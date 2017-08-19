19 августа 2017, 14:24
Видео дня. Врачи о ситуации в Сургуте
В больнице Сургута, куда привезли пациентов, пострадавших в ходе сегодняшней резни в городе, рассказали об их самочувствии.
В интервью, которое распространил РЕН ТВ, врач, имени и должности которого не приводится, рассказывает, что в больницу поступили семь человек с колото-резаными ранениями различной локализации.
По словам медика, жизни пострадавших ничего не угрожает. Им оказывается специализированная помощь.
Один из пострадавших принял решение лечиться амбулаторно, остальные находятся в стационаре.
Пострадавшим от 30 до 40 лет. В основном это мужчины.
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