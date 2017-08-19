Страны Европы вновь и вновь готовят проекты по сохранению европейской норки – вида животных, находящегося сейчас в критическом положении. И, похоже, в этом случае для спасения одного вида необходимо уничтожать представителей другого.

Европейская норка (Mustela lutreola) еще сравнительно недавно считалась распространенным видом и активно добывалась ради меха. Она встречалась на широком пространстве от Пиренейского полуострова до юга Западной Сибири. Но во второй половине XX века ее численность начинает снижаться. В 1988 году Красная книга МСОП признает европейскую норку уязвимым видом, в 1994 – вымирающим, в 2011 – находящимся на грани исчезновения.

Сейчас некогда единый ареал европейской норки теперь разбит на несколько удаленных друг от друга фрагментов. В России в 2010-е годы она наблюдалась в Краснодарском крае, Республике Коми, Тверской, Вологодской, Костромской и Архангельской областях. Но даже там на протяжении последнего десятилетия численность европейских норок продолжает снижаться, в контрольные ловушки попадает все больше американских норок. Считается, что европейские норки сохранились также в Ивановской и Ярославской областях, а также в Ставропольском крае (особый кавказский подвид – Mustela lutreola turovi), но в природе там они не попадались уже довольно давно. В сорока субъектах Российской Федерации европейская норка официально признана исчезнувшей.

Европейская норка

Во Франции, на юго-западе страны, численность европейских норок оценивалась в несколько сотен особей, но последнюю норку там видели в 2004 году, возможно, сейчас они уже исчезли. В Испании пытаются вести строгий мониторинг оставшихся норок. По оценкам исследователей, сейчас в стране сохранилось примерно 500 животных. Норки также все еще живут в заповедных зонах дельт Дуная (Румыния, Украина) и Днестра (Украина). Считается, что она сохранилась и в лесах Карпатских гор в Румынии, но там с 1990 года ее встречали всего 15 раз.

В Эстонии последняя дикая европейская норка была поймана в 1996 году, но с 2000 года в стране действует проект по возрождению этого вида. На данный момент эстонцам удалось создать небольшую, но устойчивую популяцию норок на острове Хийумаа. Предварительно охотники прочесали весь остров, чтобы отловить американских норок – наследие действовавшей там меховой фермы. Сейчас на Хийумаа не менее сотни европейских норок, и эстонские биологи уже планируют расширить свой проект, переселив часть зверей на соседний более крупный остров Сааремаа.

В чем же причина бедственного положения европейских норок? Чаще всего называют появление опасного конкурента – уже упоминавшейся американской норки (Neovison vison). Не смотря на общее название, европейская и американская норки находятся не в столь уж близком родстве. Европейская норка входит в один род с колонком, лаской, степным и лесным хорьками. Американская генетически довольно далека от всех куньих Евразии, относительно близок ей соболь. Она крупнее европейской норки и рождает за один раз большее число детенышей.

С 1920-х годов американскую норку стали завозить в Европу как источник более ценного меха, чем мех европейской норки. Ее разводили на зверофермах, а иногда и просто выпускали в леса. В СССР первые американские норки были выпущены в 1933 году в Воронежской области. Затем интродукция повторялась неоднократно вплоть до 1963 года в самых разным местах от Камчатки, Чукотки и Приморья до Карелии, Северной Осетии и Литовской ССР. Выпускались как животные, выращенные в неволе, так и взятые из дикой природы в Америке, что должно было облегчить их акклиматизацию.

Американская норка

В Великобритании американские норки впервые появились в 1929 году. В результате как сознательных выпусков животных в природу, так и побегов с ферм к 1950-м годам возникла первая стабильная популяция диких американских норок в Девоне, в следующем десятилетии – и в других местах. В Ирландию норок завезли в 1950-х. В 1920-х они появляются в Италии, в 1930-х – в Исландии. В Норвегии и Испании норок никогда не выпускали в природу, но они распространились в этих странах, сбегая со звероферм. В Норвегии, например, первая ферма с американскими норками появилась в 1937 году, а сейчас этот вид распространен по всей материковой части страны и отсутствует лишь на некоторых островах. Колонизация американской норкой Испании произошла во второй половине XX века.

