Выберите момент, когда вы остались в одиночестве. Закройте двери комнаты. Отключите телефон и гаджеты. Расслабьтесь. И вот прямо сейчас спросите себя: кем бы вы хотели быть? Какая она, профессия вашей мечты?

Представьте, что по мановению волшебной палочки вы оказались в идеальных декорациях. Если кто-то хочет быть певицей, значит, прямо на сцене концертного зала перед тысячей зрителей. Хотите стать директором крупного предприятия — в рабочем кабинете начальника. Мечтаете о карьере известного психолога — прямиком в переполненном слушателями лектории лучшего университета страны.

Вы там. Почувствуйте, что происходит? Что вы видите и слышите вокруг? Что вы делаете?

А теперь честно отследите свою реакцию. Хотите и дальше находиться в этих декорациях? Нет ли такого чувства, что вы передумали и готовы всё что угодно отдать, лишь бы вернуться назад в свою жизнь?

Например, теоретически я хотела бы быть альпинистом. Но если я представлю, что действительно вишу на горе, внизу пропасть, мне холодно, страшно и неизвестно, сколько мне еще лезть до вершины — нет, нет, нет, наверное, погорячилась я с мечтой.

Президент страны везде ходит с охраной и контролирует каждый свой жест, каждый шаг. Директор крупной корпорации общается со статусными людьми. Рискует миллионами. Оба боятся потерять власть и испытывают стресс каждый день. Это слишком жесткий режим для меня. Отказываюсь.

Возможно, вы недостаточно много знаете об этом занятии или профессии. Картинка в глянце, как правило, с реальностью имеет мало общего. Потрудитесь выяснить детали.

Работа фотомоделью кажется легкой и приятной? Тогда познакомьтесь с правдой жизни: ради одной фотографии девушка может провести несколько часов на холодном берегу моря под сильным ветром. Изображая при этом, что резвится на жарком пляже.

Финальный выход на подиум — это всего лишь вишенка на торте. А перед ним — десятки часов хождения на репетициях, и, слава богу, если обойдется без толченого стекла в туфлях от «девочек» и прочих ужасов.

Я не говорю уже о бесконечных диетах и беготне по кастингам. Или придётся выполнять многочисленную бесплатную работу, ожидающую всех новичков. И вряд ли вы захотите сопутствующих миру глянца интриг.

Прочувствуйте все до конца. Возможно, большая часть из того, чем вы мечтали заниматься, окажется вам совсем не по кайфу. Многие образы на самом деле взяты из иллюзий социума — кинофильмов, книг, передач на телевидении.

В результате этого упражнения должно стать понятно, что вам точно не подходит. Сумеете вовремя отказаться от чужих социальных стереотипов и облегчите себе дорогу к своим личным целям.

Не надо всем становится кинозвездами, президентами и мировыми знаменитостями. Быть счастливой важнее реализации чужих социальных понтов.

Тренировка перед стартом

Если у вас есть несколько предварительных целей, которые вам нравятся, но вы не уверены в том, действительно ли они ваши на 100 %, попробуйте выполнить следующее задание. Начните потихонечку заниматься тем, о чем вы мечтали.

Станьте волонтером или стажером, подмастерьем у того человека, который уже реализует вашу мечту в своей жизни. Попроситесь к нему на день, соглашайтесь на любые «принеси, подай», станьте его тенью.

Да, страшно, что пошлют далеко и надолго. Но подумайте, ведь бесплатная рабочая сила еще никому не мешала. И шансы есть всегда.

Идеальный вариант, если вы этого человека попросите стать ментором для вас. Кажется страшным и нереальным, правда? Но очень многие люди охотно на это соглашаются. Конечно, если у вас нет задачи взять себе в менторы королеву Англии.

Часто у людей очень извращенное представление о «работе мечты». Одно дело увидеть впечатляющее выступление на сцене, а другое — сотни часов репетиций.

Ваша задача попасть туда, где сотни часов репетиций. Зачем? Чтобы в реале «пощупать» ту деятельность, к которой, как вам кажется, лежит душа. И, если выяснится, что это совсем не ваше, вовремя отказаться. Вовремя отказаться — это важно.

Не надо искать кого-то недостижимого. Ищите человека попроще. Реального человека, живого человека, который ближе находится к вашей мечте, чем вы. Чтобы вам стало понятно: если для него это реально, то и для вас тоже нет ничего невозможного. Тогда есть шанс проложить дорожку от того, где вы сейчас, к тому, куда вы идете.

Суть мечты

В идеале после этого упражнения у вас остается только одна мечта, один образ жизни, который для вас максимально желателен. Теперь вам надо докопаться до квинтэссенции этой мечты, до самой ее сути. Для примера вернемся к образу певицы.

Для кого-то главное иметь толпы поклонников, получать любовь и обожание.

Для другого человека суть в том, чтобы петь, работать со своим голосом, совершенствовать его.

Для третьего, общаться со всеми великими на равных…

Подумайте, в чем суть того, что вы хотите для себя. Поищите, что именно привлекло вас в этой мечте. И запишите ваши выводы.

Для кого-то важны хорошие заработки, а известность и признание, к примеру — спасибо, не надо.

Для второго, наоборот, деньги безразличны, он жаждет признания.

Дальше вас ждет самое интересное. Вполне возможно, вам даже не придется прилагать сверхусилий, чтобы получить то, о чем вы так мечтали.

Зная результат (это та самая суть, которую вы уже выяснили), вы примерно представляете шаги к этому результату. А значит, вы вполне можете сформулировать и записать 1-2 ближайших действия. Как говориться, иди по направлению к мечте, не можешь идти — ползи, не можешь ползти — хотя бы лежи по направлению к ней.

Очень часто может оказаться, что всё очень просто и рядом. Потому что суть — не во внешнем, а во внутреннем.

Не обязательно выступать в комедийных шоу на Бродвее, а можно начать выкладывать свои короткие скетчи в Инстаграм, как это сделала актриса Ирина Горбачева. Она просто получала удовольствие. А теперь у нее больше 1,8 миллионов подписчиков.

Не обязательно работать в овальном кабинете Белого Дома и влиять на геополитику мира. Можно найти в родном городе общественную организацию и начать решать с ее помощью конкретные проблемы своего двора, улицы, района. И получать удовлетворение и кайф уже сейчас, в своей нынешней жизни.

Найдите суть «работы мечты» — и она будет вашей.