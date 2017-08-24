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24 августа 2017, 15:31
кино Наталья Тимакова Никита Михалков
Алексей Макаркин

Одинокая цитадель

Никита Михалков в фильме "Утомленные солнцем 2: Цитадель"
Никита Михалков в фильме "Утомленные солнцем 2: Цитадель"
kinopoisk.ru

Режиссер Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино, куда вошла пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. По его словам, к уходу его подтолкнула безответственность руководства Фонда, из-за плохой работы которого выходят ничего не значащие или непонятно кому нужные картины.

«Я ухожу из коллегии, из попечительского совета, потому что я чувствую свою безответственность, говорю только от себя, и, к сожалению, безответственность руководства Фонда», – приводит информационное агентство РБК заявление Михалкова на заседании коллегии Министерства культуры России. Он пояснил, что принял решение об уходе после того, как увидел новый состав попечительского совета Фонда кино, в который, в частности, вошла пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова.

«Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, простите меня за слово «идеологических», – это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями, – это другое», — сказал Михалков. Позже в разговоре с журналистами он обвинил Тимакову в «латентной русофобии», сообщила газета «Ведомости». «С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы», – заявил он, припомнив высказывания Тимаковой в защиту «Ельцин-центра».

 
Наталья Тимакова /24smi.org



​Напомним, в апреле в попечительский совет Фонда кино вошли генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский и пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. Об этом говорилось в постановлении правительства России, опубликованном на официальном сайте правительства. А в июле общественный совет при Минкультуры предложил Фонду кино публиковать в открытых источниках результаты своей деятельности, информацию об объемах господдержки, кассовых сборах и посещаемости каждого фильма, на который были выделены средства.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был учрежден в 1995 году, в 2009 году были расширены его полномочия — некоммерческая организация получила право принимать решения о финансовой поддержке тех или иных российских картин. Сам же Михалков входил в попечительский совет Фонда кино с 2009 года – с того момента, как фонд получил полномочия по финансовой поддержке фильмов и кинокомпаний и из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии превратился в нынешний Фонд кино.

Поговорить с «Полит.ру» о ситуации согласился политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру» .

 
Алексей Макаркин

«На самом деле это – часть подготовки к новому сроку президента, а касается не только кино. Потому что если говорить о претензиях Михалкова к Фонду кино, то они, допустим, могли бы еще носить характер корпоративный. Можно представить себе, например, что Михалков обижен, что его мнение не учитывают, что он остается в меньшинстве. Но, во-первых, интересен уже сам факт того, что такое происходит – что Михалков где-то в кинематографической сфере оказался в меньшинстве. Интересно и то, что он об этом говорит.

Получается, что если председатель Союза кинематографистов оказывается в меньшинстве, значит, кто-то другой за плохие фильмы отвечает, кто-то, кроме него – с его точки зрения. Кто-то ответственен за эту неправильную политику, причем это – не кинематографическое сообщество, а, видимо, кто-то иной. Далее Михалков отрытым текстом называет Наталью Тимакову. Но понятно, что Тимакову нельзя рассматривать без упоминания премьер-министра Дмитрия Медведева. Тимакова работает с ним в течение длительного времени, и критика в адрес Тимаковой – это в реальности опосредованная критика в адрес премьера.

Любопытно, что это произошло практически сразу после ареста Кирилла Серебренникова. Казалось бы, это два совершенно разных события, но некоторую параллель провести, думаю, все же возможно. И связано это, наверно, и с аппаратной борьбой вокруг перспектив отдельных фигур – того же Медведева, который совершенно неясно, останется ли премьером. И есть вопрос шире – о том, что, наверно, в российской власти (если несколько упростить дело) есть два подхода к тому, как позиционировать себя и какой курс выбрать для четвертого президентского срока. Какой курс является оптимальным? Реальный выбор – это, конечно, выбор одного человека – президента.

