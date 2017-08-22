Заголовки утра. 22 августа
«Коммерсантъ» в статье «Америка приказала долго ждать» пишет, что получить визу в США теперь будет гораздо сложнее.
«Россиян веселит экономия»: все больше потребителей отказываются от развлечений.
«Минэкономики приписали цифру»: министерства поделили полномочия по программе цифровой экономики.
«Внедрение новых управленческих макросхем»: у «Росэлектроники» сменилось руководство.
«Пшеница покраснела»: экспортные котировки обвалились на ожиданиях рекордного урожая.
«Сделки высокой степени иска»: ЦБ хеджирует банковскую систему от клиентских претензий.
РБК в статье «Пенсионный минимум» анализирует статистику ПФР по переходу граждан в НПФ.
«Дата-центры поднялись со дна»: рынок коммерческой обработки данных в России вырос до $250 млн.
Как продвигать за границей украшения из янтаря, описывается в статье «Экспорт с ювелирной точностью».
«Вклады ушли на покой»: ставки по валютным депозитам в августе практически не менялись.
«Добрались до положения виз»: дипмиссия США в России меняет правила работы.
«Известия» в статье «Этот город в огне» пытаются понять, что спровоцировало крупнейший пожар в центре Ростова-на-Дону.
«FATF признала успехи России в борьбе с финансированием терроризма»: Международная группа по борьбе с отмыванием денег сняла Россию с мониторинга по недостаткам «антиотмывочного» законодательства.
«Овощи и фрукты подешевеют в пять раз»: в Минэкономразвития ожидают, что цены на продовольствие достигнут минимума в сентябре.
«Камеры помогли собрать дополнительно полмиллиарда долгов по штрафам»: количество неплательщиков штрафов ГИБДД при этом выросло на 600 тысяч человек.
«Таксистам готовят новую страховку»: их предложили страховать по примеру общественного транспорта.
«Газета.ru» в статье «Донбасс: мира нет, но есть свежие идеи» пишет, о чем говорили Сурков и Волкер на своих первых переговорах об Украине.
«Россия расплатилась за СССР»: Москва оплатила последний внешний долг, который остался от Советского Союза.
«Международные перелеты: как вырастут компенсации». Россия присоединилась к Монреальской конвенции авиаперевозок.