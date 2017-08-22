Видео дня. Смерч над морем в Сочи

22 августа неподалеку от морского порта в Сочи практически одновременно возникли два смерча. Первый смерч привлек к себе внимание своей необычной формой (он напоминал изогнутую змею), а второй — внушительным размером.

В сети стали появляться видеозаписи и фотографии, сделанные очевидцами необычного явления как с побережья, так и из окон своих домов. На некоторых роликах можно слышать голоса мужчин, признающих, что они находят зрелище не только захватывающим, но и пугающим.