Новый виток скандала вокруг поставки немецких турбин производства Siemens в подсанкционный Крым раскручивается в судебной плоскости. Накануне Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну в аресте четырех турбин, отправленными структурами Ростеха в Крым вместо заранее оговоренной Тамани. Об этом говорится в картотеке на сайте суда. Ответчиками выступают ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». В иске указывалось, что работы с турбинами, в том числе их монтаж, должны быть заморожены, а оборудование возвращено с полуострова на материк.

«Рассмотрев заявленное Siemens в порядке ст. 90 АПК РФ ходатайство о принятии испрашиваемых обеспечительных мер, суд не находит правовых и документальных оснований для его удовлетворения ввиду нижеизложенного», — говорится в сообщении суда, которое приводит ТАСС.

Напомним, ранее Siemens заявлял, что намеревался выкупить обратно проданное оборудование, однако российская сторона отвечала, что не получала таких предложений. Кроме того, в «Технопромэкспорте» заверили, что были готовы к такому варианту еще в 2016-м, но немцы отказались от этого сценария, а потом турбины были проданы новому покупателю, который модернизировал их, а после усовершенствования отправил обновленное оборудование в Крым.

В итоге европейцы приняли новый пакет санкций в отношении трех российских компаний, а Siemens объявил о завершении совместных предприятий. Однако западные СМИ все равно раскритиковали концерн за слишком мягкую реакцию и попытку вести бизнес в обход санкций.

«Представители [компании] общались со СМИ и выпускали пресс-релизы, выражая в них возмущение по поводу сложившейся обстановки и рассказывая о своих финансовых потерях. Это вызвало подозрения, что российская и немецкая компании разыгрывают представление перед зрителями. Немцы «временно» приостановили сотрудничество с россиянами и даже решили судиться, но иск они подали в Арбитражный суд Москвы, не воспользовавшись возможностями, существующими в Европе», — пишет польское издание Defence24.

Аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что в этой истории имел место сговор российской и немецкой сторон, хотя выгода от сделки для Siemens не перекрывает рисков. Тем не менее, он уверен, подобные обходные маневры продолжатся.

«Я знаю, как это происходит в энергетической отрасли. Допустим, ищут замену оборудования для добычи нефти и газа на морском дне – донные добычные подводные комплексы. Их могут изготавливать всего четыре фирмы. Все они либо в Норвегии, либо США и, естественно, не могут из-за санкций поставлять такое оборудование нам. И вот объявляют, что Россия теперь сама может их выпускать. Но пока такую технологию не освоили ни японцы, ни китайцы и никто другой», — привел пример он в интервью «Голосу Америки».