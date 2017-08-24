Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
24 августа 2017, четверг, 18:33
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Потребительская корзина: считаем стоимость продуктов в Орле
Дмитрий Нил: интерьер – это приятный бонус
Дмитрий Нил: Интерьер – это приятный бонус
В Иркутске 25 августа временами дождь
Тюменский домушник может сесть на шесть лет за кражу бытовой техники
Губернатор Тюменской области: все дорожные работы будут завершены в срок
«Окупаться не будет». Якушев считает строительство аэропорта в Тобольске нецелесообразным
В Чайковском стартовал чемпионат мира по летнему биатлону
Мошенники проводят поверку счетчиков в домах тюменцев
«Пенсионерка из шалаша» оказалась уфимкой
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
24 августа 2017, 10:10
недвижимость Россия Таиланд

Деньги должны работать!

Золотой дракон - символ Таиланда
Золотой дракон - символ Таиланда
pixabay.com

Многие сейчас обеспокоены вопросом сохранения собственных средств и, по возможности, их преумножения. Казалось бы, существует множество разных вариантов инвестиций, но в каждом из них есть свои минусы и свои риски.

В случае с банковскими вкладами это невысокий процент, который может оказаться ниже инфляции. С вложениями в голубые фишки или драгметаллы — отсутствие резких колебаний котировок, на которых можно было бы сыграть, а также разница в курсах покупки и продажи, что делает возможными только долгосрочные вложения. Акции более амбициозных игроков несут за собой больший риск.

Наряду с биржевыми инвестициями у частных инвесторов популярны инвестиции в недвижимость. Тем более, что они позволяют получить доход не только путём её продажи, но и от сдачи в аренду. Тут тоже есть свои минусы, главный из которых — нестабильная ситуация на российском рынке недвижимости, цены падают или стоят на месте. Поэтому те, кто всерьёз рассматривает этот вид использования средств, рано или поздно задумываются о вложениях в зарубежную недвижимость.

Возникает дилемма, похожая на имеющуюся на рынке ценных бумаг. В странах, где операции с недвижимостью связаны с небольшим риском (Европа, США и т.д.), их доходность относительно мала, а там, где можно получить высокий доход, он сопряжён с солидным риском.

Аналитика позволяет заметить на радаре инвестора золотую середину, в этом случае ей оказывается Таиланд. Всё больше наших сограждан приобретают там жилую недвижимость. Как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду.

 
Таиланд. Туристка с фотоаппаратом / pixabay.com

Эта страна входит в мировой топ-10 по посещаемости туристами, в 2016 году туда приехало 32,6 млн человек. При этом доходность каждого туриста, т.е. сумма, которую он оставляет, заметно отличается от европейских стран. В 2016 году среднестатистический турист оставил в Таиланде $1530 (+2% к 2015 году). Для сравнения: во Франции средний турист «стоил» $514 (-3,3%), в Испании — $798 (-3,7%).

По мнению ведущих экспертов в сфере туризма, наметившаяся тенденция к росту турпотока в Юго-Восточную Азию, а также «удешевлению» туристов, посещающих Европу, и «дорожанию» тех, кто едет в Азию (в частности, в Таиланд) будет продолжаться. Это связывают с целым рядом факторов, среди которых в том числе и неспокойная обстановка в ряде европейских стран — мигранты, теракты, протесты и т.д.

Как пояснила в беседе с «Полит.ру» Ольга Вапнярская, ведущий научный сотрудник Российского университета туризма и сервиса, Таиланд действительно является привлекательной для российских туристов страной и его власти заботятся о том, чтобы эта привлекательность не снижалась. По ее словам, в последние пару лет туристический поток из России в Таиланд начинает увеличиваться.

«Насколько мне известно, тенденция к росту туристического потока из России в страны Юго-Восточной Азии и, в частности, Таиланд, действительно имеет место.

Связано это, на мой взгляд, с тем, что туда перераспределяются потоки туристов, которые раньше ехали в Турцию, Египет и которые даже сейчас по своим финансовым возможностям могут позволить себе отдых за рубежом, а не в России. И отдых в Таиланде, на мой взгляд, со временем, становится более комфортным. Важное значение имеете и тот факт, что для поездки туда виза не требуется, а значит, отдых проще организовать. В этом отношении он достаточно доступен.»

Ольга Вапнярская, доцент, ведущий научный сотрудник Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС)

 
Таиланд. Пляж для туристов / pixabay.com

Правительство Таиланда активно вкладывается в туристическую привлекательность своей страны: повышение пропускной способности и комфортности аэропортов, развитие дорожной сети, инфраструктуры. Это способствует росту доходов от туризма, что, в определённой степени, влияет на рост экономики в целом и привлекает инвесторов.

«Таиланд всегда пользуется спросом у россиян, потому что это круглогодичный отдых, всегда тепло. Так что пользовался спросом и летом, и зимой. При этом в Таиланд выезжают как на неделю, так и на месяц, даже на два — там нравится россиянам. Сложно сказать, растет ли этот спрос: в 2016 году он был повышенным, поскольку в списке направлений не было Турции; в этом году Турция снова доступна и часть туристов она на себя оттянула. Но и в Таиланд едут охотно. У него есть "свои" туристы.»

Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств

«Из-за изменения курса рубля Таиланд в глазах россиян некоторое время назад стал менее доступным направлением, он уже не воспринимается однозначно как дешевый. Можно ли говорить, что это изменило структуру туристического потока и туда стали приезжать в основном люди обеспеченные? Я бы сказала, что хотя это пока нельзя назвать тотальной тенденций, есть такой лёгкий тренд.

