Топ новостей 23 августа

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. сегодня Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест, СМИ сообщили о новом порядке въезда на Украину для россиян, а в США посчитали активы россиян в офшорах.

Басманный суд Москвы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест в рамках дела о мошенничестве до 19 октября. Режиссеру разрешено посещать театр, если это одобрит следователь. Следствие заявило, что режиссер играл особую роль в реализации мошеннических схем. Серебренников вину не признал и отказался давать показания по делу «Седьмой студии». Защита просила отпустить его под залог. У здания суда собрались сторонники режиссера, в том числе - видные деятели культуры и политики.

Дело Серебренникова еще раз доказывает,что неприкосновенных и защищенных от тюрьмы нет. Любой из его поручителей завтра может быть следующим — Pavel Chikov (@pchikov) 23 августа 2017 г.

Люди скандируют «Свободу!» у зала суда pic.twitter.com/lFPj79lknc — Meduza (@meduzaproject) 23 августа 2017 г.

Если не посадить театрального режиссёра, то придут войска НАТО и устроят театр военных действий! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 23 августа 2017 г.

Серебренников слушает постановление о домашнем аресте под крики "Позор" с улицы pic.twitter.com/2kA4Ffm9ko — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 23 августа 2017 г.

Серебренникова выводят из зала суда под "Перемен" pic.twitter.com/AFu9xp5BOE — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 23 августа 2017 г.

Вокзал. Выход к поездам

Правительство Украины решило отказаться от визового режима, но обязать россиян пересекать границу по биометрическому паспорту и с заранее заполненной электронной анкетой на сайте МИДа Украины. Документ должен быть заполнен на украинском или на английском языке и содержать данные о цели поездки и месте пребывания. Данные меры могут одобрить до 1 сентября.

Граждане России хранят в зарубежных офшорах активы на сумму, равную 75% валового национального дохода страны, при этом 1% самых богатых россиян владеет до 25% национального дохода. ВНД России в 2016 году составил 83,7 трлн рублей. Получается, что в офшорах хранится около 62,7 трлн рублей.

В офшорах у россиян столько же денег, сколько в России на счетахhttps://t.co/ixEmVLou1o pic.twitter.com/amOzzAV3r8 — Ведомости (@Vedomosti) 23 августа 2017 г.

Россияне могут получать американские визы не только в России, но и в других странах, заявили в американском посольстве в Москве. Законодательство США этого не запрещает. Между тем Россия начала готовить ответ на введеные Штатами индивидуальные санкции против четверых россиян.

Россиянам предложили получать американские визы в других странах, а лучше вообще уехать из страны — недруги за бугром (@Lndcalling) 23 августа 2017 г.

Пилот / pixabay.com

Росавиация может аннулировать программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профобразования, которые действовали в 2006–2016 годах. Из-за этого около 5000 действующих российских пилотов могут лишиться лицензий. В самой Росавиации данную информацию опровергают.

Режиссер Никита Михалков сообщил о своем выходе из попечительского совета Фонда кино. «Я ухожу из коллегии, из попечительского совета потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства Фонда», - заявил он. Михалков пояснил, что принял решение после того, как увидел новый состав совета Фонда.

Никита Михалков вернулся из Канн и вышел из попечительского совета Фонда кино в знак протеста против фильма про Сашу Спилберг. — La Russie parle (@Russia_calls) 23 августа 2017 г.

Эксперты нашли на месте пожара в частном секторе в центре Ростова-на-Дону следы, подтверждающие версию умышленного поджога. Данную версию подтвердили и показания жителей района. сейчас проверяется информация о «черных риэлторах», которые могли организовать пожар, чтобы добиться от жителей продажи земли. Заведено дело о халатности работников ЖКХ.

Причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги в нескольких местах



Это же реновация! Чего вы? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 23 августа 2017 г.

Скорая помощь на заводе ГАЗ

В Нижнем Новгороде на территории завода ГАЗ его сотрудник напал с ножом на людей, убил трех человек, еще двоих тяжело ранио. Убийство было совершено на почве ревности. Мужчина убил свою закомую и еще двоих мужчин. Сейчас он задержан.

Человек в тени / pixabay.com

Доля россиян, занятых в теневом секторе экономики, в 2017 году выросла до 44,8% от общего количества работающего населения и достигло примерно 33 млн человек. Длоя работников главное – «чтобы платили деньги». Если в 2016 году таких было 26,7% от работающего населения, то в 2017 году – 36,8%.

Люди кредит берут, чтобы собрать ребёнка в школу.

Так держать Владимир Владимирович. Поднажми! — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 23 августа 2017 г.

Владимир Чуров может стать ведущим передачи на радиостанции «Эхо Москвы». Соответствующее предложение поступило от Российского военно-исторического общества, во главе которого он стоит. Передачи будут посвящены выдающимся военачальникам.