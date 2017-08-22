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22 августа 2017, 19:20
Кирилл Серебренников мошенничество Следственный комитет
Илья Карпюк

Серебренников в «Тишине»

К. Серебренников выходит из Следственного комитета в сопровождении охраны
К. Серебренников выходит из Следственного комитета в сопровождении охраны
Агентство городских новостей "Москва" / Кардашов Антон

Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал», — сказала она.

О том, что Кирилл Серебренников задержан, стало известно утром 22 августа. Тогда Следственный комитет сообщил, что режиссер задержан по подозрению в организации мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм о Викторе Цое, рассказал его адвокат Дмитрий Харитонов. После задержания режиссера доставили в центральный аппарат СК в Москве, где допросили. Суда по мере пресечения пока не было, он, предположительно, пройдет в среду, 23 августа. Пока Серебренников находится в столичном СИЗО «Матросская Тишина».

 
Автомобиль с арестованным Кириллом Серебренниковым /mskagency.ru/ Кардашов Антон

Дело о мошенничестве, в котором Серебренников стал обвиняемым, было возбуждено еще в 2015 году. В мае 2017 года сотрудники СК провели обыск в «Гоголь-центре», а также дома у режиссера и еще по более чем десяти адресам. По версии следствия, сотрудники созданной Серебренниковым «Седьмой студии» путем разнообразных махинаций вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн рублей.

После обысков фигурантами дела стали бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, чуть позднее бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Все они, по версии следствия, причастны к хищениям и продолжают оставаться под арестом. Сам Серебренников также ранее допрашивался, но тогда остался в качестве свидетеля.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, коллеги Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» свидетельствовали против режиссера после того, как тот дал показания против них. «В тот период, когда режиссер находился в статусе свидетеля, он дал показания против своих коллег по "Седьмой студии". После этого главбух этой организации Нина Масляева, признавшая вину, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова — свидетель по делу, ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа», — рассказал собеседник агентства.

Пока будущее Серебренникова неопределенно, его коллеги очень эмоционально высказываются о произошедшем. Так Михаил Идов, сценарист киноленты о Викторе Цое, которую режиссирует Серебренников, заявил, что задержанный обязательно сам завершит картину. «Фильм уже снят на две трети. Сняты 18 смен из 24. Сняты все ключевые эпизоды. Режиссер монтажа все время присутствовал на съемках, поэтому в курсе, что хочет Серебренников», — рассказал сценарист. «Закончит фильм именно Кирилл Серебренников при любом исходе. Все-таки XXI век на дворе, существуют разные способы съемки кино», — заверил Идов.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заявил, что Кириллу Серебренникову стоит избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Особо он отметил, что уголовное дело, в рамках которого задержан Серебренников, «не имеет к Москве никакого отношения». По его словам, «речь идет о федеральных деньгах, за счет которых финансировалась "Седьмая студия"».

Председатель комиссии по гражданским правам Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе считает, что задержание режиссера Кирилла Серебренникова носит слишком демонстративный характер. «Непонятно, почему так брутально с ним поступают. Он что, насильник, серийный убийца, опасен для общества? Почему его нужно задерживать? Он абсолютно законопослушный гражданин, не склонный ни к побегам, ни к насилию. Зачем нужно ограничение личной свободы гражданина? Это носит демонстративный характер, на мой взгляд», — сказал Сванидзе «Интерфаксу».

 
Сотрудник следственного комитета /mskagency.ru/ Кардашов Антон

В защиту Серебренникова уже выступила партия «Яблоко». «Мы требуем немедленно прекратить преследование Серебренникова, его коллег и закрыть сфабрикованное уголовное дело против "Седьмой студии"», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. Особо отмечается, что виновность режиссера вызывает большие сомнения.

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин написал личное поручительство за Кирилла Серебренникова, направив его в Следственный комитет и Басманный суд.

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