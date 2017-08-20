Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 августа 2017, понедельник, 01:08
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Раскрыта кража золота на 370 тысяч
ГИБДД: поймано 58 пешеходов-нарушителей
Времена. Саратовский гребец стал чемпионом мира, в Канаде найдено золото
"Сокол" сыграл вничью с "Зорким", в Саратове завершился ЧР по пляжному футболу
В Саратове сохраняется теплая погода без осадков
В Иркутске модернизировали главный вокзал
Премьеру фильма об Александре Вампилове обещают показать в Иркутске ровно через год
Иркутяне отправятся в автопробег до Куйтуна в честь Дня флага России
Состоялась выставка-продажа старинных-ретро-антикварных предметов и вещей
В Иркутске 21 августа дождь, ветер, +15,+17°
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
20 августа 2017, 18:00

Меры против наездов

Теракт в Барселоне
Теракт в Барселоне
korrespondent.net

После трагических событий, произошедших в испанской Каталонии 17 августа, полиция все еще разыскивает одного из подозреваемых в теракте в Барселоне. 22-летний Юнес Абуякуб, который был за рулем наехавшего на пешеходов грузовика, все еще находится на свободе. Кроме того, в полиции не смогли подтвердить точное число погибших в квартире террористов в городе Альканар. «Может быть один, два или три», — отметили правоохранители.

В настоящий момент правоохранители пытаются установить местонахождение троих из 12 членов группировки, которая стояла за организацией атак. «В группировку входили 12 человек, из которых пятеро были застрелены в Камбрильсе, четверо были задержаны, осталось установить местонахождение трех», — пояснили каталонские власти. не исключено, что двое из них как раз погибли во время взрыва в доме в Алькаране. Пока полиция официально подтверждает, что под обломками найдено одно тело, однако проводят анализ обнаруженных на месте взрыва биологических останков, которые могут принадлежать второму погибшему.

В причастности к подготовке терактов заподозрили имама мечети в городе Риполь, который находится в 100 километрах от Барселоны. Его звали Абдельбаки ас-Сатти. Он работал в Риполе с 2015 года и преподавал детям марокканский диалект арабского языка. Имам был родом из Марокко. Его не замечали в проведении радикальных проповедей. Обыск в квартире имама также не дал полиции никаких улик.причастности к нему не нашла.

Однако за два месяца до событий в Каталонии ас-Сатти уехал из города. Он говорил знакомым, что хочет поехать в Бельгию, однако причин своего поступка не объяснял. Отъезд имама был внезапным. Знакомые ас-Сатти предположили, что он уехал в Бельгию, где мог связаться с радикалами, или вернулся на родину в Марокко. Но, как сообщает источник, он уехал в испанский город Альканаре, где вместе с другими членами террористической ячейки принимал участие в подготовке атаки. ас-Сатти мог быть «мозговым центром» операции. Именно его останки могла найти полиция после взрыва в квартире.

По данным местной газеты, именно гибель имама вынудила террористов изменить планы, так как, по словам источников, изначально они планировали устроить в Барселоне взрыв. Целью его должен был стать собор Святого семейства в Барселоне. Для этого изготавливались бомбы с с газом и взрывчатым веществом трипероксид ацетона. Всего на месте взрыва нашли 106 баллонов с бутаном. После терактов в Барселоне и Камбрильсе третий выживший при взрыве, но раненый террорист был арестован.

Всего в ячейку, по официальным данным, входили 12 человек, большинство из них — марокканцы.

Удивительно, но после серии кровавых атак в Испании и Финляндии, вину за которые возлагают на граждан Марокко, король этой страны Мухаммед VI решил помиловать более 400 человек, осужденных за терроризм. Официальным поводом для амнистии стала грядущая 64-я годовщина революции в Марокко. Как заявили в местном минюсте, осужденные выразили «свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме».

Между тем террористы «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) продолжают стремиться в Турцию и страны ЕС. Лишь сегодня власти Турции заявили, что при попытке пересечения турецкой границы были нейтрализованы пятеро боевиков.

Мировые правительства начали задумываться о введении новых мер по борьбе с террором. Так, Австралия предложила план по защите от атак боевиков. Он предполагает, что территории общественных мест в австралийских городах будут отделены от проезжей части мощными столбами для предотвращения наездов на пешеходов. Эта мера коснется спортивных стадионов, остановок общественного транспорта, площадок около торговых центров, больших пабов и клубов, мест отправления религиозных культов, кинотеатров, а также парков. Владельцы и операторы объектов массового скопления людей будут нести основную ответственность за защиту людей, которые работают или посещают эти места, а специалистами будет проводиться аудит безопасности общественных мест. Меры предполагают также установки дополнительных ограждений, камер видеонаблюдения, улучшение освещения, усиление патрулирования улиц силами безопасности, установку барьеров или блокираторов для электронных средств передачи радиосигнала. Будет развита система экстренной связи сотрудников госорганов. В плане содержатся рекомендации по действиям в случае химической атаки.

