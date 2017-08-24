Новый авианосец для Военно-морского флота России будет заложен в 2025 году. Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. «Я могу подтвердить, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений, на финише, уже к 2025 году, у нас есть намерение строительства нового авианосца», — передает РИА Новости его слова.

Напомним, о новых российских авианосцах активно заговорили в конце июля. Об этом писал «Полит.ру». Тогда первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что уже скоро начнется строительство новых авианосцев. «В ближайшее время мы шесть заложим», — объявил парламентарий.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин также подтвердил, что проект нового авианосца действительно существует. «Вопрос лишь в одном. Есть заказчик в лице Министерства обороны. И есть военная промышленность. Вот военная наука и промышленность полностью готовы к данному проекту. Оговорюсь: если он будет утвержден в новой Программе вооружения (а ее должны утвердить осенью). Но главное здесь дело — за заказчиком», — объяснял тогда он. То есть, еще несколько недель назад Рогозин не был уверен в том, что Россия в ближайшее время начнет строить авианосец.

Сегодня в составе ВМФ России находится только один авианосец, и то, формально это авианесущий крейсер, то есть корабль, который сочетает в себе и крейсерское вооружение (артиллерия, ракетные комплексы и т. д.), и авиационное вооружение.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" / mil.ru

Впрочем, авианосец — это далекая перспектива, а пока Минобороны закупает куда более доступную технику. На проходящем в Московской области Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2017» российской оборонное ведомство подписало 23 новых контракта и три дополнительных соглашения на общую сумму свыше 170 млрд рублей. Об этом также сообщил замглавы ведомства Юрий Борисов.

По его словам, в рамках реализации контрактов вооруженные силы получат более шестисот единиц военной и специальной техники. По тем же контрактам свыше двухсот единиц техники будет отремонтировано и модернизировано.

Общий объем заказа на бронетехнику, размещенного на форуме «Армия-2017», превысил 24 миллиарда рублей. Так, Минобороны впервые заказало «Уралвагонзаводу» новые танки Т-90М. Также будут закуплены боевые машины поддержки танков. Кроме того, заключены соглашения о капремонте танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.

Также Министерство обороны до 2020 года получит 100 танков на платформе «Армата». Сейчас проводится опытно-боевая эксплуатация машин.

Военная техника на выставке Армия-2017 / АГН "Москва" / фото: Никита Симонов

Минобороны подписало контракт на разработку Российским федеральным ядерным центром «Всероссийский НИИ экспериментальной физики» боевого комплекса «Задира-16». Комплекс должен стать одним из видов «оружия на новых физических принципах» (ОНФП), разработка которого предусмотрена Госпрограммой вооружения на 2018–2025 годы. ОНФП — это условная группа вооружений, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом). Обычно не предполагается, что для создания такого оружия будут совершаться научные открытия, просто считается, что будут по-новому применены известные физические принципы. К ОНФП можно отнести лазеры, инфразвук, радиочастоты и т.д.