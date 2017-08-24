Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
24 августа 2017, четверг, 18:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
24 августа 2017, 10:00
астрономия

Атмосфера Антареса

Антарес в представлении художника
Антарес в представлении художника
ESO/M. Kornmesser

Используя Очень Большой Телескоп-Интерферометр, астрономы Европейской Южной обсерватории (ESO) впервые в истории астрономии построили детальное изображение поверхности звезды Антарес – красного сверхгиганта. Кроме того, получена первая карта скоростей вещества в атмосфере звезды – ранее такие карты строились только для Солнца. Выявлены неожиданно обширные турбулентные области в мощной протяженной атмосфере Антареса. Результат опубликован в журнале Nature, кратко о нем рассказывается в пресс-релизе ESO.

Знаменитая ярко-красная звезда Антарес сияет в сердце созвездия Скорпиона. Антарес – красный сверхгигант, огромная и сравнительно холодная звезда на поздней стадии эволюции; в будущем ей суждено превратиться в сверхновую. Сейчас масса Антареса около 12 Солнц, а диаметр примерно в 700 раз больше, чем у Солнца. По оценкам, начальная масса Антареса была около 15 солнечных: три массы Солнца было выброшено звездой за время ее существования.

Фото: ESO/K. Ohnaka

Группа исследователей под руководством Кейити Онака (Keiichi Ohnaka) из Северного Католического университета (Universidad Católica del Norte) в Чили при помощи Очень Большого Телескопа-Интерферометра ESO (VLTI) в чилийской обсерватории Параналь построила карту поверхности Антареса и измерила движения поверхностных слоев вещества звезды. Это лучшее из всех до сих пор полученных изображений поверхности и атмосферы звезды – если, конечно, не считать Солнца.

VLTI – уникальный инструмент, в котором складываются световые потоки от отдельных телескопов комплекса VLT, то есть от двух до всех четырех 8.2-метровых «юнитов» – Основных телескопов, или от такого же количества Вспомогательных телескопов меньшего размера, в результате чего образуется виртуальный телескоп с эквивалентным диаметром зеркала до 200 метров. Этот метод позволяет разрешать в изображении детали значительно меньшего углового размера, чем это возможно с каждым из телескопов по отдельности.

«Более полувека было неясно, как именно у таких звезд, как Антарес, на последних стадиях их эволюции происходит столь быстрая потеря массы, – говорит Кейити Онака, основной автор работы. – VLTI – единственный инструмент, с которым можно напрямую измерить движения газа в протяженной атмосфере Антареса, то есть, сделать принципиальный шаг в решении этой проблемы. Следующая задача – понять, что именно эти турбулентные движения вызывает».

Выполнив эти измерения, астрономы построили первую двумерную карту скоростей в атмосфере звезды, отличной от Солнца. Для этого они использовали VLTI в комплектации из трех Вспомогательных телескопов, а также приемник AMBER для получения индивидуальных изображений поверхности Антареса в узком диапазоне инфракрасных волн. По этим данным ученые вычислили разности между скоростями атмосферного газа в различных точках звезды и среднюю скорость по всей ее поверхности. В результате получилась карта относительных скоростей газа в атмосфере по диску Антареса – первая такая карта, полученная не для Солнца.

Исследователи нашли турбулентный газ низкой плотности на значительно больших, чем предсказывалось, расстояниях от поверхности звезды. Они заключили, что эти движения газа не могут быть обусловлены конвекцией, то есть крупномасштабными перемещениями вещества при переносе энергии из ядра звезды в ее внешнюю атмосферу, как это происходит во многих звездах. Для объяснения движений вещества в протяженных атмосферах красных сверхгигантов, каким является Антарес, возможно, понадобится новый, пока неизвестный механизм.

«В будущем этот метод наблюдений может быть применен к исследованиям поверхностей и атмосфер различных типов звезд с беспрецедентной детализацией. Пока такие измерения были возможны только на Солнце, – заключает Онака. – Наша работа открывает перед звездной астрофизикой новые горизонты, совершенно новое направление в наблюдениях звезд».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика Анастасия Волочкова «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры Дмитрий Страшнов ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце сериалы Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.