Статистические данные показывают, что эпидемия вирусной лихорадки Зика в Южной Америке завершилась.

Напомним кратко историю. Вирус Зика назван по лесу Зика в Уганде, где жили макаки-резус, у которых он был впервые выделен еще в 1948 году. До 2000-х годов вирус Зика оставался известным лишь специалистам. Болезнь, которую он вызывает, встречалась только в странах тропической Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, да и казалась не столь уж опасной. Первым признаком заболевания служит сыпь на лице и туловище, а затем распространяющаяся на другие части тела. Также появляются конъюнктивит, головная боль, боли в суставах и спине, ощущение усталости, незначительное повышение температуры, озноб. В целом симптомы лихорадки Зика похожи на симптомы другой африканской тропической вирусной болезни – лихорадки денге, но они значительно мягче. Заболевание длится около недели. У более 75 % людей, заразившихся вирусом Зика, болезнь проходит и вовсе бессимптомно. Переносчиками вируса служат комары рода Aedes.

Первый раз лихорадка Зика привлекла внимание в 2007 году после событий на архипелаге Яп в Тихом океане (Федеративные штаты Микронезии). Врачи обнаружили, что среди местного населения распространяется не встречавшееся ранее в Микронезии заболевание. Анализы крови позволили установить, что это никогда не встречавшаяся ранее за пределами Африки и Азии лихорадка Зика. Все заболевшие благополучно выздоровели, но общее число заразившихся было примечательным. Их оказалось не менее 5 тысяч человек, что составляет 70% населения островов. В 2013 году еще более масштабная вспышка лихорадки Зика охватила Французкую Полинезию. К февралю 2014 года ей переболели 28 тысяч (11% населения Французской Полинезии).

Но знаменитой лихорадка Зика стала в следующем году, когда началась эпидемия в Южной Америке, быстро распространившаяся также Центральную Америку, Вест-Индию и США. За 2015 – 2016 год в странах обеих Америк было зафиксировано более 140 тысяч заболевших, еще более 470 тысяч случаев считаются неподтвержденными из-за сложности диагностики заболевания. Неизвестно, сколько человек перенесло лихорадку без внешних проявлений. Завозные случаи лихорадки Зика возникали по всему миру. Больше всего их было во Франции, где заболевание было отмечено у 1071 человека, вернувшегося из поездок по Америке, также сравнительно много заболевших было в Испании (297) и Великобритании (244). В России тоже было отмечено восемь заболевших (из почти 200 тысяч проверенных случаев недомогания), заболевали туристы, посетившие Доминиканскую республику.

Но и столь большой масштаб эпидемии не пугал бы так общественность. В конце концов, среди сотен тысяч переболевших лихорадкой Зика за эти два года погибли лишь 15 человек, у которых болезнь приняла тяжелую форму. Но южноамериканский вариант лихорадки оказался способным вызывать серьезное осложнение. При заболевании беременной женщины во многих случаях возникала серьезная аномалия развития плода – микроцефалия, оканчивающаяся смертью еще до рождения или в скором времени после. Показательно, что до начала эпидемии врачи Бразилии отмечали 150 – 200 случаев микроцефалии новорожденных в год, а в 2015 году их число перевалило 1200. В середине 2016 года несколько исследовательских групп подтвердили влияние вируса Зика на развитие эмбриона в опытах на мышах и макаках-резус.

Сейчас можно уверенно утверждать, что эпидемия закончилась. Число заболеваний в странах Латинской Америки и Вест-Индии резко упало. В США с начала года засвидетельствован лишь один случай местной передачи вируса и 200 случаев у лиц, приехавших из Латинской Америке (в прошлом году их было 224 и 4830 соответственно). Специалисты связывают спад эпидемии в первую очередь с распространением у населения иммунитета к вирусу.

Статистика эпидемии 2015 – 2016 годов, опубликованная сайтом журнала Science по данным ВОЗ и Американской организации здравоохранения

Выработка иммунитета и сокращение случаев заболевания характерных для многих вирусов рода Flavivirus, к которому относится вирус Зика, а также вирусы денге, лихорадки Западного Нила и желтой лихорадки. Так что спад эпидемии не стал сюрпризом для специалистов. Но все-таки они не предполагали, что болезнь отступит настолько внезапно. Директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США (NIAID) Энтони Фаучи (Anthony Fauci) говорит, что он не очень удивлен спадом заболевания, но «впечатлен тем, насколько он резкий».

Теперь специалисты по медицинской статистике рассуждают, чего можно ждать в ближайшем будущем. Нил Фергюсон (Neil Ferguson) из Имперского колледжа в Лондоне полагает, что крупных вспышек болезни в Латинской Америке не будет в течение следующего десятилетия. Специалист по моделированию эпидемий из Университета Флориды Ира Лонгини (Ira Longini) с ним не согласна. Она утверждает, что возможны локальные вспышки заболевания, в тех регионах, которые мало пострадали в первую волну распространения болезни, и где по этой причине невелика доля людей с иммунитетом. Этой точки зрения придерживается и Алессандро Веспиньяни (Alessandro Vespignani) из Северо-Западного университета. Он указывает, что распространение болезни продолжается на низком, но устойчивом уровне в ряде местностей Мексики, Перу и Колумбии.

Попытки моделирования и прогноза затрудняются недостатком данных. Напомним, что более 75 % случаев болезни Зика проходят бессимптомно (при этом зараженный человек может передать вирус другим). К тому же без специального анализа трудно отличить лихорадку Зика от лихорадок денге и чикунгунья. В исследовании, которое этой весной опубликовал The New England Journal of Medicine эпидемиолог Кристофер Дай (Christopher Dye) из ВОЗ и его соавторы предположили, что многие случаи лихорадки чикунгунья в Бразилии 2016 года, возможно, были ошибочно определены как лихорадка Зика, так как оба вируса вызывают озноб, сыпь, а в качестве осложнения иногда отмечается неврологическое расстройство – синдром Гийена-Барре. «Существует настоящая путаница между лихорадкой Зика, чикунгуньей и денге», – полагает Кристофер Дай.

В одном история с эпидемией лихорадки Зика в Латинской Америке повторила историю недавней эпидемии геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке. Массовое распространение болезни стимулировало работы по созданию вакцины. Затем, когда опытные образцы вакцины были приготовлены для клинических испытаний, эпидемия пошла на спад, что значительно затруднило проведение этих испытаний. Некоторые испытания вакцины от лихорадки Эбола вообще пришлось свернуть из-за недостатка больных. В других случаях пришлось изобретать новые нестандартные методы организации испытания.

Сейчас вакцина от лихорадки Зика, разработанная Национальным институтом аллергии и инфекционных болезней США, проходит плацебо-контролируемые испытания в США, Перу, Бразилии, Коста-Рике, Панаме и Мексике. По плану в нем должны принять участие 2400 человек, а план-максимум предусматривал до пяти тысяч участников. Но спад вирусной активности, по признанию ученых, значительно осложняет их работу и ставит испытание под угрозу срыва. Энтони Фаучи, впрочем, не теряет надежды на успех и говорит, что NIAID готов к перераспределению точек проведения испытания в те районы, где вирус все еще достаточно интенсивно распространяется.