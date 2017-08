Топ новостей 21 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США заявили о прекращении выдачи виз россиянам в регионах, СМИ опубликовали рейтинг преемников Путина, а ЦБ возмутился слишком высокими зарплатами в России.

Посольство США в России с 23 августа приостановит выдачу неиммиграционных виз в российских регионах из-за сокращения численности дипмиссии. С 1 сентября 2017 года процедура выдача виз будет возобновлена, но только в Москве, процедура возобновится в регионах тогда, когда РФ вернет прежнюю численность дипкорпуса.

В рейтинге преемников Владимира Путина «Петербургской политики» первые позиции заняли Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. В критерии оценки включили публичность, ожидания, активность, неконфликтность и «слабость субъективности». На третьей строчке оказался губернатор Тульской области.

Указом президента новым послом в США назначен замминистра иностранных дел Анатолий Антонов. Он сменит на этом посту Сергея Кисляка. Кандидатуру Антонова стали рассматривать перед выборами президента США на случай осложнения взаиммотношений между странами.

