В пятницу, 18 августа, стало известно о том, что со своего поста уходит главный стратег правительства США Стив Бэннон. «7 августа я поговорил с [главой аппарата Белого дома Джоном] Келли и президентом, я сказал им, что ухожу в отставку в следующий понедельник, 14 числа», — рассказал он сам изданию The Weekly Standard.

Американские СМИ рассуждают о том, ушел ли Бэннон по своему желанию или на него было оказано давление. Так, The New York Times пишет, что он давно должен был покинуть Белый дом, но не смог этого сделать из-за волнений в Шарлоттсвилле. Якобы Дональд Трамп был недоволен тем, что кто-то в Белом доме сливает информацию в СМИ, и подозрение пало на Бэннона. «Ситуация стала совершенно нетерпимой задолго до отставки Бэннона в пятницу», — пишет издание со ссылкой на собственные источники в американском правительстве.

Говоря о своем уходе, Бэннон отметил, что по-прежнему поддерживает Дональда Трампа, советником которого стал год назад, в августе 2016 года. «Если тут есть какое-то недопонимание, то позвольте мне прояснить - я оставляю Белый дом и иду на войну за Трампа против его оппонентов — Капитолийского холма, СМИ и корпоративной Америки», — сказал он в интервью Bloomberg.

Интересно, что Бэннон известен благодаря своим ультраправым взглядам. До того, как стать советником главы Белого дома, он был исполнительным директором интернет-ресурса Breitbart News. К управлению им он вернулся в тот же день, когда стало известно о его отставке.

Затем стало известно об отставке спецсоветника американского президента по законодательному регулированию инвестор Карла Айкана. Он написал об этом в своем «Твиттере» также 18 августа. О причинах ухода Айкан написал в письме на имя Трампа, которое опубликовал на своем веб-сайте. «Я подтверждаю сказанное в нашей беседе — я не буду больше исполнять обязанности специального советника при президенте по вопросам законодательного регулирования», — написал он на своем ресурсе.

Айкан особенно подчеркнул, что его должность была полуофициальной, а роли в формировании внешней или внутренней политики он не играл. «У меня никогда не было доступа к закрытой информации или выгоды от занимаемой мной позиции, я также не считаю, что моя роль представляла конфликт интересов», — отметил он.

После отставки, экс-спецсоветник Трампа продолжит заниматься бизнесом, не имевший поста на госслужбе, он не прекращал вести свои дела. Forbes оценивает состояние Карла, Айкана в 16,6 млрд долларов.

Советники Дональда Трампа регулярно становятся объектами внимания СМИ, зачастую понижая рейтинги своего шефа. Так, Bloomberg сообщает о связях зятя американского президента, его старшего советника Джареда Кушнера в связях с российским олигархатом — в частности, его видели в компании Романа Абрамовича. Агентство выяснило, что чета Кушнер-Трамп гостила в Москве по приглашению теперь уже экс-супруги Абрамовича Дарьи Жуковой. На фоне разбирательств, которые ведут спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США, о попытках вмешательства Кремля в президентские выборы в Америке в 2016 году подобные сообщения СМИ воспринимаются в однозначно негативном свете.

Добавим, недавний опрос Общественного института исследования религий продемонстрировал укрепление до того шатких позиций Дональда Трампа, за импичмент которому выступают 40% американцев, а против — 53%. Об этом пишет РИА Новости.