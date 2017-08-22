Ростовское управление МЧС выяснило причину начала крупнейшего за последнее время пожара в городе. Огонь начал распространяться со свалки, которую, якобы, поджог владелец частного дома. Между тем найдено первое тело погибшего, ранее в больницы попали пять человек.

Ростовское управление МЧС выяснило причину начала крупнейшего за последнее время пожара в городе. Огонь начал распространяться со свалки, которую, якобы, поджог владелец частного дома, уверены в пожарной охране. Соседние дома начали загораться из-за сильного ветра.

Начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Панов на заседании правительства региона сказал, что основной причиной пожара является «занесение постороннего источника зажигания». По данным МЧС, свалка располагалась за домом №50 по Чувашскому переулку. «При такой силе ветра пошел перенос очага огня в разные места», — добавил Панов.

Пожар в Ростове-на-Дону / vk.com/rostovnadonu

Ранее сообщалось, что МВД уже возбудило возбудило уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК), хотя и подчеркивалось, что о самом факте поджога говорить рано.

Многие жильцы сгоревших домов уверены, что пожар устроили так называемые «черные риэлторы», которые, якобы, намерены выкупить землю под сгоревшими домами для строительства там нового жилого квартала.

Пожар в частном секторе в самом центре Ростова-на-Дону, напомним, вспыхнул днем 21 августа. Сначала он распространился на 25 жилых домов, а затем охватил 120 стоящих рядом построек. Пока что известно об одном погибшем. Труп мужчины был найден при разборе остатков дома №67 по Чувашскому переулку. Пострадали по меньшей мере 45 человек, пятеро были госпитализированы.

На время тушения пожара центр города был перекрыт, отключены газ и электричество. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации сначала в городе, а затем и во всей области. В борьбе с огнем, по данным МЧС, участвовали более 1900 человек личного состава и более 200 единиц техники, включая вертолеты и пожарный катер. Пожар был потушен вечером 21 августа.

Пожар в Ростове-на-Дону / Фото: Владимир Ленский / vk.com/id5737082

Власти Ростовской области пообещали оказать материальную помощь пострадавшим при пожаре. Премьер-министр Дмитрий Медведев также заявил, что правительство будет содействовать в оказании медицинской помощи, размещении пострадавших и оценке нанесенного ущерба.

Пока что неизвестно, были ли застрахованы сгоревшие дома, и если да, то хватит ли собственникам компенсации на строительство нового жилья.

Отметим, что во многих российских городах в центре сохраняется 1-2 этажная деревянная застройка и пожары происходят нередко. Такой масштаб как в Ростове-на-Дону, действительно поражает, но ранее много «одиночных» пожаров произошло в Астрахани, Казании и других городах, после этого землю под ними выкупали риэлторы и возводили многоэтажные здания. В том числе именно поэтому застройщиков, как правило, подозревают в том, что они причастны к поджогам.