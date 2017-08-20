Накануне днем в городе Сургуте вооруженный ножом мужчина устроил резню на улицах Ленина и Бажова — он нападал на прохожих, нанося им удары клинком. Ранения получили семеро человек — двоих медики почти сразу же отпустили домой, остальные по-прежнему находятся в больнице, состояние одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, четверых — как тяжелое. Самого нападавшего застрелили полицейские. До того, как устроить резню, он бросил в торговом центре дымовую шашку, едва не устроив пожар.

Нападавшим оказался 23-летний Бобичел Абдурахманов, выходец из Средней Азии. По факту происшествия органами Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на убийство». Версию с терактом почти сразу отмели, хотя именно о ней говорят больше всего.

То, как было совершено нападение, напоминает почерк исламских радикалов, устраивавших атаки в Лондоне, в Турку (Финляндия), в Каталонии. Они не используют бомбы, а нападают на людей с ножами, нередко орудуя в одиночку.

«А теперь давайте посмотрим на диагнозы у пострадавших: колото-резанная рана передней брюшной стенки, колото-резанная рана поясничной области справа, колото-резанная рана поясничной области, проникающее ранение брюшной полости, колото-резанное ранение шеи слева, ушибленная рана височной области.

То есть преступник не просто тыкал и резал все, что движется, а методично отрабатывал удары, наносящие максимальный урон жертвам. То есть, он действовал в точном соответствии с теми инструкциями уродов, которые почему-то довольно свободно ходят в интернете», — пишут авторы телеграм-канала «Опер слил» .

Речь идет о видеороликах, которые распространяют сторонники и участники запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Действительно, на видео подобного плана в Сети радикалы убивают жертв, попутно объясняя, куда лучше наносить удары ножом, чтобы сделать человеку больнее, причинить его здоровью больше вреда.

Ранее ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq.

Необходимо отметить, что проблема поклонников радикального ислама в городах УрФО давно обострилась. Нередко жители регионов Большого Урала, завербованные террористами, снимаются целыми семьями, отправляются в Сирию через Турцию в тренировочные лагеря.

Агентство «Новый День» опубликовало историю двоих уральцев, которые также поддавшись «обработке» радикалов уехали на Ближний Восток — женщина была беременна, она родила уже в лагере боевиков, но ребенок долго не прожил без должного ухода и медпомощи. Это стало отрезвляющим фактором для родителей, которые в итоге бежали из запрещенной ИГ и вернулись в Россию.

«Произошедшее в ХМАО неизбежно актуализирует вопрос о проблеме большого количества мигрантов-мусульман в северных регионах. Это давняя проблема севера, по опросам там самое плохое отношение к приезжим как раз из-за их большого числа. Речь и о внутренней миграции из мусульманских регионов, и о приезжих из Средней Азии. Губернатор соседнего ЯНАО Дмитрий Кобылкин даже предпринимал попытку закрыть регион для приезжих, но его остановили на федеральном уровне, так как это противоречит Конституции. Ограничились КПП на въездах (проверяют машины) и созданием собственной базы ОМОН», — пишет журналист интернет-газеты «Знак» Дмитрий Колезев в своем телеграме.

Он же напоминает о том, что глава УВД по ХМАО Василий Романица уже второй раз оказывается главным на территории, где происходит теракт.

«До переезда в ХМАО он возглавлял ЛОВД Домодедово и как раз после теракта в этом аэропорту был «сослан» в ХМАО», — указал журналист.

Также «Знак» сообщает, что, возможно, атака в Сургуте могла быть и предотвращена, не будь спецслужбы заняты кадровыми вопросами.

«На протяжении лета в прессе обсуждается отставка начальника Ханты-Мансийского отдела РУ ФСБ по Тюменской области Максима Баранова. Сам он до сегодняшних событий, по нашим данным, находился в отпуске, из которого возвращаться к исполнению обязанностей не планировал.

Его непосредственный начальник – руководитель региональным отделением ФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов также находится в отпуске, судя по всему, с последующим увольнением. Может ли влиять нервозная обстановка в ведомстве на качество работы местных чекистов? Вполне можно допустить», — сообщает издание.