Бюджетников и силовиков нужно вывести из системы социальной поддержки, то есть лишить всех льгот. Так, во всяком случае, считают в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина. Об этом в среду пишет РБК. Далеко не все предложения НИФИ Минфина реализуются, но, в любом случае, к ним стоит присматриваться, так как они так или иначе отражают настроения финансового блока правительства.

По мнению экспертов НИФИ, в системе социальной поддержки следует оставить только расходы на предоставление мер, призванных снизить последствия от сокращения доходов граждан. Сейчас же получателями льгот являются, в том числе, бюджетники, силовики, сотрудники государственных организаций и т.д. Иными словами, сотни тысяч человек получают льготы не из-за риска бедности, а как бонус к зарплате, указывают на противоречие авторы. Льготы получают, например, главы госпредприятий и депутаты региональных парламентов, которых точно сложно назвать бедными людьми. На федеральном уровне такие льготы частично уже отменили, но в регионах ситуация не меняется: доплаты к пенсиям госслужащих и прочие выплаты за особые условия труда до сих пор проходят как «пособия по социальной помощи населению», говорится в докладе.

Безработный отдыхает / pixabay.com

Также эксперты предлагают лишить семьи льготников права получать меры соцподдержки. Исключение авторы допускают лишь для членов семьи из числа иждивенцев. По их мнению, такой подход «будет полностью отвечать принципу социальной справедливости».

В качестве еще одного способа облегчить систему соцподдержки НИФИ предлагает ввести универсальное пособие для малоимущих, которое заменит собой значительную часть действующих мер. Так, базовый вариант предполагает объединение в одно пособие большинства действующих мер для малоимущих граждан и пособия по безработице.

В целом, уверены в НИФИ, Россия нуждается в полной инвентаризации системы мер соцподдержки. Например, федеральный закон «О ветеранах» включает в себя как ветеранов Великой Отечественной войны, меры социальной поддержки которым финансируются из федерального бюджета, так и ветеранов труда, которые относятся к региональному регистру льготников и финансируются, соответственно, из бюджетов субъектов, говорится в докладе. Льготы на проезд и оплату жилья для многодетных семей, ветеранов труда, малообеспеченных граждан, студентов также могут быть как федеральными, так и региональными, и отражаться при этом в рамках одного нормативного правового акта.

Ветеран ВМФ на празднике в С.Петербурге / pixabay.com

В НИФИ омтечают, что расходы бюджетной системы России на социальную политику ежегодно растут. В 2015 году (последний рассматриваемый аналитиками период) расходы консолидированного бюджета внебюджетных фондов по разделу «Социальная политика» составили 13% ВВП — на 4,2 п.п. больше, чем в 2005 году.

Напомним, в июле стало известно, что Министерство финансов направило в Госдуму предложения по реформе системы льгот. Некоторые льготы министерство предлагает отменить вообще, часть — заменять прямыми субсидиями из бюджета. При этом в Минфине заявили, что ведомство «не планирует отмену каких-либо социальных обязательств перед гражданами». Что касается доклада, то в нем отражена позиция экспертов института, а не министерства, сказали РБК в пресс-службе, добавив, что Минфин не проводил оценок влияния этих мер на бюджет и уровень бедности в стране.