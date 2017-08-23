«Коммерсантъ» в статье «Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого» пишет, что известный режиссер задержан и может быть арестован.

«Карты расскажут про долги»: Банки обяжут раскрывать гражданам баланс при каждой операции.

«Россия рефинансирует белорусские долги»: Москва выделяет Минску кредит в $700 млн.

Сергей Шойгу дал старт военному форуму в Кубинке рассказывается в статье «Гособоронпоказ».

«Ваш пилот окончен»: Росавиация закрывает профильные учебные программы.

«Бензин обошелся без всплеска»: Цены на топливо остаются не по-летнему стабильными.

РБК в статье «СИЗО в летнюю ночь» утверждает, что преследование режиссера говорит о росте влияния силовиков и помешает президентской кампании.

В статье «Издержки господдержки» РБК рассказывает, почему в новой программе помощи ипотечникам решено избежать излишнего либерализма.

«Пакетное сокращение»: институт Минфина предложил отменить льготы для бюджетников и силовиков.

Как не разориться на личном автомобиле рассказывается в статье «Под колесами экономии».

В статье «Что получила Россия от присоединения к ВТО» объясняется, что в отсутствии экспортных достижений виновата не ВТО, а сама Россия.

«Известия»: «Программа по защите Байкала может быть свернута». Минэкономразвития обнаружило ошибки в управлении федеральной целевой программой по сохранению уникального озера.

«Нам говорили: потом не обижайтесь»: пострадавшие от пожара в Ростове-на-Дону рассказали об угрозах со стороны «строительных компаний».

«Малой авиации и дронам разрешат коммерческие перевозки»: специальная система государственного регулирования обеспечит безопасность полетов.

«Прокуратура возбудила более 500 уголовных дел против коммунальщиков»: наиболее проблемной в ЖКХ сочли сферу расходования финансов.

«Три российских спутника не вышли на связь после запуска на орбиту»: В «Роскосмосе» пока не спешат официально признавать возникшие технические проблемы с аппаратами.

«Газета.ru»: «Россиян не расселят в срок». Тыва и Амурская область провалят программу расселения аварийного жилья.

«США меняют курс: экспорту демократии пришел конец». Трамп заявил об отказе США от экспорта демократии.

«Белорусская батькономика: кредит, еще кредит». Правительство России одобрило Белоруссии новый кредит на $700 млн.

«100 дней Макрона: чуда не вышло». Президент Франции теряет рейтинг на первом этапе президентства.