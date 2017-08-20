Меры против наездов

После трагических событий, произошедших в испанской Каталонии 17 августа, полиция все еще разыскивает одного из подозреваемых в теракте в Барселоне. 22-летний Юнес Абуякуб, который был за рулем наехавшего на пешеходов грузовика, все еще находится на свободе. Кроме того, в полиции не смогли подтвердить точное число погибших в квартире террористов в городе Альканар. «Может быть один, два или три», — отметили правоохранители.

В настоящий момент правоохранители пытаются установить местонахождение троих из 12 членов группировки, которая стояла за организацией атак. «В группировку входили 12 человек, из которых пятеро были застрелены в Камбрильсе, четверо были задержаны, осталось установить местонахождение трех», — пояснили каталонские власти. не исключено, что двое из них как раз погибли во время взрыва в доме в Алькаране. Пока полиция официально подтверждает, что под обломками найдено одно тело, однако проводят анализ обнаруженных на месте взрыва биологических останков, которые могут принадлежать второму погибшему.

В причастности к подготовке терактов заподозрили имама мечети в городе Риполь, который находится в 100 километрах от Барселоны. Его звали Абдельбаки ас-Сатти. Он работал в Риполе с 2015 года и преподавал детям марокканский диалект арабского языка. Имам был родом из Марокко. Его не замечали в проведении радикальных проповедей. Обыск в квартире имама также не дал полиции никаких улик.причастности к нему не нашла.

Однако за два месяца до событий в Каталонии ас-Сатти уехал из города. Он говорил знакомым, что хочет поехать в Бельгию, однако причин своего поступка не объяснял. Отъезд имама был внезапным. Знакомые ас-Сатти предположили, что он уехал в Бельгию, где мог связаться с радикалами, или вернулся на родину в Марокко. Но, как сообщает источник, он уехал в испанский город Альканаре, где вместе с другими членами террористической ячейки принимал участие в подготовке атаки. ас-Сатти мог быть «мозговым центром» операции. Именно его останки могла найти полиция после взрыва в квартире.

По данным местной газеты, именно гибель имама вынудила террористов изменить планы, так как, по словам источников, изначально они планировали устроить в Барселоне взрыв. Целью его должен был стать собор Святого семейства в Барселоне. Для этого изготавливались бомбы с с газом и взрывчатым веществом трипероксид ацетона. Всего на месте взрыва нашли 106 баллонов с бутаном. После терактов в Барселоне и Камбрильсе третий выживший при взрыве, но раненый террорист был арестован.

Всего в ячейку, по официальным данным, входили 12 человек, большинство из них — марокканцы.

Удивительно, но после серии кровавых атак в Испании и Финляндии, вину за которые возлагают на граждан Марокко, король этой страны Мухаммед VI решил помиловать более 400 человек, осужденных за терроризм. Официальным поводом для амнистии стала грядущая 64-я годовщина революции в Марокко. Как заявили в местном минюсте, осужденные выразили «свою приверженность непреложным ценностям нации и национальным институтам, заявили о своем отказе от экстремизма и терроризма, а также показали хорошее поведение в тюрьме».

Между тем террористы «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) продолжают стремиться в Турцию и страны ЕС. Лишь сегодня власти Турции заявили, что при попытке пересечения турецкой границы были нейтрализованы пятеро боевиков.

Мировые правительства начали задумываться о введении новых мер по борьбе с террором. Так, Австралия предложила план по защите от атак боевиков. Он предполагает, что территории общественных мест в австралийских городах будут отделены от проезжей части мощными столбами для предотвращения наездов на пешеходов. Эта мера коснется спортивных стадионов, остановок общественного транспорта, площадок около торговых центров, больших пабов и клубов, мест отправления религиозных культов, кинотеатров, а также парков. Владельцы и операторы объектов массового скопления людей будут нести основную ответственность за защиту людей, которые работают или посещают эти места, а специалистами будет проводиться аудит безопасности общественных мест. Меры предполагают также установки дополнительных ограждений, камер видеонаблюдения, улучшение освещения, усиление патрулирования улиц силами безопасности, установку барьеров или блокираторов для электронных средств передачи радиосигнала. Будет развита система экстренной связи сотрудников госорганов. В плане содержатся рекомендации по действиям в случае химической атаки.

А власти Великобритании планируют ввести дополнительные проверки при аренде автомобилей, которые террористы стали использовать в своих атаках. Согласно предложению властей, передаваемая в компании по прокату автомобилей информация будет сверяться со списками разыскиваемых преступников. В эти данные входят имена, адреса и финансовые данные клиентов. МВД и министерство транспорта Британии в рамках переговоров с представителями компаний по аренде автомобилей обсуждали введение и более жестких мер.

Напомним, при атаке террористов в Барселоне погибли 13 человек, более сотни пострадали. Второй теракт также произошел в городе Камбрильс. Там при наезде автомобиля на прохожих пострадали семь человек, один погиб. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».