А власти Великобритании планируют ввести дополнительные проверки при аренде автомобилей, которые террористы стали использовать в своих атаках. Согласно предложению властей, передаваемая в компании по прокату автомобилей информация будет сверяться со списками разыскиваемых преступников. В эти данные входят имена, адреса и финансовые данные клиентов. МВД и министерство транспорта Британии в рамках переговоров с представителями компаний по аренде автомобилей обсуждали введение и более жестких мер.

Напомним, при атаке террористов в Барселоне погибли 13 человек, более сотни пострадали. Второй теракт также произошел в городе Камбрильс. Там при наезде автомобиля на прохожих пострадали семь человек, один погиб. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин в Балаклавской бухте Севастополя
Путин призвал к продвижению молодых политиков
Аман Тулеев открывает парк Победы в селе Ягуново. 2015
В АП заявили об отсутствии планов по смене Тулеева
Турбина на заводе Siemens
Суд не стал арестовать турбины по иску Siemens
Марсель
В Марселе вокзал эвакуирован из-за подозрительного предмета
Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти
В ЕР назвали возможную новую столицу России
20:56 Путин призвал к продвижению молодых политиков
20:16 Путин согласился участвовать в рекламе одежды для инвалидов
19:56 В ЕР назвали возможную новую столицу России
19:32 Арестован гендиректор крупнейшего хлебозавода в Москве
19:08 Путин опоздал на молодежный форум в Крыму почти на 8 часов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Вильям Похлебкин
Вильям Васильевич Похлебкин
20 августа 1923 года родился историк Вильям Похлебкин, автор книг по кулинарии.
18:45 В Марселе вокзал эвакуирован из-за подозрительного предмета
18:13 Предложение о переносе столицы за Урал передано в МЭР
17:57 В Бельгии машина протаранила толпу
17:32 У границ Сирии на мине подорвались солдаты из Ливана
16:30 Инициатор переноса столицы за Урал предложил Собянину дебаты
15:53 Супруга Мугабе получила дипломатическую неприкосновенность в ЮАР
15:13 Появилось видео резни в Сургуте
14:47 В АП заявили об отсутствии планов по смене Тулеева
14:10 Асад объявил о срыве подготовленного Западом переворота в Сирии
13:39 Суд не стал арестовать турбины по иску Siemens
13:21 В Красноярске введен режим ЧС из-за затопления улиц
12:50 На руднике «Мир» одобрили взрывные работы для поиска пропавших шахтеров
12:25 Имама мечети заподозрили в подготовке теракта в Барселоне
11:48 В Хабаровске в драке погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
11:20 Под Белгородом убита семья предпринимателей
10:48 Австралийцы придумали план защиты от автомобильных атак террористов
10:41 Найден затопленный в 1945 году крейсер «Индианаполис»
10:07 Скончался актер и писатель Дик Грегори
10:01 Дело о резне в Сургуте будет рассматривать главное управление СК
09:54 Король Марокко помиловал 400 осужденных за терроризм
09:29 Погиб советник министра здравоохранения Ланской
09:19 После резни в Сургуте четверо находятся в тяжелом состоянии
09:09 Лидер левых в бундестаге ФРГ назвал санкции против РФ абсурдом
19.08 20:54 Красный Крест подсчитал число жертв среди населения за время войны в Донбассе
19.08 20:40 Путин поручил сократить число внеплановых проверок бизнеса
19.08 20:16 Собянин ответил на предложение перенести столицу России за Урал
19.08 20:00 «Локомотив» обыграл «Спартак» 4:3 в матче чемпионата России
19.08 19:42 150 млрд рублей из ФНБ пойдет на модернизацию БАМа и Транссиба
19.08 19:25 При сходе поезда с рельсов в Индии погибли более 20 человек
19.08 18:59 Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
19.08 18:51 На фестивале пива в Австрии из-за непогоды погибли и пострадали люди
19.08 18:32 Сели повредили 80 гектаров виноградников крымской «Массандры»
19.08 16:59 Скончался бывший главком ВВС России Петр Дейнекин
19.08 16:32 ИГ взяло ответственность за резню в Сургуте
19.08 16:27 Каспаров остался без призовых мест на турнире в Сент-Луисе
19.08 16:08 Учредительное собрание Венесуэлы решило само принимать законы
19.08 15:44 Устроивший теракте в Барселоне мог избежать смерти
19.08 15:10 В Ростовской области две пьяных женщины избили врачей скорой помощи
19.08 14:37 Стало известно имя нападавшего в Сургуте
19.08 14:17 В Сургуте эвакуировали три торговых центра
19.08 14:03 Полиция исключила теракт из основных версий нападения в Сургуте
19.08 13:41 Удальцов решил реанимировать «Левый фронт»
19.08 13:15 Дело о нападении в Сургуте будут расследовать под личным контролем Бастрыкина
19.08 13:06 Правительство Москвы привезет новинки на Международную книжную ярмарку в Пекине
19.08 13:01 На прощание с Верой Глаголевой решили пускать по кодовому слову
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.