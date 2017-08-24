«Коммерсантъ» в статье «Со скоростью сметы» пишет, что в проекте железнодорожного коридора «Евразия» появились первые триллионы.

«Услуги не лечатся»: коммерческим доходам госклиник мешает нагрузка и законы.

«Разделяй, но плати»: ФНС занялась дроблением бизнеса, популярной схемой уменьшения налогов.

«За режиссера не взяли ни именами, ни деньгами»: Басманный суд заключил Кирилла Серебренникова под домашний арест.

«Один в боли не воин»: Биньямин Нетаньяху приехал к Владимиру Путину искать защиты от Ирана.

РБК в статье «Банки пригрозили повышением ставок» анализирует последствия рейтинговой реформы.

«Модная аномалия»: в России неожиданно выросли продажи домов haute couture.

Почему стало возможным «дело «Седьмой студии», рассказывается в статье «Субсидии с врожденным дефектом».

Во что вкладываются крупнейшие хедж-фонды мира, написано в статье «Сверхдоходные для сверхбогатых».

«Святые посредники»: Госсекретарь Ватикана нанес визит в Россию. Предыдущий такой визит был в 1999 году, но тогда в программе не было встречи с президентом.

«Известия»: «Российские туристы до конца года в Египет не полетят». Чартерные рейсы в курортные регионы страны пирамид не будут возобновлены.

«Нелегальными оказались 7% водки»: год назад Росалкогольрегулирование фиксировало, что вне закона 35% водки.

«Клиентов банков будут проверять по сетчатке глаза»: крупнейшие кредитные организации начнут внедрять этот способ идентификации уже в 2018 году.

«Свадебный бум поднял производство золотых украшений»: снижение цен на ювелирные изделия и рост числа свадеб в России увеличили потребительский спрос.

«Эпидемия ВИЧ набирает обороты»: в России выявляют все больше инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

«Газета.ru» в статье «Сиди дома, не снимай» объясняет, чем «дело Серебренникова» выбивается из череды громких процессов последних лет.

«Журналистку убили за спрос»: в Дании опознали тело пропавшей две недели назад журналистки.

«ЦСКА выиграл битву за €14,7 млн»: ЦСКА победил «Янг Бойз» и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

«"Моссад" высадился в Сочи»: Нетаньяху и Путин обсудили Иран.