Итак, есть два подхода. Один заключается в том, чтобы попробовать договориться с Западом, попытаться выйти из той изоляции на запанном направлении, в которой оказалась Россия. Есть представление о том, что в случае изоляции, да еще и помноженной на самоизоляцию, Россия может повторить путь СССР. Поэтому надо использовать возможности для того, чтобы попробовать договориться. Тем более что ожидаются непростые времена: после президентских выборов придется принимать непопулярные меры, и в этой ситуации закрытость с точки зрения части элит только ухудшает положение России.

Она дает России меньше возможностей, сокращает ее ресурсы, отвлекает их на оборону, на обеспечение безопасности. Словом, если ты проводишь непопулярные решения в социальной сфере и одновременно у тебя растут или сохраняются на высоком уровне расходы военные в широком смысле, то так определять бюджетные приоритеты – большой риск. В этом контексте, конечно, целесообразным представляется сохранение хотя бы элементов той культурной политики, которая проводилась в предыдущий период, то есть до 2014 года. Культурной политики, в которой присуждение «Оскара» или любого другого крупного международного приза воспринималось бы не как диверсия против страны, не как попытка подорвать ее потенциал и дискредитировать ее, – а воспринималась бы как большой культурный успех на международной арене.

В рамках этого подхода Серебренникова арестовывать нельзя, потому что это – человек, который представляет страну в мировом культурном сообществе. Арестовывать его – все равно что стрелять себе в ногу.

 
Кирилл Серебренников / АГН "Москва" / фото: Кардашов Антон

Есть и прямо противоположный подход. Он связан с представлением о том, что противостояние России и Запада носит глобальный и системный характер и что оно никуда не исчезнет, даже если Россия пойдет навстречу Западу; и что надо готовиться к длительному периоду, когда Запад будет рассматривать Россию как врага. А Россия, в свою очередь, в рамках этого подхода должна максимально отмобилизоваться, сохранять высокий уровень военных расходов – и должна максимально оградиться от Запада. То есть курс, который был начал в культурной политике с началом консервативной волны (2012 год – реакция на протесты на Болотной и на улице академика Сахарова), должен быть не просто продолжен, а должен стать единственно верным. И кинематограф, и театральное искусство должны действовать в условиях «военного времени». Хотя война официально не объявлена, но с точки зрения этой части элит необъявленная война идет и еще будет идти очень долго.

В связи с этим, например, если кинематографист или театральный деятель получает признание на Западе, то это можно рассматривать как антироссийский шаг. А настоящий патриот должен снимать патриотическое кино – или ставить спектакли, выдержанные в патриотической или классической традиции, которые объединяют большинство людей. Кроме того, они понятны обычным гражданам, вдохновляют их на свершения – и так далее.

Надо сказать, что Никита Михалков в свое время, в начале 1990-х, сам стал обладателем «Оскара»: он получил его за фильм «Утомленные солнцем», тогда вызвавшего резкую реакцию со стороны коммунистов, сталинистов. Сторонники идеи великой державы обвиняли Михалкова тогда, что он снял фильм, слишком приемлемый для Запада, а на деле – клевету на великий Советский Союз. Но, как мы видим, времена меняются – сейчас Михалков позиционирует себя как идеолога державничества. Это видно и по его атакам в адрес Ельцин-центра, и по другим его заявлениям. И сейчас он показывают, что правительственные структуры в области культуры работают недостаточно решительно, недостаточно качественно и недостаточно патриотично. Именно таковы, фактически, обвинения в адрес Тимаковой со стороны Михалкова. И именно поэтому он не хочет иметь с ними ничего общего.

 
Никита Михалков, кадр из фильма "Утомленные солнцем" / kinopoisk.ru

Думаю, что эти два подхода, как я уже сказал, могут быть поставлены в один ряд. То есть курс на то, чтобы попробовать как-то остаться в современном глобальном мире или вернуться в него – и курс на то, чтобы попытаться создать свою альтернативу этому глобальному миру.  Проблема в том, что оба этих подхода очень уязвимы, если говорить об их перспективах. Я понимаю, что за каждым из их стоят достаточно серьезные представители элиты. Но оба этих подхода связаны с большими проблемами», – сказал Алексей Макаркин.

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