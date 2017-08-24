Особо выгодная история

23 августа в Рязанской области прошел региональный Форум «Малый и средний бизнес: стратегия развития». Участие в нем приняли около четырехсот компаний.

Малый и средний бизнес в регионах, пограничных с Московской областью – история особо выгодная. Гигантский рынок сбыта прямо под боком, а стоимость производства – заметно ниже, чем в столичном регионе. Потому власти Рязанской области основательно «вкладываются» в развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), поддерживая его и финансово, и инфраструктурно, и, что называется, морально. Такая помощь МСП становится трендом для регионов-соседей Москвы. Подробности можно было узнать на Форуме. А тем, кто возможностями господдержки ещё не воспользовался, сделать это.



Закупки – это просто



На Форуме обсуждали вопросы государственной поддержки предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Говорили о том, как расширить доступ к закупкам крупнейших заказчиков, как развивать молодежное предпринимательство. Дискутировали о роли общественных институтов в развитии малого и среднего предпринимательства. Все, что происходило на площадках Форума было живым и по делу: от мастер-класса «Упаковка проекта» до круглых столов «Инвестиции без помех» и «Закупки – это просто».

Среди гостей и участников Форума были представители минэкономразвития РФ, АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Российского экспортного центра, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Фонда содействия инновациям, Федерального агентства по делам молодежи, федеральных общественных объединений предпринимательства.

«Наш регион богат идеями и предприимчивыми людьми, этот необыкновенный ресурс нельзя не использовать для развития области, – отметил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, выступая на пленарном заседании Форума. – Правительство Рязанской области делает ставку на малый и средний бизнес, стратегию его развития мы рассчитали уже до 2030 года. Также мы создали «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Поддержки малого и среднего предпринимательства». Мы поддерживаем инициативу Минэкономразвития России: разрабатываем единый проект поддержки МСП, который реализуем через его через проектное управление. Значительны и меры господдержки малого и среднего бизнеса: в 2017 году наш регион направил на это 84,1 млн рублей. Это 56,1 млн руб. из федерального бюджета и 28 млн руб. из областного».



Бизнес требует инфраструктуры



Малый и средний бизнес на Рязанщине – в прямом смысле слова больше дело. Ведь эти предприятия производят 35,4% валового регионального продукта (2013 – 30,4%, 2014 – 31,3%). По официальным данным Росстата, в регионе зарегистрированы и работают 52,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято 28,2% от общего числа работников всех предприятий и организаций.

Главные задачи местных властей сегодня - сделать финансовые ресурсы для МСП доступнее, развивать микрокредитование, гарантийную поддержку, оптимизировать налоги и найти способы привлечь в малый и средний бизнес молодёжь. А для этого необходимы инфраструктура, сервисное обслуживание предпринимателей.

Инфраструктура в области уже есть – это 27 муниципальных центров поддержки предпринимательства, финансирующие центры, МФЦ для бизнеса и т.д. Почти все они собраны на одной площадке.



Made in Ryazan



Две структуры появились в регионе этом году. Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, который координирует работу муниципальных центров поддержки предпринимательств. Он консультирует, проводит обучающие семинары, а в мае, вместе с организацией «Опора России» провел форум «Территория бизнеса – территория жизни».

Работа Регионального центра поддержки экспорта тоже связана с консультациями, но уже именно тех компаний, бизнес которых нацелен на экспорт (всего в Рязанской области 83 экспортера - субъекта МСП). Центр заключил 6 контрактов и организовал 3 выставки.

Механизмы возвратной финансовой поддержки в регионе развивают через Микрокредитную компанию. Фонд уже выдал две тысячи микрозаймов более чем на 1,5 млрд руб. со средней ставкой в этом году 11%.

786 поручительств на 2,8 с лишним млрд руб., общая сумма обеспеченных кредитов - свыше 6,4 млрд руб. , - это «дело рук» Гарантийного фонда Рязанской области. И хотя цифры внушительны, очевидно, что малый и средний бизнес ещё недофинансирован, да и получить кредит или субсидию удаётся далеко не всем. Ориентиры подсказывает обширный зарубежный опыт. Например, во Франции гарантиями по кредитам вновь созданных предприятий занимается специализированная государственная организация OSEO (она покрывает 40% - 70% суммы займа). Также в ней создана специальная должность «кредитного посредника». К нему обращаются предприятия, испытывающие трудности с доступом к кредитным средствам. Посредник проверяет, как банки соблюдают принятые на себя обязательства, консультирует, информирует правительство обо всех серьезных неразрешенных проблемах. По статистике две трети компаний, обратившихся к таком специалисту, находят финансирование, даже если сначала получили отказ.



Справка

Что входит в бизнес-инфраструктуру Рязанской области?

- 27 муниципальных центров поддержки предпринимательства,

- Региональный интегрированный центр,

- Центр субконтрактации,

- Центр народных художественных промыслов и ремесел,

- Микрокредитная компания - Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства,

- Гарантийный фонд Рязанской области,

- ГБУ «МФЦ Рязанской области»,

- Проект «МФЦ для бизнеса».