Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
21 августа 2017, понедельник, 18:14
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Председатель кооператива осуждена в Белгороде за мошенничество на 103 млн рублей
Иркутская область намерена наладить обмен туристами с Бэйхаем
Иркутян в сентябре познакомят с новыми инструментами интернет-продвижения
Иркутянин Алексей Брянский стал вторым по плаванию на Универсиаде
В Казачинско-Ленском районе в 2017 году начнут «капиталить» первый многоквартирник
В Иркутске на 22 августа передают небольшой дождь
Зрители в Тюмени штурмовали драмтеатр
ДТП в районе Каменки: Toyota левым бортом снесла багажник Mitsubishi
Студентка из Тюмени стала второй вице-мисс на конкурсе «Мисс туризм России — 2017»
Наркоман вывел тюменскую полицию на сбытчика
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
21 августа 2017, 10:22
Siemens Крым санкции
Елена Сычева

Дело – труба

Завод Siemens в Петербурге
Завод Siemens в Петербурге
btest.ru

Новый виток скандала вокруг поставки немецких турбин производства Siemens в подсанкционный Крым раскручивается в судебной плоскости. Накануне Арбитражный суд Москвы отказал немецкому концерну в аресте четырех турбин, отправленными структурами Ростеха в Крым вместо заранее оговоренной Тамани. Об этом говорится в картотеке на сайте суда. Ответчиками выступают ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». В иске указывалось, что работы с турбинами, в том числе их монтаж, должны быть заморожены, а оборудование возвращено с полуострова на материк. 

«Рассмотрев заявленное Siemens в порядке ст. 90 АПК РФ ходатайство о принятии испрашиваемых обеспечительных мер, суд не находит правовых и документальных оснований для его удовлетворения ввиду нижеизложенного», — говорится в сообщении суда, которое приводит ТАСС

Напомним, ранее Siemens заявлял, что намеревался выкупить обратно проданное оборудование, однако российская сторона отвечала, что не получала таких предложений. Кроме того, в «Технопромэкспорте» заверили, что были готовы к такому варианту еще в 2016-м, но немцы отказались от этого сценария, а потом турбины были проданы новому покупателю, который модернизировал их, а после усовершенствования отправил обновленное оборудование в Крым. 

В итоге европейцы приняли новый пакет санкций в отношении трех российских компаний, а Siemens объявил о завершении совместных предприятий. Однако западные СМИ все равно раскритиковали концерн за слишком мягкую реакцию и попытку вести бизнес в обход санкций. 

«Представители [компании] общались со СМИ и выпускали пресс-релизы, выражая в них возмущение по поводу сложившейся обстановки и рассказывая о своих финансовых потерях. Это вызвало подозрения, что российская и немецкая компании разыгрывают представление перед зрителями. Немцы «временно» приостановили сотрудничество с россиянами и даже решили судиться, но иск они подали в Арбитражный суд Москвы, не воспользовавшись возможностями, существующими в Европе», — пишет польское издание Defence24.

Аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин считает, что в этой истории имел место сговор российской и немецкой сторон, хотя выгода от сделки для Siemens не перекрывает рисков. Тем не менее, он уверен, подобные обходные маневры продолжатся. 

«Я знаю, как это происходит в энергетической отрасли. Допустим, ищут замену оборудования для добычи нефти и газа на морском дне – донные добычные подводные комплексы. Их могут изготавливать всего четыре фирмы. Все они либо в Норвегии, либо США и, естественно, не могут из-за санкций поставлять такое оборудование нам. И вот объявляют, что Россия теперь сама может их выпускать. Но пока такую технологию не освоили ни японцы, ни китайцы и никто другой», — привел пример он в интервью «Голосу Америки». 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Спасо-хаус
США назвали срок ограничений по визам для россиян
Оцепление из-за пожара в Ростове-на-Дону
Пожар в Ростове-на-Дону добрался до многоэтажки
Авария автобуса с туристами в Турции
В ДТП с автобусом в Анталье пострадали более десятка россиян
Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов
Назначен новый посол России в США
Сергей Герасимов (справа на переднем плане)
Путин отправил в отставку первого замминистра юстиции
17:49 Пожар в Ростове-на-Дону добрался до многоэтажки
17:32 Лидер SERB подал в суд на Навального за испорченный праздник 12 июня
17:25 Аналитики позитивно оценили сделку «Роснефти» по приобретению пакета акций Essar Oil
17:13 BBC открывает портал новостей на нигерийском креольском языке
17:13 Россиянку оштрафовали в Таджикистане на 33,5 тысячи рублей за попытку вывоза монеты в 2 копейки

