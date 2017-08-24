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24 августа 2017, четверг, 18:33
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24 августа 2017, 09:19
банковский сектор Биньямин Нетаньяху Ватикан ВИЧ/СПИД Владимир Путин гражданская авиация Египет Кирилл Серебренников медицина недвижимость Федеральная налоговая служба футбол
Илья Карпюк

Заголовки утра. 24 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Со скоростью сметы» пишет, что в проекте железнодорожного коридора «Евразия» появились первые триллионы.

«Услуги не лечатся»: коммерческим доходам госклиник мешает нагрузка и законы.

«Разделяй, но плати»: ФНС занялась дроблением бизнеса, популярной схемой уменьшения налогов.

«За режиссера не взяли ни именами, ни деньгами»: Басманный суд заключил Кирилла Серебренникова под домашний арест.

«Один в боли не воин»: Биньямин Нетаньяху приехал к Владимиру Путину искать защиты от Ирана.

РБК в статье «Банки пригрозили повышением ставок» анализирует последствия рейтинговой реформы.

«Модная аномалия»: в России неожиданно выросли продажи домов haute couture.

Почему стало возможным «дело «Седьмой студии», рассказывается в статье «Субсидии с врожденным дефектом».

Во что вкладываются крупнейшие хедж-фонды мира, написано в статье «Сверхдоходные для сверхбогатых».

«Святые посредники»: Госсекретарь Ватикана нанес визит в Россию. Предыдущий такой визит был в 1999 году, но тогда в программе не было встречи с президентом.

«Известия»: «Российские туристы до конца года в Египет не полетят». Чартерные рейсы в курортные регионы страны пирамид не будут возобновлены.

«Нелегальными оказались 7% водки»: год назад Росалкогольрегулирование фиксировало, что вне закона 35% водки.

«Клиентов банков будут проверять по сетчатке глаза»: крупнейшие кредитные организации начнут внедрять этот способ идентификации уже в 2018 году.

«Свадебный бум поднял производство золотых украшений»: снижение цен на ювелирные изделия и рост числа свадеб в России увеличили потребительский спрос.

«Эпидемия ВИЧ набирает обороты»: в России выявляют все больше инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

«Газета.ru» в статье «Сиди дома, не снимай» объясняет, чем «дело Серебренникова» выбивается из череды громких процессов последних лет.

«Журналистку убили за спрос»: в Дании опознали тело пропавшей две недели назад журналистки.

«ЦСКА выиграл битву за €14,7 млн»: ЦСКА победил «Янг Бойз» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

«"Моссад" высадился в Сочи»: Нетаньяху и Путин обсудили Иран.

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