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22 августа 2017, вторник, 09:50
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22 августа 2017, 08:23
банковский сектор ГИБДД Минэкономразвития пенсионная реформа Ростов-на-Дону сельское хозяйство СССР США
Илья Карпюк

Заголовки утра. 22 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Америка приказала долго ждать» пишет, что получить визу в США теперь будет гораздо сложнее.

«Россиян веселит экономия»: все больше потребителей отказываются от развлечений.

«Минэкономики приписали цифру»: министерства поделили полномочия по программе цифровой экономики.

«Внедрение новых управленческих макросхем»: у «Росэлектроники» сменилось руководство.

«Пшеница покраснела»: экспортные котировки обвалились на ожиданиях рекордного урожая.

«Сделки высокой степени иска»: ЦБ хеджирует банковскую систему от клиентских претензий.

РБК в статье «Пенсионный минимум» анализирует статистику ПФР по переходу граждан в НПФ.

«Дата-центры поднялись со дна»: рынок коммерческой обработки данных в России вырос до $250 млн.

Как продвигать за границей украшения из янтаря, описывается в статье «Экспорт с ювелирной точностью».

«Вклады ушли на покой»: ставки по валютным депозитам в августе практически не менялись.

«Добрались до положения виз»: дипмиссия США в России меняет правила работы.

«Известия» в статье «Этот город в огне» пытаются понять, что спровоцировало крупнейший пожар в центре Ростова-на-Дону.

«FATF признала успехи России в борьбе с финансированием терроризма»: Международная группа по борьбе с отмыванием денег сняла Россию с мониторинга по недостаткам «антиотмывочного» законодательства.

«Овощи и фрукты подешевеют в пять раз»: в Минэкономразвития ожидают, что цены на продовольствие достигнут минимума в сентябре.

«Камеры помогли собрать дополнительно полмиллиарда долгов по штрафам»: количество неплательщиков штрафов ГИБДД при этом выросло на 600 тысяч человек.

«Таксистам готовят новую страховку»: их предложили страховать по примеру общественного транспорта.

«Газета.ru» в статье «Донбасс: мира нет, но есть свежие идеи» пишет, о чем говорили Сурков и Волкер на своих первых переговорах об Украине.

«Россия расплатилась за СССР»: Москва оплатила последний внешний долг, который остался от Советского Союза.

«Международные перелеты: как вырастут компенсации». Россия присоединилась к Монреальской конвенции авиаперевозок.

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