«Коммерсантъ» под заголовком «Вертелся глобус русский» поместил репортаж о посещении президентом молодежного форума «Таврида».

«У фондов накопилось друг к другу»: НПФ не рискуют принимать клиентов от коллег из-за жалоб граждан.

«ЦСР прошелся по коридорам»: его идеи в сфере транспорта удивили рынок.

«Процент привязывают к телу»: микрофинансовые организации уходят от жесткого ограничения ставок по микрозаймам.

«Лечить больше, учить лучше»: «социальное бюджетное правило» Ольги Голодец не потерялось по дороге в правительство.

РБК в статье «Трансграничный простой» утверждает, что Россия не готова к глобальной борьбе с уклонением от налогов.

Чем ознаменовались первые сто дней правления Эмманюэля Макрона, описывается в статье «Елисейский творец».

«"Цитадель" укрепляют генералами»: информационной безопасностью займутся выходцы из МВД и ФСБ.

«Сотовое безразличие»: «ВымпелКом» проанализировал настроения абонентов и выяснил, что им не важно, каким оператором пользоваться.

«Контактный футбол»: чемпионат Испании будет показан в России.

«Премьера поддержали Крымом»: Владимир Путин и Дмитрий Медведев съездили в Севастополь.

«Известия»: «ЦБ усмотрел в росте зарплат негативные последствия для экономики». По подсчетам экспертов, прибавка к окладам отнимает у ВВП порядка одного процентного пункта.

«Москва предлагает Пхеньяну и Вашингтону поговорить напрямую»: российские дипломаты не прекращают попыток предотвратить конфликт США и КНДР.

«Фальшивый шахид»: следователи и медэксперты считают, что устроивший резню в Сургуте мог страдать расстройством психики.

«Экспорт российской одежды увеличился более чем на треть»: рост поставок за границу на 37% в денежном выражении отмечен на фоне развития отечественной легкой промышленности.

«Минфин: нулевой НДС российским онлайн-магазинам не положен». Чтобы изменить ситуацию, потребуются поправки в Налоговый кодекс.

«Правительство не одобрило акцизные марки для пива»: обязательная маркировка приведет к существенному удорожанию продукции, решили чиновники и отказались от такого шага.

«Газета.ru» в статье «Трубы "для своих": Украина решила лишить Донбасс газа» пишет, зачем Киев будет строить газопровод в обход ДНР.

«Убийцу чемпиона взяли по горячим следам»: подробности о задержании подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева.

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