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Боголюбов
Николай Николаевич Боголюбов
21 августа 1909 года родился выдающийся математик и физик Николай Боголюбов.
16:28 Девять человек обратились к врачам из-за пожара в Ростове-на-Дону
16:22 Куранты Биг-Бена последний раз пробили полдень перед реставрацией
16:04 Роскомнадзор оштрафует шесть изданий на 50 тысяч рублей за публикацию рэп-баттла с матом
15:37 В центре Ростова-на-Дону загорелись более десяти частных домов
15:21 Еврокомиссия выразила соболезнования в связи с резней в Сургуте
15:04 Назначен новый посол России в США
14:47 Полиция Марселя заявила о невменяемости въехавшего в остановки
14:37 Израильские ученые нашли резервуар для воды ассирийского периода
14:21 Лавров ответил на ограничение выдачи виз США
14:04 Роспотребнадзор нашел нарушения в 80% проверенных детских лагерей
13:43 США назвали срок ограничений по визам для россиян
13:26 S&P спрогнозировало дефицит столичного бюджета из-за реновации
13:01 Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «всплески тепла» в сентябре
13:00 В ДТП с автобусом в Анталье пострадали более десятка россиян
12:44 Несуществующий дагестанский судья взыскал с Hyundai 18,2 млн рублей
12:39 В Марселе автомобиль протаранил две автобусные остановки
12:34 Сумчатое животное размером с кошку жило на территории Турции 43 миллиона лет назад
12:15 Путин отправил в отставку первого замминистра юстиции
12:05 Созданием систем прослушки в России займутся отставные генералы
11:59 США начнут выдавать неиммиграционные визы только в Москве
11:56 Капитан «Наутилуса» похоронил шведскую журналистку в море после ее гибели
11:29 Полиция установила личность террориста из Барселоны
11:05 Около трети украинских пользователей продолжили посещать запрещенные российские ресурсы
10:56 На затонувшем корабле XVIII века найден таинственный сундук
10:53 Минобороны продаст участок в «Лосином острове» под застройку
10:42 ЦБ сообщил о торможении роста экономики высокими зарплатами
10:25 Арестованный бывший мэр Владивостока обратился с письмом к Путину
09:52 При столкновении эсминца США с торговым судном пропали 10 моряков
09:47 ФАС объяснила высокие тарифы внутрироссийского роуминга
09:38 Взрывы для поиска шахтеров на руднике «Мир» оказались неэффективными
09:32 Два участка трассы «Дон» стали платными на 90 лет
09:23 Кремль предложит пойти на выборы через сервис знакомств «Мамба»
09:20 Малахов написал открытое письмо Эрнсту
09:10 Во главе рейтинга преемников Путина оказались Медведев и Собянин
20.08 20:56 Путин призвал к продвижению молодых политиков
20.08 20:16 Путин согласился участвовать в рекламе одежды для инвалидов
20.08 19:56 В ЕР назвали возможную новую столицу России
20.08 19:32 Арестован гендиректор крупнейшего хлебозавода в Москве
20.08 19:08 Путин опоздал на молодежный форум в Крыму почти на 8 часов
20.08 18:45 В Марселе вокзал эвакуирован из-за подозрительного предмета
20.08 18:13 Предложение о переносе столицы за Урал передано в МЭР
20.08 17:57 В Бельгии машина протаранила толпу
20.08 17:32 У границ Сирии на мине подорвались солдаты из Ливана
20.08 16:30 Инициатор переноса столицы за Урал предложил Собянину дебаты
20.08 15:53 Супруга Мугабе получила дипломатическую неприкосновенность в ЮАР
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.