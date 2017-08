Топ новостей 18 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня выросло число жертв терактов в Испании, экс-полковнику ГРУ Квачкову увеличили срок наказания за видеообращение, а СМИ рассказали о появлении в России полимерных денег.

Один из пострадавших во время теракта в Камбрильсе скончался. Основным подозреваемым в совершении теракта в Барселоне является 17-летний Мусса Укабир, его брат ранее заявил о пропаже своих документов. Ему удалось скрыться. Заорганизацией атак в Камбрильсе и Барселоне может стоять ячейка из 12 человек. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта в центре Барселоны, их имена не называются. Число погибших в терактах достигло 14 человек, пострадали около 120. Между тем в финском Турку неизвестный напал на прохожих с ножом, погиб один человек.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!