Помимо прямой конкуренции за пищевые ресурсы и более быстрого размножения есть еще один фактор, обеспечивающий преимущество американской норки над европейской. Представители этих видов могут спариваться в природе, но начавшаяся беременность в определенный момент прерывается. В результате более крупные и сильные самцы американских норок выигрывают брачную конкуренцию у европейских самцов, спариваются с европейскими самками, те с наступлением беременности перестают спариваться с другими самцами, поэтому потомство у европейских норок появляется все реже.

Другой причиной упадка европейской норки называют строительство гидроэлектростанций. Жизнь норки тесно связана с водой. Эти зверьки предпочитают селиться по берегам лесных рек и ручьев или возле озер. Они любят обрывистые берега, заросшие тростником и кустарником, старицы, дельты и плавни. Норы устраивают у воды, охотно ныряют, хорошо плавают. Основную часть пищи европейской норки составляют водные или околоводные животные: лягушки, раки, рыба, водяные насекомые, моллюски, водяные крысы. Появление крупных водохранилищ привело к исчезновению множества мелких водоемов, что, несомненно, нанесло удар по европейским норкам. Однако исследователи отмечают, что снижений численности норок началось еще в начале XX века, когда еще не строили крупных гидроэлектростанций и по Европе не распространилась американская норка. Так что в полной мере причины сокращения численности европейских норок остаются неясными.

Важным центром работы по спасению европейской норки стала Эстония. Местные биологи не только поддерживают популяцию норок на Хийумаа и резервных животных в Таллиннском зоопарке, но и помогают реинтродуцировать норок в других странах. Недавно Мадис Пыдра (Madis Põdra) и его коллеги выпустили десяток норок в верховье реки Арагон в Испании. Еще семь или восемь норок планируется выпустить в 140 километрах к северу, в долине реки Лейсаран, чтобы поддержать существующую там слабую популяцию.

Еще одна попытка восстановить норок с 2010 года начата в Германии, в национальном парке у озера Штайнхудер, в Нижней Саксонии. Работающие там биологи Ева Люэрс (Eva Lüers) и Томас Брандт (Thomas Brandt) говорят, что популяция норок на озере крепнет. В 2015 году автоматическая камера впервые зафиксировала выводок юных норок в окрестностях озера. В Германии встречаются и американские норки, но в данном национальном парке их нет, а биологи внимательно следят, чтобы они туда не проникли.

В Барселоне создана Европейская ассоциация норок (European Mink Association), которая одновременно с разведением и распространением европейских норок разрабатывает меры по контролю за численностью норок американских. Именно их испанцы считают основными виновниками неудач в предшествующих попытках интродукции, а власти страны не оставляют планов полностью очистить Испанию от инвазивного вида. В 2008 году, когда европейских норок пробовали выпустить на севере Испании, в районе выпуска были выловлены американские норки, но их численность быстро восстановилась. В результате из 27 выпущенных норок большинство погибло в течение полугода.

Сейчас ставка делается на применение специальных плавающих ловушек. «Норковый плот», разработанный Джонатаном Рейнольдсом из Game & Wildlife Conservation Trust в британском Фординбридже, представляет собой доску, плавающую на поверхности реки и увенчанную деревянной коробкой, в которой содержится немного растительности и небольшой слой из песка и глины, на котором остаются следы выдры. Если следы замечены, на плотике помещают ловушку. По неясным причинам такие «норковые плоты» игнорируются европейскими норками, но вызывают большой интерес у американских. «Мы не знаем, почему они им так нравятся, – говорит Мадис Пыдра. – Это действительно чудесно работает». Сейчас на реке Арагон выставлено три сотни таких плотов. Тем не менее, Мадис Пыдра признает, что европейская норка всегда будет контролируемым видом, так как полностью избавиться от вида-конкурента вряд ли возможно.

Заокеанские коллеги делятся с европейскими биологами своим опытом спасения вымирающих куньих. Американец Трэвис Ливьери (Travis Livieri) участвовал в программе восстановления американского черноногого хорька (Mustela nigripes), начавшейся, когда этих животных оставалось всего восемнадцать. Он советует в дополнение к принимаемым мерам собирать и замораживать сперму европейских норок. Именно запасы спермы вместе с искусственным осеменением помогли американским биологам обеспечить генетическое разнообразие восстановленной популяции черноногих хорьков.