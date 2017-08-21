Топ новостей 21 августа

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США заявили о прекращении выдачи виз россиянам в регионах, СМИ опубликовали рейтинг преемников Путина, а ЦБ возмутился слишком высокими зарплатами в России.

Посольство США в России с 23 августа приостановит выдачу неиммиграционных виз в российских регионах из-за сокращения численности дипмиссии. С 1 сентября 2017 года процедура выдача виз будет возобновлена, но только в Москве, процедура возобновится в регионах тогда, когда РФ вернет прежнюю численность дипкорпуса.

У нас с Америкой теперь безвиз — Экономика РФ (@PutinsEconomy) 21 августа 2017 г.

Гудбай Америка, где не был никогда — Pavel Pryanikov (@netovetz) 21 августа 2017 г.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы С.Собянин / mskagency.ru

В рейтинге преемников Владимира Путина «Петербургской политики» первые позиции заняли Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. В критерии оценки включили публичность, ожидания, активность, неконфликтность и «слабость субъективности». На третьей строчке оказался губернатор Тульской области.

В таблице 2008 авторы "петербургской политики" "великодушно" включили Путина ниже середины. И эти нам подсказывают преемников? Помилуйте pic.twitter.com/LfERR02r9C — Илиас Меркури (@imerkouri) 21 августа 2017 г.

В принципе за 19 лет почти ничего не изменилось pic.twitter.com/TkoO3Aroxd — La Russie parle (@Russia_calls) 21 августа 2017 г.

Анатолий Антонов, посол в США

Указом президента новым послом в США назначен замминистра иностранных дел Анатолий Антонов. Он сменит на этом посту Сергея Кисляка. Кандидатуру Антонова стали рассматривать перед выборами президента США на случай осложнения взаиммотношений между странами.

Бывший зам. министра обороны Анатолий Антонов назначен новым послом России в США - Кремль.



Интересный день они выбрали для объявления. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 21 августа 2017 г.

New Russian Ambassador to US Antonov

-Under sanctions in the EU

-Was awarded with a medal for "returning of Crimea" https://t.co/VbO0WjL722 — Daria Dieguts (@dieguts_d) 21 августа 2017 г.

В ДТП с туристическим автобусом в Анталье пострадали 11 россиян. В больнице Онджалы оказались четыре туриста из России, в том числе - ребенок. В автобусе находились туристы из России, Ирана и Турции.Автобус съехал в кювет на мокрой дороге и перевернулся на выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер.

Сервис знакомств МАМБА

Кремль использует сайт знакомств «Мамба» для повышения явки среди молодежи на губернаторских выборах. Новое приложение «Вместе на выборы» поможет найти половинку по совпадению взглядов на кандидата. Затем паре предлагается встретиться, чтобы вместе проголосовать за кандидата. Эту стратегию могут использовать и на президентских выборах в 2018 году.

В Кремле решили поднять интерес к выборам среди молодежи.



Децл и Юра Шатунов позовут прогрессивных молодых россиян на выборы через ICQ — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 21 августа 2017 г.

Кремль решил поднять явку на выборах через сервис для знакомствhttps://t.co/AjRBLfZpDr pic.twitter.com/3D864QtwSN — Лентач (@oldLentach) 21 августа 2017 г.

Центробанк считает, что экономической рост в стране приближается к своему «потенциальному уровню» и дальше будет ограничен из-за дефицита кадров в отдельных отраслях, а зарплаты в стране растут гораздо быстрее, чем производительность труда.

Россияне считают, что в России слишком сильно охренел Центробанк pic.twitter.com/UKCFB1weXt — предел возможностей (@QurinJury) 21 августа 2017 г.

ФАС объяснила высокую стоимость внутрироссийского роуминга завышенными ценами за обслуживание чужих абонентов. У «Мегафона» эта разница доходит до трех тысяч раз, у «Билайна» – до 1970 раз, Tele2 – до 5280 раз, у МТС – до 22 раз.

Интересно, когда ФАС задушит мобильных операторов за роуминг, после за межгород Сбербанка возьмётся? — 低调 (@djenden) 21 августа 2017 г.

Проезд по двум участкам трассы М-4 «Дон» в Ростовской области и на Кубани стал платным на 92 года — до 1 мая 2109 года. В Ростовской области платным стал участок с 1091,6 км по 1119,5 км. В Краснодарском крае — с 1195 км по 1319 км.

Пожар в Ростове-на-Дону

В районе Театрального спуска в центре Ростова-на-Дону пожар охватил более 10 частных домов. Могут гореть десятки домов на улицах Нижегородской, Седова, в Грибоедовском и Чувашском переулках. Слышны взрывы газовых баллонов. Некоторые местные жители считают, что за пожаром стоят строительные организации.

В Ростове сейчас горит почти целый район. Началась эвакуация жителей, привлечен вертолет Ми-8. Только что прогремел сильный взрыв pic.twitter.com/GWwKRFlots — Лентач (@oldLentach) 21 августа 2017 г.

Андрей Малахов написал открытое письмо с благодарностью Константину Эрнсту и бывшим коллегам, заявив, что Первый канал стал «частью его ДНК». Малахов обратился к новому ведущему ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрию Борисову. «Дима, на тебя вся надежда! Уверен, у тебя все получится!» — заявил он.