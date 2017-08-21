В воскресенье президент Владимир Путин решил приехать в молодежный лагерь «Таврида» под Евпаторией, который впервые посетил в прошлом году. Правда, на встречу глава государства прибыл с опозданием на семь с половиной часов: изначально общение должно было начаться в 11 утра, но потом было перенесено на шесть часов вечера, а в итоге президент приехал в 18:30.

Ждали президента не только молодежь и журналисты, но и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который, как и полагается, прогуливался по территории лагеря в неформальной одежде: джинсовых шортах, шлепанцах, светлой панаме и темных очках.

В целом можно в очередной раз отметить, что молодежи Путин интересен как «волшебник в голубом вертолете», который может помочь осуществить мечту. Вопросов к президенту как к человеку и как к политику почти не было. Может быть, это было условием встречи, но, как показывает практика, если человек хочет высказать свою политическую позицию, то он это сможет сделать практически в любой форме, даже в виде невинного, на первый взгляд, вопроса. В воскресенье таких не оказалось.

В.Путин посетил Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» / kremlin.ru

Участник лагеря из Екатеринбурга попросил президента поддержать съемки художественного фильма про математика Григория Перельмана — причем не деньгами, а рекомендательным письмом для Министерства культуры. По всей видимости, молодой человек достаточно хорошо разбирается в работе отечественной бюрократии, порой письмо действительно намного важнее денег.

Архитектор Алексей Капустин рассказал о восстановлении Чудова и Вознесенского монастырей в столичном Кремле. Он заверил, что проект восстановления монастырей — «элемент мягкой силы России за рубежом», он оказался востребован в Сербии, где на его основе намерены построить монастырь.

Композитор спросил у президента, каково быть «руководителем самого большого в мире оркестра — самой большой страны?» — на это Путин отшутился, что «самый большой оркестр» это все-таки Китай, но добавил дежурную фразу, что главное — это «честность, порядочность, любовь к тем, ради кого ты работаешь».

Очень странно глава государства отреагировал на просьбу поведать о судьбах музыкантов. Путин рассказал, что «у Шуберта вот не складывались отношения с женщинами, он пошел в профессиональную среду, заболел нехорошей болезнью и умер». Дело в том, что Шуберт умер от брюшного тифа. Почему Путин решил, что тот умер от «нехорошей болезни», или с кем спутал глава государства Шуберта — неизвестно.

Также Владимир Путин пообещал поучаствовать в рекламной кампании одежды для людей с ограниченными возможностями и рассказал, что сам старается одеваться, чтобы было удобно. «Стиль у меня самый простой — деловой, я же, кроме кабинета, нигде не бываю. Ну вот, на "Тавриду" приезжаю», — сказал Путин. В быту же он старается одеваться «чтобы было удобно, но чтобы и выглядело прилично». «Камеры работают, люди смотрят, надо, чтобы было прилично. Но я не заморачиваюсь», — добавил он.

Было, конечно, и несколько политических заявлений. Так, Путин сказал, что надеется на молодых политиков во время предстоящих губернаторских выборов. При этом Путин добавил, что молодых людей и специалистов надо продвигать во всех сферах деятельности, не только в политике, но и сфере культуры и искусства.

В.Путин посетил Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» / kremlin.ru

Также он напомнил, что в функции Общероссийского народного фронта не входит продвижение людей по карьерной лестнице. «"Народный фронт" мной создавался не как отдел кадров. Конечно, "Народный фронт" может и должен обращать внимание на людей перспективных, талантливых, но в его функции не входит продвижение людей по карьерной лестнице», — добавил он.

Путин заявил, что фильтрация информации должна осуществляться не государством, а профессиональным творческим сообществом и СМИ. «Должно быть запрещено то, что в законе запрещено, и в интернете, и на телевидении и в других СМИ. Все другое может быть осуществлено только одним способом. Это фильтрация с помощью самого творческого сообщества», — сказал глава государства.

Он отметил, что в современном мире сложно фильтровать информационный поток. «Есть опасения, что эта фильтрация примет идеологический характер и общество будет лишено возможности получать достоверную открытую прямую информацию», — сказал он. «Было бы правильно, чтобы если не исключить, то минимизировать, а лучше исключить влияние на эти процессы со стороны государства», — уверен президент.