Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 83% граждан, недовольны его работой 15%. Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра удовлетворены 48% опрошенных, недовольны — 51%.

В целом, Медведев может быть доволен: несмотря на то, что правительство выставляется в России источником всех неудач в экономике и социальной политике, половина опрошенных все-таки удовлетворены его работой. В конце концов, все могло бы быть намного хуже, а Медведева хотя бы помнят.

Правда, все-таки непонятно, зачем Дмитрию Медведеву, да и прочим российским политикам, рейтинги доверия, оценки социологов и т. д. Все равно, если они будут участвовать в выборах, то результат будет определяться несколько иными способами.