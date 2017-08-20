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20 августа 2017, 12:00
Елена Сычева

«Заграница» поможет

Бундестаг
Бундестаг
today.kz

С заявлением относительно санкционной политики Берлина в отношении России выступил председатель фракции Левой партии Германии Дитмар Барч. 

«Я считаю ошибкой политику федерального правительства, которое полагает, что с помощью санкций можно чего-то добиться. Это абсурд. Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени», — сказал он в интервью Bild am Sonntag.

Слова герра Барча перекликаются с ранее сделанным заявлением другого немецкого политика, заместителя председателя партии «Альтернатива для Германии» Александера Гауланда. 

«Крым никогда не вернется в состав Украины, санкции ничего не принесут», — заявил он в интервью Funke и предложил считать полуостров российским, выстраивая отношения двух стран, а не разрушая их. 

Герр Гауланд напомнил, что председатель немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер также ранее говорил о том, что Германия должна оставить тему Крыма и сосредоточиться на другом.

«Берлин должен добиться успеха в двустороннем сотрудничестве с Москвой, если же этого не произойдет, санкции нужно ужесточить», — ранее сказал Линдер в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung

О том же говорил и руководитель отдела по внешнеэкономической деятельности Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер.

«Важные проекты, которые касаются надежности энергоснабжения, могут просто остановиться, в случае если немецким предприятиям больше не будет дозволено участвовать в российских проектах по строительству газопроводов. А это может негативно отразиться в целом на экономике Германии. Взаимные протекционистские меры невыгодны никому, будут только проигравшие», — приводит его слова деловая газета Handelsblatt

Но все заявления немецких политиков и чиновников относительно того, чтобы начать новый диалог с Москвой, воспринимаются с негативом — со стороны правительства Ангелы Меркель и некоторых СМИ. Линднера, например, стали обвинять в том, что он идет против европейской солидарности. Однако есть и те, кто готов поддержать противников антироссийских санкций. 

«Немецкий бизнес с нетерпением ждет, когда же он сможет возобновить в полном объеме торгово-экономические отношения с Россией. К тому же, нарастает недовольство в связи с американским давлением на совместные российско-германские проекты в энергетической области. Можно не сомневаться, что пророссийских заявлений будет все больше в Западной Европе», — написал специалист по международным отношениям Дмитрий Добров в колонке для «ИноСМИ». 

При этом надо помнить, что Германия готовится к выборам в бундестаг, а потому заявления политиков, баллотирующихся на государственные посты в Германии — в их числе герр Линднер, которого считают очень прагматичным, действительно будут звучать чаще и, вероятно, находить поддержку в самых разных кругах. В связи с этим будет усилена и работа той стороны, которая придерживается необходимости усложнять жизнь Москве. 

«Санкции, действовавшие до сих пор, имели избирательный характер, что заметно снижало их эффективность. Новый санкционный закон не принесет перелома в процессе давления на Кремль, а лишь даст шанс приблизиться к такому перелому. В первую очередь это касается тем, имеющих ключевое значение для Украины: проекта «Северный поток — 2» и турбин компании Siemens. При этом даже частичный успех одного из этих проектов будет означать, что санкции остаются лишь видимостью. Игра вокруг санкций вступает в решающую фазу, а основные баталии разразятся вокруг вопроса, насколько широк будет их охват. Основная задача Киева состоит в создании благоприятного информационного климата вокруг темы давления на Кремль», — пишет польское издание Defence24

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