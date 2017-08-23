В башкирский Арбитраж поступили два поразительных документа, которые представляют собой самостоятельный интерес вне контекста шумного процесса между Роснефтью и Системой. Эти документы есть ответ на некое обращение «системщиков» в Минфин и Центробанк с целью подтвердить соответствие закону их действий в процессе реорганизации Башнефти. Оба ответа являются близнецами. В том смысле, что они, как бы, ни о чем. Это – некий пересказ общеизвестных положений (в минфиновском варианте – процедур бухгалтерского учета, а в ЦБшном – процедур присоединения общества и погашения акций в процессе реорганизации). Оба документа содержат правильные бюрократические оговорки о том, что ответ на обращение не имеет прямого касательства к конкретному вопросу, по которому собственно обращались системщики и, вроде бы, не может быть использован в рассмотрении конкретного случая. Казалось бы…

Шедевром является письмо, подписанное замминистра финансов Труниным. В первом абзаце целый заминистра разъясняет, что «в соответствии с регламентом министерства, утвержденным приказом министра финансов… министерством не осуществляется разъяснение законодательства РФ, практики его применения, практики применения правовых актов…», а во втором и третьем абзаце уважаемый замминистра в нарушение вышеобозначенного регламента занимается разъяснением того самого, чего министр приказал не разъяснять.

На самом деле, у этих бумажек, предоставленных нашими великими Регуляторами, есть смысл. Формально не вмешиваясь в компетенцию суда, они, как бы, делают вид, что вмешиваются в компетенцию суда. Зачем они делают вид, что вмешиваются в компетенцию суда?! И простите за невольно возникающий вопрос, почем они делают этот вид? При хорошо известной на рынке цене вопроса и не менее известной активности АФК «Системы» в попытках разрешения этого вопроса непреодолимо возникает подозрение в наличии коррупционной составляющей в деятельности наших Регуляторов... Прости Господи!