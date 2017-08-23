Видео дня. Клип с Поклонской

Депутат Наталья Поклонская снова возникла на медийной арене - на этот раз она снялась в клипе исполнителя Олега Скрэтча «Корабли».

В клипе, снятом в Крыму, показывают различные панорамные виды полуострова: Черное море, гору Ай-Петри, Воронцовский дворец, памятник затопленным кораблям в Севастополе и другие.<

Поклонская появляется ближе к концу клипа. Депутат заявила, что она приняла участие в съемках с большой радостью, поскольку считает, что такое творчество приносит пользу, учит любить и ценить родину.