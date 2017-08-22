Топ новостей 22 августа

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня задержали Кирилла Серебренникова, Трамп озвучил стратегию США в Афганистане, а в Ростове-на-Дону потушили продолжавшийся более суток пожар.

Режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали по делу о мошенничестве. Режиссера задержали в Петербурге, где он снимал Кино кино, и в сопровождении силовиков доставили в Москву.

Пожар в Ростове-на-Дону / vk.com/rostovnadonu

Первая жертва крупного пожара в центре Ростова-на-Дону обнаружена при разборе завалов. Спасатели нашли тело пожилого мужчины. Как выяснилось, он был инвалидом.

Канал Furat террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) опубликовал видеозапись присяги молодого человека, который 19 августа устроил резню в Сургуте. На видео 19-летний Артур Гаджиев, которого в титрах называют Масудом Сургутским, клянется в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. Молодой человек сидит в маске, на стене за ним висит флаг «Исламского государства», рядом прислонен топор.

Вывеска посольства США / mskagency.ru

У посольства США в Москве выстроилась очередь из желающих получить американскую визу. Люди в очереди надеются получить визу до объявленного посольством перерыва. Ранее американское посольство сообщило, что 22 августа является последним днем, когда будут выдаваться визам перед перерывом до 1 сентября. С 23 августа посольство приостанавливает процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. 1 сентября эта процедура возобновится только в Москве.

Военнослужащий армии США / pixabay.com

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку в Афганистан еще 4000 американских солдат. 22 августа на базе Майер-Хендерсон-Холл в Вирджинии состоялось выступление Дональда Трампа, посвященное стратегии США в Афганистане. В своей речи президент США заявил о невозможности скорого вывода войск из Афганистана, ссылаясь на террористическую угрозу в стране, а также попросил регион предпринять больше усилий по стабилизации ситуации в республике.

Американские федеральные прокуроры разрабатывают новые меры в отношении китайских компаний с целью надавить на Китай, чтобы он принимал активные шаги по ядерной программе КНДР. Еще в мае офис прокурора получил ордера на блокировку средств компаний из КНР, проходящих через китайские банки, так как эти фирмы якобы участвовали в финансировании северокорейской ядерной программы. Теперь прокуратура намерена предпринять более серьезные шаги — вплоть до конфискации активов на постоянной основе.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован силами МЧС 22 августа в 13:21 по Москве. Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области назвали основную версию возникновения крупного пожара в Ростове-на-Дону. Отмечается, что огонь вспыхнул из-за «постороннего источника зажигания», предположительно, на расположенной рядом с домами свалке.

Снос самостроя в г.Москве / mskagency.ru

Мэрия Москвы утвердила пятый список подлежащих сносу объектов «самостроя», сообщается на сайте столичной госинспекции по недвижимости. В утвержденный 22 августа на заседании президиума правительства Москвы список попали 78 объектов, подлежащих демонтажу — 42,3 тысячи кв. метров недвижимости. В список попали как здания в самом центре Москвы, так и объекты на станциях метро «Выхино», «Волгоградский проспект», «Царицыно», «Кантемировская» и других.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала «большой четверке» операторов мобильной связи отсрочку, продлив до 15 декабря срок отмены внутрироссийского роуминга, сообщается на сайте антимонопольной службы. К этой дате ФАС требует от основных операторов мобильной связи в России изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках».

В Минэкономразвития РФ спрогнозировали обрушение в сентябре цен на овощи и фрукты — они будут стоить почти на 80% меньше, чем в июне, пишут «Известия». Ожидается, что в сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а на плодоовощную продукцию — 79,6%.