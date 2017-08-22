Топ новостей 22 августа
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня задержали Кирилла Серебренникова, Трамп озвучил стратегию США в Афганистане, а в Ростове-на-Дону потушили продолжавшийся более суток пожар.
Кирилл Серебренников задержан по делу о мошенничестве
Режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали по делу о мошенничестве. Режиссера задержали в Петербурге, где он снимал Кино кино, и в сопровождении силовиков доставили в Москву.
Стало известно о первой жертве пожара в Ростове-на-Дону
Первая жертва крупного пожара в центре Ростова-на-Дону обнаружена при разборе завалов. Спасатели нашли тело пожилого мужчины. Как выяснилось, он был инвалидом.
ИГ опубликовало видео присяги устроившего резню в Сургуте
Канал Furat террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) опубликовал видеозапись присяги молодого человека, который 19 августа устроил резню в Сургуте. На видео 19-летний Артур Гаджиев, которого в титрах называют Масудом Сургутским, клянется в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. Молодой человек сидит в маске, на стене за ним висит флаг «Исламского государства», рядом прислонен топор.
У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами
У посольства США в Москве выстроилась очередь из желающих получить американскую визу. Люди в очереди надеются получить визу до объявленного посольством перерыва. Ранее американское посольство сообщило, что 22 августа является последним днем, когда будут выдаваться визам перед перерывом до 1 сентября. С 23 августа посольство приостанавливает процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. 1 сентября эта процедура возобновится только в Москве.
Трамп решил отправить в Афганистан еще 4 тысячи солдат
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку в Афганистан еще 4000 американских солдат. 22 августа на базе Майер-Хендерсон-Холл в Вирджинии состоялось выступление Дональда Трампа, посвященное стратегии США в Афганистане. В своей речи президент США заявил о невозможности скорого вывода войск из Афганистана, ссылаясь на террористическую угрозу в стране, а также попросил регион предпринять больше усилий по стабилизации ситуации в республике.
СМИ узнали о подготовке в США новых мер для давления на Китай
Американские федеральные прокуроры разрабатывают новые меры в отношении китайских компаний с целью надавить на Китай, чтобы он принимал активные шаги по ядерной программе КНДР. Еще в мае офис прокурора получил ордера на блокировку средств компаний из КНР, проходящих через китайские банки, так как эти фирмы якобы участвовали в финансировании северокорейской ядерной программы. Теперь прокуратура намерена предпринять более серьезные шаги — вплоть до конфискации активов на постоянной основе.
В МЧС отчитались о полной ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован силами МЧС 22 августа в 13:21 по Москве. Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области назвали основную версию возникновения крупного пожара в Ростове-на-Дону. Отмечается, что огонь вспыхнул из-за «постороннего источника зажигания», предположительно, на расположенной рядом с домами свалке.
В «пятую волну» сноса самостроя в Москве попали 78 объектов
Мэрия Москвы утвердила пятый список подлежащих сносу объектов «самостроя», сообщается на сайте столичной госинспекции по недвижимости. В утвержденный 22 августа на заседании президиума правительства Москвы список попали 78 объектов, подлежащих демонтажу — 42,3 тысячи кв. метров недвижимости. В список попали как здания в самом центре Москвы, так и объекты на станциях метро «Выхино», «Волгоградский проспект», «Царицыно», «Кантемировская» и других.
ФАС дала сотовым операторам отсрочку для отмены роуминга до 15 декабря
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала «большой четверке» операторов мобильной связи отсрочку, продлив до 15 декабря срок отмены внутрироссийского роуминга, сообщается на сайте антимонопольной службы. К этой дате ФАС требует от основных операторов мобильной связи в России изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках».
МЭР предсказало падение цен на плодоовощную продукцию на 80%
В Минэкономразвития РФ спрогнозировали обрушение в сентябре цен на овощи и фрукты — они будут стоить почти на 80% меньше, чем в июне, пишут «Известия». Ожидается, что в сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а на плодоовощную продукцию — 79,6%.