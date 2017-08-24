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24 августа 2017, 12:16
медиа СМИ экономика
Анна Сакоян

СМИ и экономический прогресс

Швейная фабрика в Камбодже
Швейная фабрика в Камбодже
World Bank Photo Collection

В конце прошлого и в первой половине нынешнего года англоязычные СМИ увлеченно обсуждали угрозу наступающего по всем фронтам «популизма». Этот популизм противопоставлялся взвешенному либерализму, не слишком щедрому, но при этом разумному и основательному. К середине года, впрочем, увлечение популизмом отступило. Вместо этого начались истории об экономических успехах и советы по дальнейшему улучшению экономической ситуации.

В СМИ продолжаются сообщения об впечатляющем прогрессе в восстановлении экономики еврозоны. В конце июля — начале августа были разговоры о том, что темпы роста во втором квартале превысили ожидания. Сейчас появились сообщения о том, что показатели еще лучше, чем представлялось прежде.

 
Tomislav Georgiev / World Bank

Эти новости, подчеркнул Wall Street Journal, появились в тот момент, когда экономика в США и Китае начала замедляться. Между тем, теперь наблюдатели указывают не просто на улучшение общих показателей по зоне единой валюты, но и на улучшение показателей по тем странам, которые еще недавно больших надежд не подавали.

WSJ упоминает, в частности Нидерланды, которые в этом году пережили период неопределенности из-за выборов. При этом рост их экономики за 2017 г., по оценкам, может составить более 3%, и такой результат в Нидерландах будет впервые с начала финансового кризиса. Некоторый прогресс демонстрирует также итальянская экономика. Она по-прежнему остается одной из самых слабых в зоне, но сейчас начала подавать признаки жизни.

Всемирный банк опубликовал очередной манифест либерализма — отчет о пользе открытой торговли. Согласно исследованию, проведенному его экономистами, получилось, что внешняя торговля играет большую роль в обогащении экономик. При этом ключевое значение имеет открытость отношений.

 
Торговый порт, Баия, Бразилия
Mariana Ceratti / World Bank

О роли торговли в развитии экономики идет полемика, начавшаяся еще в конце XX в., объясняют авторы. Одни экономисты доказывают, что это очень важный фактор развития, другие возражают, что доказательства неубедительны. В последнее время, впрочем, перевес оказался на стороне тех, кто считает торговлю значимым фактором. Хотя дискуссия еще не завершилась, в последнее время появились работы, где на конкретных примерах показывается тенденция, указывающая на каузальное воздействие торговли на размеры доходов и рост экономики.

Авторы этого отчета поставили перед собой задачу доказать на примере выборки стран, что показатели роста зависят не только от объемов трансграничной торговли, но и от качества торговых отношений. Сюда входит, в частности, технологический обмен и обмен компетенциями, что должно повышать интеграцию игроков в международные рынки и способствовать закреплению за участниками рынка ролей, которые будут затем определять торговые связи.

Авторы исследования полемизируют с распространенной точкой зрения, что успешность торговли определяется грамотным выявлением приоритетных продуктов и сфер производства. По итогам их анализа, получилась так, что еще важнее комбинация продуктов и их качество. Второй важный фактор — комбинация торговых партнеров, особенно с точки зрения того, относятся они к центру или к периферии мировой экономической системы. Дополнительный фактор успеха, подчеркивают авторы, - это торговая открытость, а также уровень человеческого капитала.

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