Аналитики S&P прогнозируют, что реализация программы реновации в Москве может привести к ухудшению финансовых показателей города в 2018–2019 годах. Дефицит городского бюджета достигнет 4%, но финансировать его будут не за счет наращивания долга, а за счет значительных резервов.

В принципе, это предсказуемый итог реновации, в которой город впервые с советских времен выступает в роли застройщика целых кварталов и районов. И замечательно, если у мэрии действительно есть запасы: капитальные проекты - как раз то, для чего они обычно делаются. Вопрос теперь в том, удастся ли вовремя остановиться, или истощение резервов сменится потом ростом долговой нагрузки на бюджет города и всех москвичей.