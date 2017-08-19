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19 августа 2017, 18:10
«Исламское государство» Сургут теракт Ханты-Мансийский автономный округ

Резня в Сургуте

Ликвидированный преступник в Сургуте
Ликвидированный преступник в Сургуте
фото: osurgut.com

Сегодня утром в Сургуте молодой человек, одетый в черное, бегал по центру города с ножом и нападал на встречных прохожих.

До того, как его застрелил отряд ППС, преступник успел ранить семь человек.

По данным врачей, у одного пострадавшего ранения оказались поверхностными, он ушел долечиваться домой.

Остальные получили серьезные травмы, перенесли операции. Сейчас их жизни уже вне опасности.

Как пишет связанный с Life.ru телеграм-канал Mash, среди раненых в Сургуте пятеро мужчин и две женщины. Преступник, по данным издания, бил людей ножом в область живота или в шею.

Однако «все ранения прошли по касательной или просто неглубокие. Тяжело ранен только один человек», говорится в сообщении.

Mash опубликовал также фотографию нападавшего, взятую, судя по всему, из соцсетей.

Сообщается, что резню устроил 19-летний Артур Гаджиев.

Его отец Ламетулах Гаджиев, как сообщается, родом из Дагестана. Гаджиев-старший, если верить телеграм-каналу, стоит на учете, как экстремист и последователь радикальных религиозных течений.

Однако по официальной информации управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу, преступник (имя которого не называется) родился в 1994 году. То есть ему должно быть не 19 лет, а 22 или 23 года. Также указано, что нападавший был местным жителем.

До того как наброситься на людей с ножом, молодой человек, возможно, устроил пожар в ТЦ «Северный».

Кадры с камер наблюдения, где виден человек, сильно похожий на нападавшего (когда его застрелили, по соцсетям разлетелись его фотографии), публиковал паблик «Регион-86».

На видео молодой человек сначала что-то делает около банкомата (судя по комментарием полицейских, обсуждающих видеозапись), а потом бросает в стену какой-то предмет, в результате чего коридор вспыхивает.

На телеканале «С1» сообщали, что нападавших, возможно, было двое. И они, по версии журналистов, пытались ограбить банкомат в ТЦ «Северный», а затем устроили пожар.

Издание «О, Сургут!» пишет, что ТЦ «Северный» действительно стал отправной точкой преступлений, но преступник действовал в одиночку.

В коридор ТЦ он бросил дымовую шашку, пожарные потушили возгорание.

После поджога мужчина выбежал из здания и нанес ножевое ранение одному из прохожих. Затем молодой человек напал на жителя в районе автобусной остановки «Аврора».

Потом стал набрасываться на людей на улицах Бажова и Ленина. На Бажова, 22 приехали полицейские. Там преступник и был застрелен отрядом ППС.

Один из очевидцев видел нападавшего еще до всех этих событий. Некий Дмитрий сообщил, что молодой человек незадолго до нападения сидел за столиком в летнем кафе  недалеко от ТЦ «Северный». Там он за лимонадом постоянно что-то читал в сотовом телефоне.

В какой-то момент он вскочил и быстрым шагом направился в торговый центр.

На поясе у застреленного преступника была примотана какая-то банка. Впоследствии неофициально сообщалось, что это был муляж пояса шахида.

Как пишет со ссылкой на очевидцев Pravda.ru, во время нападения на прохожих он кричал «Аллаху Акбар» и что-то бессвязное.

Несмотря на то, что версия теракта лежала на поверхности, СК и МВД заявляли, что нападавший был, скорее всего, сумасшедшим и действовал в одиночку.

Дело завели не по статье то терроризме а по статье «Убийство».

Ткем не менее, несмотря на странные заявления силовиков, сами в эту версию они, судя по всему, не верят.

В Сургуте были эвакуированы минимум три торговых центра. Появились посты полиции на въездах в город. Машины ППС были видны и в дворах многоэтажек.

Местные власти посоветовали жителям сидеть дома. Жители вняли совету.

Ответственность за теракт в Сургуте взяла на себя запрещенная в стране группировка «Исламское государство».

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