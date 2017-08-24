Лучшие друзья Минфина
Министерство финансов подготовило «дорожную карту» развития алмазно-бриллиантовой отрасли, которая может стать одной из крупнейших реформ в ее истории. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».
В документе говорится о серьезном смягчении госрегулирования и снижении налоговой нагрузки на российских огранщиков, а также о расширении их доступа к сырью. Компания «Алроса», крупнейший игрок на рынке, в случае проведения реформы будет вынуждена пересмотреть сбытовую и инвестиционную политику. К этому стоит добавить, что доходы компании и так могут сократиться из-за аварии на подземном руднике «Мир».
О подготовке реформы «Коммерсанту» рассказали два участника рынка и подтвердил федеральный чиновник. По словам одного из них, комплекс мер направлен «на повышение конкурентоспособности российской гранильной отрасли и привлечение новых инвесторов». «Это может стать одним из важнейших этапов либерализации отечественного рынка драгкамней», — отметил собеседник издания. План рассчитан до февраля 2018 года.
Как бы то ни было, окончательное решение остается за федеральным правительством, пока документы находятся на этапе межведомственного согласования.
Один из ключевых пунктов плана — выделение на внутренний рынок дополнительного сырья (не менее 10% добываемых алмазов востребованных категорий) под обязательства обрабатывать его в стране. Авторы реформы уверены, что это привлечет в отрасль инвестиции. Правда, «Алроса» будет вынуждена пересмотреть сбытовую политику, сейчас российские огранщики покупают сырье на общих основаниях с нерезидентами в рамках программы ALROSA Alliance. В программе более 50 клиентов, с ними заключены трехлетние контракты, через них «Алроса» реализует около 70% сырья.
Еще одна мера, которая поддержит российских огранщиков — возможность разделения боксов (лотов) с сырьем, приобретаемым у «Алроса». Огранщики уже давно добиваются преимущественного доступа к сырью.
Также не исключено, что новые акционеры появятся у «Алроса». До 1 декабря представители компании, а также Минфина и Минвостокразвития, проведут переговоры с потенциальными инвесторами в алмазодобычу. Вполне вероятно, что в одним из претендентов является Сулейман Керимов, несколько лет назад его имя называли среди потениальных стратегических инвесторов в отрасль, его семья контролирует ПАО «Полюс». «Алроса» тогда стояла в плане приватизации с перспективой продажи 100% акций, но в итоге состоялось только размещение акций на Московской бирже.
Министерство финансов также планирует к середине ноября представить доклад правительству о целесообразности обнуления НДС для операций с бриллиантами и ювелирными изделиями, в том числе со слитками из драгметаллов. Кроме того, государство готово пойти на упрощение ряда контрольных процедур, а в свободном порту Владивостока может быть реализован пилотный проект по введению режима Tax Free на ювелирную продукцию и упрощенного порядка валютно-банковских операций.