Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты соцопросов по выборам губернаторов в нескольких регионах — Бурятии, Карелии, Пермском крае, Рязанской, Саратовской и Белгородской областях. Мало кто ожидал другого результата, но социологи подтверждают: во всех перечисленных регионах действующие губернаторы одержат победу уже в первом туре. Причем явка ожидается относительно высокой. Об этом в среду пишет «Коммерсантъ».

Впрочем, в оппозиционных партиях результатам исследования не доверяют.

Самая высокая известность среди врио губернаторов у главы Белгородской области Евгения Савченко — она составляет 100% от числа опрошенных ФОМ жителей региона, что неудивительно, он возглавляет область с 1993 года. Самый низкий показатель у врио главы Бурятии Алексея Цыденова — 79%. Савченко также получил самую высокую оценку за хорошую работу на своем посту — так считает 61% опрошенных в Белгородской области. Только 41% жителей Саратовской области хорошо оценивает работу Валерия Радаева. Показатели прочих действующих губернаторов находятся в диапазоне 45–50%.

Евгений Савченко, глава Белгородской области / voskole.ru

Лучшие показатели явки, по данным ФОМ, будут опять-таки в Белгородской области: 80% уверены в своем участии в выборах или допускают это. В Саратовской области могут прийти на участки 64% опрошенных — это самая низкая возможная явка в регионах, где проходили опросы. Остальные субъекты обещают явку от 70% (Карелия) до 77% (Бурятия).

Согласно опросам, второго тура нигде не будет. За врио главы Пермского края Максима Решетникова «скорее всего» проголосуют 57% опрошенных и 68% тех, кто намерен принять участие в выборах. Врио главы Рязанской области Николая Любимова готовы поддержать 53% (64%), врио главы Карелии Артура Парфенчикова — 43% (55%), Валерия Радаева — 41% (54%), Алексея Цыденова — 50% (58%), Евгения Савченко — 47% (54% определившихся с участием в выборах).

Артур Парфенчиков, врио главы Карелии / kremlin.ru

Опрошенные «Коммерсантом» представители оппозиции сомневаются в реальности итогов опросов ФОМ. «Наверное, это какие-то особые методики»,— предположил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, данные ФОМ противоречат не только данным КПРФ, но и опубликованным данным опросов региональных исследовательских служб, например, Поволжской академии госслужбы.

Между тем стало известно, что руководство страны начало подготовку будущих губернаторов. Во всяком случае в академии госслужбы при президенте (РАНХиГС) стартовала программа по обучению управленческих кадров высшего уровня. Об этом «Ведомостям» рассказал замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Колесников. По информации издания, речь идет о подготовке 162 «высокопотенциальных руководителей для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на должности высших должностных лиц» в 85 регионах России. Получается на каждый регион по 1,9 специалиста.

Ранее федеральное правительство выделило РАНХиГС для подготовки управленцев 260 млн рублей, подготовка кадров по программе завершится в конце 2018 года. Источник издания близкий к АП рассказал, что инициатором проекта стала именно Администрация президента, а программу обучения разработали не только в РАНХиГС, участвовали также корпоративный университет Сбербанка, Школа управления «Сколково» и Высшая школа экономики. Обучение по программе проходят действующие руководители: заместители федеральных министров, вице-губернаторы, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, топ-менеджеры госкомпаний и госкорпораций.