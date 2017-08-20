Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Юрий Крупнов предложил перенести столицу России куда-нибудь за Урал в рамках проекта «Доктрины размосквичивания», выдержки из которой опубликовал Russia Today. Автор инициативы считает, что в мегаполисе сейчас слишком много жителей, и миграция из периферии в столицу продолжается, что может быть плохо для страны, которая может «потерять свои геополитические преимущества и утратить суверенитет над удаленными от больших городов территориями».

«Вынужденно скапливаясь в узких ограниченных точечных зонах, русские люди будут продолжать терять импульс жизненного творчества. Они не захотят увеличивать численность своих семей, уходить от глобальной чумы малодетности и вымирания. Мы сегодня на 1/7 части мировой суши живем в 7—10 раз скученнее, теснее и этажнее, чем те же англичане и немцы», — говорится в документе, который предлагает перенести столицу за Урал.

Решить транспортную проблему автор идеи предлагает за счет развития речного судоходства и региональной авиации. Он подчеркивает, что лучшим решением будет ставка на развитие потенциала Дальнего Востока и Сибири.

Идею раскритиковали многие политики и чиновники. Например, первый заместитель представителя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева сказала, что перенос - бессмысленный, поскольку важнее наладить межбюджетные отношения, чтобы сделать привлекательными и другие территории. С ней согласился и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Не надо прикасаться [к Москве]. Святой город Москва, которому уже практически более тысячи лет, и вдруг взять — и новую столицу. Это огромные деньги, и, самое главное, смысл в чем? Мы уходим за Урал и будем столицей азиатского государства, то есть теряются все символы. Переносить столицу нет оснований ни экономических, ни исторических, ни юридических, ни морально-этических. Другое дело — развивать соседние с Москвой области: Владимирскую, Тульскую, Калужскую и так далее. Больше население на юг спускать: Краснодарский край, Крым», — заявил он в беседе с RT.

С этой позицией согласился и зампредседателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Совфеде Степан Киричук.

«Это искусственное предложение, которое не имеет за собой никаких обоснований, перспектив, ничего... Не перенос столицы, а именно развитие региональной экономики, создание условий для прекрасной работы, создание рабочих мест — это главное, а не надуманные мероприятия, связанные с подобными вещами», — приводит его слова «Лента.ру».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов отметил, что в теории идея неплоха, но над ней стоит еще поработать.

«Но с практической точки зрения сейчас переносить столицу практически невозможно из-за того, что нужны определенные затраты… В перспективе надо об этом подумать, но для этого надо сначала обстоятельно, четко встать на путь экономического развития, за счет высоких темпов экономического роста», — цитирует депутата РИА Новости.

Прокомментировал идею Крупнова и мэр Москвы Сергей Собянин. «Перенести столицу на Дальний Восток — «гениальная» идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Нашлись, впрочем, и те, кто идею поддержали.

«Я еще десять лет назад говорил, что столица должна быть в Томске. Там находится географический центр России. В Институте демографии поздно шевелятся. Если мы сейчас продолжим поднимать статус Москвы, стягивать сюда свое население, то это станет очень опасно с точки зрения какого-либо военного конфликта. Потому что для полного обезглавливания нашей страны достаточно будет одной бомбы. В Москве находятся все штабы, генералы, начальство и все управление страной», — заявил НСН музыкант Юрий Лоза.