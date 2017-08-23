Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, которое дает ведомству право регулирования развития цифровой экономики. Документ закрепляет распределение полномочий между Минэкономики и Минкомсвязью, которое уже давно обсуждалось в Белом доме. Курировать направление в ведомстве, как пишет в среду «Коммерсантъ», будут заместители министра Савва Шипов и Олег Фомичев.

В июле, напомним, правительство утвердило программу «Цифровая экономика». Если МЭР получит новые полномочия, то именно это ведомство будет «рассматривать и согласовывать форсайты и прогнозы развития цифровой экономики и цифровых технологий, основные направления развития цифровой экономики, результаты мониторинга и контроля программы…», ее «изменения и системы управления».

В ведении Минкомсвязи, которая отвечала за разработку программы в целом, останется формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.

Савва Шипов / krasnoforum.ru

Ранее в Минкомсвязи подсчитали, что ежегодные расходы программы «Цифровая экономика» до 2025 года должны составить 100 млрд рублей, причем в бюджете уже предусмотрены две трети от необходимых затрат. В соответствии с программой, адаптация законодательной и нормативной правовой базы к цифре пройдет в три этапа — в первую очередь должны быть устранены барьеры, затем созданы условия для проведения правовых экспериментов и создания особых правовых режимов, а в итоге благоприятный правовой режим для развития цифровой экономики должен быть распространен на все сектора.

Ранее о том, что за программу не должно отвечать какое-то одно министерство, заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев. «Цифровая экономика — это не проект Минкомсвязи, Минэкономики или какого-либо другого ведомства. Это пространство для совместной работы всех органов власти, бизнеса, науки и в целом людей, которые занимаются этими проблемами», — заявил глава правительства на прошлой неделе. Тогда же он подписал распоряжение об учреждении в правительстве подкомиссии по цифровой экономике. Предполагается, что в ней примут участие представители министерств, аппарата правительства, Агентства стратегических инициатив и аналитического центра при правительстве, а заниматься она будет внедрением информационных технологий в повседневную жизнь и предпринимательство. Возглавит структуру заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов.

Напомним, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил ранее, что в России к 2035 году создадут 40 «фабрик будущего», то есть передовых производственных технологий и бизнес-моделей, обеспечивающих быстрое проектирование и производство конкурентоспособной продукции. По словам министра, крайне важно определиться с нормативной базой и стандартами для формирующихся рынков.

Защита счетов / pixabay.com

Министр связи Николай Никифоров считает, что расходы на реализацию программы в рамках федерального бюджета «нужно обособить», сделав так, «чтобы это были защищенные статьи».

Одна из обсуждающихся моделей — создание фонда развития цифровой экономики, которому предстоит пройти целый ряд согласований с финансово-экономическим блоком.

Согласно данным компании McKinsey, доля цифровой экономики в ВВП России невелика и составляет всего 3,9%, но темпы роста ее объема существенно опережают темпы роста ВВП. «ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%, а объем цифровой экономики за тот же период увеличился на 59%. Таким образом, с 2011 по 2015 год цифровая экономика росла в 8,5 раза быстрее экономики России в целом и составила четверть (24%) общего прироста ВВП», — говорится в докладе компании.

Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, которое дает ведомству право регулирования развития цифровой экономики.