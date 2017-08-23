Председатель ЦИК Элла Памфилова охарактеризовала российское законодательство о выборах беспорядочным. «Накопилось очень много норм правовых, которые внутри не связаны единой логикой, которые противоречат друг другу, то есть законодательство получилось несколько хаотичным, без четкого понимания вообще стратегии», — заявила Памфилова на молодежном юридическом форуме «ЮрВолга».

При этом глава ЦИК не может не понимать, что за каждой строчкой закона стоят чьи-то интересы, чьи-то идеи и даже чьи-то победы на выборах. Написание закона с нуля — это мечта любого юриста, но далеко не всегда существует такая возможность.

Так что можно смело сказать: если Памфиловой удастся принять Избирательный кодекс, значит у нее есть высочайшая политическая поддержка.