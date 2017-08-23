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23 августа 2017, среда, 17:32
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23 августа 2017, 09:14
банковский сектор Белоруссия Всемирная торговая организация ЖКХ ипотека Кирилл Серебренников Росавиация США Эммануэль Макрон
Илья Карпюк

Заголовки утра. 23 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого» пишет, что известный режиссер задержан и может быть арестован.

«Карты расскажут про долги»: Банки обяжут раскрывать гражданам баланс при каждой операции.

«Россия рефинансирует белорусские долги»: Москва выделяет Минску кредит в $700 млн.

Сергей Шойгу дал старт военному форуму в Кубинке рассказывается в статье «Гособоронпоказ».

«Ваш пилот окончен»: Росавиация закрывает профильные учебные программы.

«Бензин обошелся без всплеска»: Цены на топливо остаются не по-летнему стабильными.

РБК в статье «СИЗО в летнюю ночь» утверждает, что преследование режиссера говорит о росте влияния силовиков и помешает президентской кампании.

В статье «Издержки господдержки» РБК рассказывает, почему в новой программе помощи ипотечникам решено избежать излишнего либерализма.

«Пакетное сокращение»: институт Минфина предложил отменить льготы для бюджетников и силовиков.

Как не разориться на личном автомобиле рассказывается в статье «Под колесами экономии».

В статье «Что получила Россия от присоединения к ВТО» объясняется, что в отсутствии экспортных достижений виновата не ВТО, а сама Россия.

«Известия»: «Программа по защите Байкала может быть свернута». Минэкономразвития обнаружило ошибки в управлении федеральной целевой программой по сохранению уникального озера.

«Нам говорили: потом не обижайтесь»: пострадавшие от пожара в Ростове-на-Дону рассказали об угрозах со стороны «строительных компаний».

«Малой авиации и дронам разрешат коммерческие перевозки»: специальная система государственного регулирования обеспечит безопасность полетов.

«Прокуратура возбудила более 500 уголовных дел против коммунальщиков»: наиболее проблемной в ЖКХ сочли сферу расходования финансов.

«Три российских спутника не вышли на связь после запуска на орбиту»: В «Роскосмосе» пока не спешат официально признавать возникшие технические проблемы с аппаратами.

«Газета.ru»: «Россиян не расселят в срок». Тыва и Амурская область провалят программу расселения аварийного жилья.

«США меняют курс: экспорту демократии пришел конец». Трамп заявил об отказе США от экспорта демократии.

«Белорусская батькономика: кредит, еще кредит». Правительство России одобрило Белоруссии новый кредит на $700 млн.

«100 дней Макрона: чуда не вышло». Президент Франции теряет рейтинг на первом этапе президентства.

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