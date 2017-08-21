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21 августа 2017, 18:00

Топ новостей 21 августа

Виза США
Виза США
wikipedia.org

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США заявили о прекращении выдачи виз россиянам в регионах, СМИ опубликовали рейтинг преемников Путина, а ЦБ возмутился слишком высокими зарплатами в России.

США начнут выдавать неиммиграционные визы только в Москве

Посольство США в России с 23 августа приостановит выдачу неиммиграционных виз в российских регионах из-за сокращения численности дипмиссии. С 1 сентября 2017 года процедура выдача виз будет возобновлена, но только в Москве, процедура возобновится в регионах тогда, когда РФ вернет прежнюю численность дипкорпуса.

Во главе рейтинга преемников Путина оказались Медведев и Собянин

 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.Собянин / mskagency.ru

В рейтинге преемников Владимира Путина «Петербургской политики» первые позиции заняли Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. В критерии оценки включили публичность, ожидания, активность, неконфликтность и «слабость субъективности». На третьей строчке оказался губернатор Тульской области.

Назначен новый посол России в США

 
Анатолий Антонов, посол в США

Указом президента новым послом в США назначен замминистра иностранных дел Анатолий Антонов. Он сменит на этом посту Сергея Кисляка. Кандидатуру Антонова стали рассматривать перед выборами президента США на случай осложнения взаиммотношений между странами.

В ДТП с автобусом в Анталье пострадали более десятка россиян

В ДТП с туристическим автобусом в Анталье пострадали 11 россиян. В больнице Онджалы оказались четыре туриста из России, в том числе - ребенок. В автобусе находились туристы из России, Ирана и Турции.Автобус съехал в кювет на мокрой дороге и перевернулся на выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер.

Кремль предложит пойти на выборы через сервис знакомств «Мамба»

 
Сервис знакомств МАМБА

Кремль использует сайт знакомств «Мамба» для повышения явки среди молодежи на губернаторских выборах. Новое приложение «Вместе на выборы» поможет найти половинку по совпадению взглядов на кандидата. Затем паре предлагается встретиться, чтобы вместе проголосовать за кандидата. Эту стратегию могут использовать и на президентских выборах в 2018 году.

ЦБ сообщил о торможении роста экономики высокими зарплатами

Центробанк считает, что экономической рост в стране приближается к своему «потенциальному уровню» и дальше будет ограничен из-за дефицита кадров в отдельных отраслях, а зарплаты в стране растут гораздо быстрее, чем производительность труда.

ФАС объяснила высокие тарифы внутрироссийского роуминга

ФАС объяснила высокую стоимость внутрироссийского роуминга завышенными ценами за обслуживание чужих абонентов. У «Мегафона» эта разница доходит до трех тысяч раз, у «Билайна» – до 1970 раз, Tele2 – до 5280 раз, у МТС – до 22 раз.

Два участка трассы «Дон» стали платными на 90 лет

Проезд по двум участкам трассы М-4 «Дон» в Ростовской области и на Кубани стал платным на 92 года — до 1 мая 2109 года. В Ростовской области платным стал участок с 1091,6 км по 1119,5 км. В Краснодарском крае — с 1195 км по 1319 км.

В центре Ростова-на-Дону загорелись более десяти частных домов

 
Пожар в Ростове-на-Дону

В районе Театрального спуска в центре Ростова-на-Дону пожар охватил более 10 частных домов. Могут гореть десятки домов на улицах Нижегородской, Седова, в Грибоедовском и Чувашском переулках. Слышны взрывы газовых баллонов. Некоторые местные жители считают, что за пожаром стоят строительные организации.

 

Малахов написал открытое письмо Эрнсту

Андрей Малахов написал открытое письмо с благодарностью Константину Эрнсту и бывшим коллегам, заявив, что Первый канал стал «частью его ДНК». Малахов обратился к новому ведущему ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрию Борисову. «Дима, на тебя вся надежда! Уверен, у тебя все получится!» — заявил он.

 

Пусть говорят ‼️Экстренный выпуск 2. Вчера Андрей Малахов написал открытое письмо, где попрощался великодушно со всеми сотрудниками Останкино. P.S. При создании ролика автор не сотрудничал с руководством Первого канала. Видео записано и опубликовано исключительно в интересах личного хайпа. #накоготынас #ушелишурыгинузабрал #копенкинузабыл #прямойэфирвкривойзаписи #андреймалахов #максимгалкин

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 20 2017 в 11:30 PDT

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