Испания спустя 13 лет после теракта на железной дороге в Мадриде вновь оказалась под ударом террористов. Основной целью на этот раз стала столица Каталонии — Барселона. Удар пришелся на бульвар Рамбла, где ежедневно прогуливаются тысячи людей. Фургон въехал на центральную, пешеходную часть бульвара со стороны площади Каталонии на высокой скорости и таранил толпу на протяжении больше 500 метров. В результате атаки погибли 15 человек, еще 130 пострадали.

Всего через несколько часов стало известно о попытке теракта в Камбрильсе, который находится в 120 километрах от Барселоны. Сценарий был избран тот же — фургон въехал в группу людей в районе порта. В результате пострадали шесть человек, а одна женщина скончалась, ее ударил ножом один из пассажиров автомобиля. Ему удалось скрыться после столкновения с полицией, но спустя несколько часов его нашли и застрелили.

За день до этого в Альканаре, который находится в 160 километрах от каталонской столицы, прогремел взрыв. Внутри дома находились два человека, один из которых погиб, второй пострадал. Шесть человек, находившихся в соседних зданиях, получили травмы. Местные СМИ предполагали, что взрыв произошел в нарколаборатории. В этом же городе было и второе происшествие — как сообщал местный канал TV3, произошел еще один взрыв. По некоторым данным, сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате пострадали несколько полицейских. Именно в Альканаре полиция задержала одного из подозреваемых по делу о теракте в Барселоне.

Власти назвали атаку в Барселоне терактом, хотя полиция Каталонии просила не нагнетать обстановку.

«Не публикуйте фотографии полицейской спецоперации и изображения, которые могут задеть чьи-то чувства. Следите за официальными источниками и не распространяйте слухи», — сообщалось в твиттере правоохранителей.

Через некоторое время террористическая организация ИГ (запрещена в РФ) взяла ответственность за произошедшее на себя. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на ресурсы, близкий к джихадистам.

«Хоть группировка, называющая себя «Исламским государством» (запрещена в РФ), и распространила заявление, утверждающее, что ее «солдаты» осуществили нападение в Барселоне, пока нет ясности в том, имели ли исполнители прямую связь с ней или же просто были воодушевлены ее призывом к действию. Подобные заявления чаще указывают на второе», — напоминает BBC.

По подозрению в организации теракта в Барселоне были задержаны двое мужчин — житель Марокко и житель Мелильи (испанский анклав в Северной Африке). Тот, кто был за рулем минивэна, скрылся. Позднее в полицию явился его брат, чьи документы нашли в фургоне, и рассказал, что бумаги у него были украдены.

В Камбрильсе был задержан один из шестерых нападавших — остальные были убиты на месте. Позднее в предместье Барселоны был задержан еще один человек, которого подозревают в причастности к атакам. Так что у спецслужб Испании все же будет шанс выяснить, кто стоит за организацией терактов в Каталонии.

Прибывший в Барселону после атаки премьер-министр Испании призвал мир объединиться в борьбе против радикалов. «Сегодня борьба с терроризмом — принципиальная и первоочередная необходимость для свободных и открытых обществ, таких как наше. Это глобальная угроза, и ответ на нее должен быть глобальным», — приводит ВВС слова Мариано Рахоя на пресс-конференции в Барселоне.

Его слова вызвали легкое недоумение у экспертов. Дело в том, что Испания придерживалась нейтральной политики по отношению к исламским радикалам, атакующим европейские города. Власти страны объясняли это в том числе тем, что теракты происходят в странах, которые так или иначе участвуют в кампаниях на Ближнем Востоке. «Испания представляет собой особый случай общеевропейской борьбы с терроризмом. Эта страна принципиально отказывалась участвовать в антитеррористических кампаниях в Ираке и впоследствии в Сирии. На сегодняшний день участие Испании в западной коалиции, воюющей против террористического «Исламского государства» (запрещено в РФ), также весьма ограниченно. Испанские военные в основном лишь предоставляют консультационную помощь своим коллегам и их обучение», — сказала «Газете.ru» директор программ Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

Эксперты уверены, что теперь власти Испании пересмотрят меры безопасности в сторону их ужесточения. «Испанские силовики оказались явно не готовы к терактам в Каталонии. И это несмотря на то, что иностранные коллеги заблаговременно предупреждали испанские спецслужбы о готовящемся теракте, указав и возможное место проведения теракта (с точностью до улицы) и способ его осуществления. Не случайно въезд на пешеходный бульвар Рамбла все дни, предшествующие теракту был блокирован автомобилем. А вот в день трагедии этого блокирующего автомобиля почему-то не оказалось. В целом теракт в Барселоне в очередной раз показал низкую эффективность пассивных мер защиты от терроризма: рамки металлоискателей в метро, аэропортах, ж/д вокзалах, блокирование улиц для проезда транспорта и т.д.», — пишет эксперт «Независимой газеты» Алексей Филатов в авторской колонке для издания.