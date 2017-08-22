Телеканал CNN будет выпускать собственное новостное шоу на платформе Snapchat Discover. Корреспонденты и ведущие телеканала будут рассказывать в нем о пяти главных событиях дня. Кроме того, пользователям будут приходить обновления по всем срочным новостям в течение дня.

Можно, конечно, пошутить, что CNN развивается, ориентируясь на канал Life — но, по сути, не нужно быть гением, чтобы почувствовать тренды. С другой стороны, слухи о смерти телевидения оказались все-таки преувеличены. Если такая махина, как CNN, начинает вещать в приложениях, значит приспособиться к новой технологической реальности не так уж и сложно. Будем ждать, когда в инстаграме круглосуточно начнет вещать программа «Время» с Екатериной Андреевой.