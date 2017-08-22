Центральный банк России выявил в банке «Нефтяной альянс» операции, направленные на вывод активов. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте регулятора.

«Временная администрация выявила операции, направленные на вывод активов путем совершения выплат по вексельным поручительствам в пользу третьих лиц без их последующего возмещения, а также путем заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества банка», — заявили в ЦБ.

Также в Центральном банке обратили внимание на то, что бывшее руководство кредитной организации не передало временной администрации оригиналы ряда договоров на общую сумму 7,7 млрд.

«Нефтяной альянс» — сравнительно небольшой банк, в различных рейтингах на 1 января 2017 года он был в третей сотне по величине активов в банковской системе России. Однако, как сообщалось в апреле, ЦБ оценил «дыру» в капитале банка «Нефтяной альянс» почти в 7,2 млрд рублей. Как сообщал ЦБ, по результатам обследования было выяснено, что активы банка составили 409,131 млн рублей, а обязательства — 7,604 млрд рублей, то есть более чем на порядок больше.

Банковские ячейки / pixabay.com

Лицензия на осуществление банковской деятельности у «Нефятного альянса» была отозвана еще в 1 марта. ЦБ принял такое решение из-за того, что банк не исполнял нормативы, а также неоднократно нарушал требования закона «О противодействии отмыванию доходов». «Банк размещал деньги в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — отмечал Центробанк.

На выплаты вкладчикам банка потребовалось около 3,18 млрд рублей, сообщало весной агентство по страхованию вкладов. Среди вкладчиков числятся около 5 тысяч человек и еще 60 индивидуальных предпринимателей.

Большая часть акций банка принадлежит группе физических лиц, среди которых есть и бывший глава департамента внебюджетной политики строительства Москвы Леонид Краснянский (ему принадлежит 15,93% обыкновенных акций «Нефтяного альянса»).

Леонид Краснянский, советник мэра Москвы, cоветник председателя совета директоров АФК «Система» / mperspektiva.ru

Департамент внебюджетной политики строительства, который потом был переименован в Департамент инвестиционных программ строительства (ДИПС), был ликвидирован в 2007 году, а до того, пока его возглавлял Красноярский, считался крупнейшим муниципальным застройщиком.

История банка «Нефтяной альянс», в принципе, типична для банков такого размера — их в России десятки, если не сотни. Такие организации в свое время создавали предприниматели для каких-то своих целей, а Центральный банк спокойно давал им лицензии. Несмотря на то, что, в принципе, все понимали, структуры типа «Нефтяного альянса» не являются банками в полном смысле этого слова, их даже включили в систему страхования вкладов, в свое время это объяснялось нежеланием ставить всю банковскую систему под удар.

В результате когда руководство и владельцы таких банков в какой-то момент начинают выводить из них деньги, оказывается, что долги должно выплачивать государство в лице Агентства по страхованию вкладов. А ЦБ вынужден месяцами разбираться в бухгалтерии кредитных организаций чтобы просто понять, куда делись миллиарды рублей вкладчиков.