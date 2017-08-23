Проблемы в сфере обучения пилотов, существующие в России, могут обостриться в связи с отменой Росавацией собственного распоряжения от 2006 года, утверждавшего программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях. Такое мнение высказывают опрошенные СМИ специалисты.

О том, что Росавиация закрывает профильные учебные программы, сообщила 23 августа газета «Коммерсантъ». По ее данным, в результате свидетельств могут лишиться примерно 5 тысяч пилотов. Издание приводит мнение эксперта о том, что события последних месяцев в области авиационного образования в РФ ведут к сокращению базы летчиков, что будет иметь «крайне негативные последствия для отрасли».

О проблемах в области подготовки пилотов СМИ заговорили весной 2017 года, когда работники авационной отрасли обратились в Междунароную организацию гражданской авиации, требуя «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». Они утверждали, что Росавиация «проводит карательную политику», часто даже без объяснений аннулируя свидетельства пилотов, потому что пытается прикрыть собственные просчеты, сделавшиеся очевидными после расследования крушения самолета Boeing 737 в Казани в 2013 году. Тогда Межгосударственный авиационный комитет установил, что главной причиной крушения стала неподготовленность экипажа и неправомерная сертификация командира самолета.

Пилоты за штурвалом самолета / pixabay.com

Издание отмечает, что хотя сам по себе отзыв лицензий у пилотов является нормальной практикой, с лета 2016 года порядок отзыва вызывает вопросы у участников рынка. Побеседовать о ситуации с «Полит.ру» согласился Олег Смирнов, член Общественного совета Росавиации, заслуженный пилот СССР.

«В настоящее время вопросы подготовки пилотов являются очевидной проблемой – та же газета «Коммерсантъ» опирается не на слухи, а на факты. К сожалению, факты именно таковы. Дело в том, что в 2006 году государственный орган в лице одного из подразделений Минтранса Росавиации (а все эти непонятные дела творит Минтранс) утвердил планы подготовки пилотов и программы их подготовки. Программы утверждаются на федеральном уровне, и только после этого они могут применяться в учебных заведениях, где их применение разрешено. И по этим программам десять лет готовились пилоты.

Что касается того, что теперь могут лишить свидетельств пять тысяч пилотов, то это, я думаю, преувеличение или блеф. Но проблема есть.

Вообще этот разговор я бы разделил на две части. Первая – это то, что касается государственных учебных авиационных заведений; вторая – то, что касается учебных заведений, которые не работают в интересах гражданской авиации. У нас существуют специализированные летные учебные заведения, программы которых тоже были утверждены в том же году и продолжают действовать по сей день. И те тысячи пилотов – а это основное их число, – которые были выпущены из этих учебных заведений, работающих по таким программам, не будут лишены ни свидетельств, ни еще каких-то документов. Потому что они готовились по программам, утвержденным государством.

Есть тут еще один момент. Если, допустим, эта утвержденная государством программа не соответствовала, как сейчас считают некоторые представители Минстранса, тем параметрам, которые должны быть присущи этим программам, то в первую очередь надо привлечь к ответу министра транспорта как высшее должностное лицо – и всех тех, кто занимается учебными заведениями и пишет эти программы. Потому что программы написаны государственными чиновниками и утверждены печатью государственных чиновников. И с чего вдруг, когда пилоты, которые столько лет готовились по этим программам, стали командирами кораблей, вдруг кому-то пришло в голову лишить их свидетельств? Это полный абсурд. Тут, как в басне Крылова, надо сперва «на себя оборотиться», прежде чем придираться к окружающим.

Если же говорить о непрофильных учебных заведениях, где использовались такие же программы обучения пилотов, утвержденные государством, то тут вопрос в том, как именно они применялись. Вот там выяснилась масса недостатков, которые являлись следствием абсолютной неэффективности системы государственного регулирования гражданской авиации. Где Минтранс не знает, что делает Росавиация, Росавиация не знает, что делает Минстранс, и только кивают друг на друга. И этот результат административной реформы стал очень вредным и опасным для гражданской авиации. Он был и остается главным риском – в области подготовки персонала в том числе.

