России в комитет вошел сотрудник спецслужбы Григорий Маршалко. Задача представителей России состоит в том, чтобы в международный стандарт блокчейна вошли российские криптографические алгоритмы.

Центробанк введет полимерную пропитку в производство новых купюр номиналом 200 рублей, что поможет сберечь купюры от повреждений, сделав их «пластиковыми». По оценкам экспертов, с полимерными деньгами могут возникнуть проблемы при утилизации, а производство таких денег в разы дороже.

"ЦБ начинает выпуск полимерных денег"

Рупь деревянным был раньше,

теперь полимерным станет

а вот деньгами не станет.https://t.co/JUZj5FQd8K — Tazit (@alexander55755) 18 августа 2017 г.

В фармацевтической отрасли прогнозируют, что к осени рост цен на лекарства составит 5–20% из-за подорожания импортных препаратов. Затраты импортеров на закупку лекарств за рубежом за первые пять месяцев 2017-го выросли на 11%. В первую очередь, повышение затронет сезонные препараты.

С такими ценами на лекарства пожелание здоровья останется единственным препаратом в аптечках "Скорой помощи" pic.twitter.com/MAVa1ngRIa — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 18 августа 2017 г.

это же про Россию сегодня pic.twitter.com/EnhmGEVUad — недруги за бугром (@Lndcalling) 18 августа 2017 г.

Жителей чеченского поселка Красная Турбина, которые пожаловались генпрокурору РФ Юрию Чайке на преследование родственников, могли избить в полиции. Родственников Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в намерении уехать воевать в Сирию, могли вызвать в РОВД и там избить. Эти факты сейчас проверяют в СПЧ.

Мэр Сиэтла Эд Мюррей попросил демонтировать памятник Владимиру Ленину в районе Фремонт и мемориал войскам Конфедерации. «В последние несколько дней жители Сиэтла выразили озабоченность и разочарование из-за символов ненависти, расизма и жестокости в нашем городе», — заявил он. По мнению мэра, памятники необходимо демонтировать несмотря на то, что они являются частными.

Сила Ленина не в памятниках, а в идее равенства и справедливости. И вот идею эту снести невозможно, как бы ни пытались. https://t.co/10OjJlVxSs — Вячеслав Фоминов (@VVFominov) 18 августа 2017 г.

Владимир Путин 18 августа начал рабочую поездку в Крым, прибыв на полуостров вместе с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Он посетил севастопольский образовательный центр «Бухта казачья». Также Путин с представителями научных и общественных кругов Севастополя

Сотрудники Нацгвардии повредили руку кандидату в муниципальные депутаты Вадиму Коровину за то, что тот припарковал свой автомобиль у здания мэрии Москвы. Сотрудники ведомственной охраны потребовали от него убрать машину с парковки, заявив, что здесь оставлять транспорт нельзя, а потом задержали, заломав руку, и провели в четвертый подъезд, где подаются уведомления на проведение митингов.