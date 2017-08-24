Министерство финансов подготовило «дорожную карту» развития алмазно-бриллиантовой отрасли, которая может стать одной из крупнейших реформ в ее истории. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

В документе говорится о серьезном смягчении госрегулирования и снижении налоговой нагрузки на российских огранщиков, а также о расширении их доступа к сырью. Компания «Алроса», крупнейший игрок на рынке, в случае проведения реформы будет вынуждена пересмотреть сбытовую и инвестиционную политику. К этому стоит добавить, что доходы компании и так могут сократиться из-за аварии на подземном руднике «Мир».

О подготовке реформы «Коммерсанту» рассказали два участника рынка и подтвердил федеральный чиновник. По словам одного из них, комплекс мер направлен «на повышение конкурентоспособности российской гранильной отрасли и привлечение новых инвесторов». «Это может стать одним из важнейших этапов либерализации отечественного рынка драгкамней», — отметил собеседник издания. План рассчитан до февраля 2018 года.

Как бы то ни было, окончательное решение остается за федеральным правительством, пока документы находятся на этапе межведомственного согласования.

Необработанные алмазы / alrosa.ru

Один из ключевых пунктов плана — выделение на внутренний рынок дополнительного сырья (не менее 10% добываемых алмазов востребованных категорий) под обязательства обрабатывать его в стране. Авторы реформы уверены, что это привлечет в отрасль инвестиции. Правда, «Алроса» будет вынуждена пересмотреть сбытовую политику, сейчас российские огранщики покупают сырье на общих основаниях с нерезидентами в рамках программы ALROSA Alliance. В программе более 50 клиентов, с ними заключены трехлетние контракты, через них «Алроса» реализует около 70% сырья.

Еще одна мера, которая поддержит российских огранщиков — возможность разделения боксов (лотов) с сырьем, приобретаемым у «Алроса». Огранщики уже давно добиваются преимущественного доступа к сырью.

Также не исключено, что новые акционеры появятся у «Алроса». До 1 декабря представители компании, а также Минфина и Минвостокразвития, проведут переговоры с потенциальными инвесторами в алмазодобычу. Вполне вероятно, что в одним из претендентов является Сулейман Керимов, несколько лет назад его имя называли среди потениальных стратегических инвесторов в отрасль, его семья контролирует ПАО «Полюс». «Алроса» тогда стояла в плане приватизации с перспективой продажи 100% акций, но в итоге состоялось только размещение акций на Московской бирже.

Крупный алмаз / alrosa.ru

Министерство финансов также планирует к середине ноября представить доклад правительству о целесообразности обнуления НДС для операций с бриллиантами и ювелирными изделиями, в том числе со слитками из драгметаллов. Кроме того, государство готово пойти на упрощение ряда контрольных процедур, а в свободном порту Владивостока может быть реализован пилотный проект по введению режима Tax Free на ювелирную продукцию и упрощенного порядка валютно-банковских операций.