Вид из кабины вертолета санитарной авиации / pixabay.com

В результате ведомства запутались до того, что, отвечая за качество, упускают самый важный нюанс: кто бы ни готовил пилотов по программам, утвержденным государством, свидетельство пилотам выдает государство. И что же, государство выдает свидетельство по фальшивым документам непрофильных учебных заведений? А факты нарушений установлены. И тут мы опять же возвращаемся к государству – к абсолютно неэффективной государственной системе регулирования гражданской авиации. Которую надо срочно менять – мы твердим об этом с момента проведения административной реформы! Вот это размытие ответственности, перекладывание ее, набор непрофессиональных людей в гражданскую авиацию, которые нос от хвоста самолета отличить не могут, а сами руководят авиацией, – все это надо немедленно привести в порядок.

Нужен единый полномочный орган государственного регулирования гражданской авиации. Мы – единственная страна в мире, которая такого органа не имеет. Что такое Росавиация? Всего-навсего агентство. Что такое агентство, согласно этой административной реформе? Это государственная структура, которая обеспечивает выполнение заказов авиакомпаний, аэропортов и так далее. Оно подчиняется Минтрансу – который очень далек от авиации, в прямом смысле слова – как от небес далек от ее проблем, ее правил и порядков. Вот именно тут необходимо принимать меры в связи с создавшимся положением. Пусть цифры в прогнозе относительно лишения свидетельств преувеличены, но положение вызывает большую тревогу, а у профессионалов – еще и отвращение к системе государственного регулирования гражданской авиации.

Ведь картина такая: вот вы утверждаете программы и планы – а через десяток лет оказывается, что эти программы никуда не годны! Правильно, говорить об этом нужно, но тогда и нужно говорить, что за это, например, посажены или хотя бы выгнаны с государственной службы те-то и те-то. Что случившееся – вина такого-то государственного органа, который допустил, чтобы десять лет такое творилось. Но об этом же речи не идет! Нет, говорят только – те же, кто и организовал все это – что вот сейчас лишат свидетельств пилотов, которые учились по этим программам. А это уже – тяжелый и безобразный удар, это глубокий вопрос, потому что это – лишение человека профессии! Это вообще-то антиконституционно. Причем здесь человек, который учился по утвержденной каким-то негодяем в чине высокого госчиновника программе?

Все это выливается в неэффективность государственной системы регулирования гражданской авиации, порожденной административной реформой.

Как можно исправить ситуацию? Одним способом – отказавшись от бездарно проведенной реформы, чтобы у нас в стране был единый полномочный орган регулирования гражданской авиации, который нес бы ответственность за все. Сейчас же вы не найдете ни в одном Положении о министерстве или агентстве (а эти Положения – государственный документ) идеи, что министр несет персональную ответственность за то-то и то-то. То есть министр получает колоссальную зарплату, красуется на телевидении, докладывает президенту, что все – о’кей, но ни за что не несет ответственности. Вот эту систему, этот подход надо срочно менять.

Омск. Аэропорт / pixabay.com

Очень важно, чтобы мы как страна, самая большая по площади в мире, были великий авиационной державой. Чтобы мы из Калининграда в Петропавловск-Камчатский не ехали на собаках и оленях, а летали на самолетах. А для того, чтобы быть великой авиационной державой главное – это люди, люди и самолеты. С самолетами наши «эффективные» министры уже разобрались, уничтожили гражданское самолетостроение – мы сейчас летаем только на «Боингах» и «Эйрбасах». И если США – что вполне вероятно – объявят нам новые санкции, в которые включат «Боинги» и «Эйрбасы», то все. Без авиации Россия – это уже не Россия, а Свазиленд.

Вот одним из пунктов решения этой проблемы и является подготовка национальных кадров. Тем более, что нам есть чем гордиться – наш авиационным кадрам всегда аплодировал весь мир», – сказал Олег Смирнов.

Добавим: в Росавиации опровергли ожидаемое аннулирование свидетельств летчиков. Информацию о том, что пилоты, обучавшиеся по утратившим силу программам, лишатся лицензий, в ведомстве назвали не соответствующей действительности, сообщает информационное агентство REGNUM.