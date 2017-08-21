В воскресенье, 20 августа, Тверской суд Москвы арестовал на два месяца главу группы компаний «Настюша», крупнейшего в столице хлебопрозводителя Игоря Пинкевича. Его подозревают в мошенничестве за задержку строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Помимо Пинкевича задержаны еще несколько человек. В офисах самой компании «Настюша» прошли обыски.

Компания «Настюша» обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает примерно семь тысяч человек. Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик, «Московский комбинат хлебопродуктов», обязался сдать объект в 2012 году, но строительство не завершено до сих пор.

Интересно, что Пинчевич «засветился» и в другом деле, которое, правда, пока не стало уголовным. Дело в том, что история отношений Россельхозбанка (РСХБ) и «Настюши» выглядит настолько подозрительной, что вопросы возникают сами собой.

«Полит.ру» уже писал о том, что РСХБ в последнее время сложно назвать устойчивым банком. Тут и стабильные убытки уже несколько лет подряд, и снижение собственного капитала, несмотря на постоянную помощь правительства. Отчетность показывает, что у банка просроченных и невозвратных кредитов больше, чем сформировано резервов. А рейтинговое агентство присвоило РСХБ достаточно приличный рейтинг BB+ исключительно из-за уверенности в том, что в случае необходимости собственник банка, то есть правительство, поддержит его допкапитализацией.

Россельхозбанк / newvz.ru

С чем связано такое положение банка, можно только гадать. Некоторые указывают, что сама идея сельскохозяйственного банка является порочной и не способна принести прибыль. Также существует мнение, что проблема в руководстве банка — организацию с 2010 года возглавляет Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

Казалось бы, в такой ситуации банку просто необходимо уделять особое внимание кредитной политике, иначе однажды даже помощи правительства может не хватить. Иногда это так и есть: например, когда РСХБ получал за долги элеваторы группы «Аликор», некоторые назвали это рейдерской атакой, настолько жестко действовал банк. А вот с элеваторами группы «Настюша» все было иначе.

В 2007 году РСХБ, где Дмитрий Патрушев тогда только курировал направление в должности вице-президента, открыл 10 краснодарским элеваторам компании «Настюша» кредитные линии под поручительство материнской организации. Летом 2009 года «Настюша» вмето погашения долга передала РСХБ пакеты акций 10 элеваторов (в каждом — 75–85%). Эти сделки закрывались, когда Патрушев уже возглавил банк.

Элеваторы были оценены в 4,75 млрд рублей, долг «Настюши» достигал 3,15 млрд рублей, так что РСХБ даже доплатил компании 1,6 млрд рублей разницы.

Краснодарский край. Элеваторы / ooo-avg.ru

А в конце 2016 года «Ведомости» сообщили, что РСХБ продал 7 из 10 элеваторов в Краснодарском крае. За элеваторы с суммарным хранением 690 200 т банк получил 443 млн рублей, также покупатели покрыли долги на 208 млн, то есть общая выручка составила 651 млн рублей. Конкуренция на торгах была невысокой — начальная цена по каждому элеватору увеличилась всего на 1%, следует из документации. Еще три элеватора с хранением 293 700 т продать не удалось, банк оценил их в 176 млн рублей.

Таким образом получается, что РСХБ на операцией с краснодарскими элеваторами потерял около 4 млрд рублей. Вполне вероятно, что банк не продавал бы элеваторы и дальше, если бы не правительство, которое в июне 2016 года указало банку все-таки избавиться от этих активов.

И это только один случай, про который узнали журналисты и который стал выглядеть совсем странно после ареста Игоря Пинкевича. Сколько еще РСХБ выдает подобных кредитов — возможно, неизвестно даже руководству банка.