В то же время мы видим, что активизировались продажи по раннему бронированию на зиму, и это – та же самая аудитория, которая всегда приезжала зимой в такие места отдыха, как Паттайя или Пхукет.

То есть явление действительно отмечается: в связи с изменением курса рубля в Таиланд едут в основном более обеспеченные туристы. К изменению инфраструктуры туристического предложения это пока не привело, к другому позиционированию страны, к изменению Таиланда как направления тоже еще не привело. Однако отмечается такая тенденция.»

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России

Важно тут и то, что тайский бат на сегодняшний день считается одной из самых стабильных валют. Это исключает риски инфляции и прочих сюрпризов, делая возможным долгосрочное планирование.

 
Таиланд. Пагода в старом городе / pixabay.com

Одним словом, Таиланд действительно можно назвать практически идеальным вариантом для инвестиций в недвижимость сейчас, сегодня. Однако выбрать страну, в которую стоило бы вложить средства, мало, нужен ещё надёжный партнёр, знакомый с её спецификой и способный помочь в решении всех вопросов, максимально разгрузив от них инвестора. Таким партнёром для россиян может стать основанная нашими соотечественниками компания Phuket9 Real Estate Development.

Компания работает на рынке инвестиционной недвижимости острова Пхукет с 2004 года. На её счету множество построенных объектов, как жилых, так и коммерческих: частные виллы, коттеджные комплексы, парки, спа-комплексы, рестораны, торговые центры.

Приобретая инвестиционную недвижимость в Phuket9, вы получаете ряд преимуществ:

  1. Объекты расположены в идеальном с точки зрения инвестиционной привлекательности и развитом районе. Компания не только продаёт построенные объекты, но и занимается управлением ими, поэтому заинтересована в их доходности.

  2. Гарантия высокого качества: специалисты компании принимают непосредственное участие во всех этапах строительства.

  3. Доступная цена за счёт отсутствия посредников. У Phuket9 свой сильный отдел продаж, который обеспечивает прямую реализацию подавляющего большинства построенных объектов.

  4. Полностью готовая к эксплуатации недвижимость. Все объекты компании продаются «под ключ» — с мебелью, бытовой техникой, посудой, постельным бельём, сейфом, интернетом, телевизорами и всеми необходимыми предметами интерьера. Вам не придётся тратить дополнительно деньги и время на приведение покупки в товарный вид.

  5. Прозрачность сделки: все документы оформляются в полном соответствии с законами Таиланда, в них отсутствуют скрытые условия, дополнительные платежи и «мелкий шрифт».

  6. Экономическая стабильность. За 13 лет компания научилась не только выживать, но и расти, увеличивать ценность объектов практически в любых условиях. За счёт тесной интеграции с тайским и азиатским рынком объекты востребованы всегда и среди мировой аудитории. Спрос на них не зависит от потока именно российских туристов и экспатов.

 
Таиланд. Жилой комплекс / pixabay.com

И, наверное, самое важное для тех, кто приобретает жильё в Таиланде именно в виде инвестиции. То есть, для того, чтобы оно работало и приносило деньги.

В Phuket9 готовы избавить вас от забот, связанных со сдачей жилья в аренду. Управляющая компания возьмёт всё это на себя. Более того, вам гарантирован фиксированный ежегодный доход за вычетом коммунальных платежей, который выплачивается владельцам квартир ежеквартально на счёт в тайском банке либо чеком.

Так, если вы приобретаете жильё в строящемся сейчас ВИП КАТА Кондоминиум для последующей сдачи в аренду, минимальный доход составит 7% от стоимости покупки в год в течение 7 лет. То есть, уже при покупке вы получаете гарантию возврата половины суммы. Отметим, что это предложение пришлось по душе постоянным партнёрам компании: 80% квартир уже выкуплено.

 
Коттеджный посёлок Раваи Виллас

Ещё один проект компании — коттеджный посёлок Раваи ВИП Виллас, признанный самым продаваемым отелем района Раваи. Первые три стадии проекта (43 виллы и крупнейший семейный парк на Пхукете «Раваи Парк») были реализованы в 2014-2016 годах, сейчас идут продажи вилл четвёртого этапа, которые также будут оборудованы «под ключ». Здесь предлагается гарантированный ежегодный доход в размере 6% от стоимости покупки. Владельцы вилл, построенных на предыдущих этапах, уже получают его.

Есть возможность получения гарантированного дохода от аренды инвестиционной недвижимости и у покупателей объектов, которые компания Phuket9 построила ранее. Об условиях можно узнать на сайте phuket9.ru. Более подробно ознакомиться с компанией и имеющимися предложениями также можно на канале в YouTube и странице в Facebook.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Тело нападавшего в Сургуте
Источник сообщил о возбуждении дела о теракте после нападении в Сургуте
Владимир Путин и Виктор Медведчук
Путин провел в Крыму закрытую встречу со своим кумом
Сайт sports.ru
Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ» по поводу плагиата своих текстов
Александр Турчинов
Турчинов допустил версию спланированного теракта в центре Киева
День знаний в московской школе 1 сентября 2016
Муфтий Москвы не увидел смысла в переносе школьной линейки
18:22 Путин провел в Крыму закрытую встречу со своим кумом
18:04 Кадыров сообщил о спасении от ИГ в Ираке шестерых россиян
17:34 Ибрагимович на год вернулся в «Манчестер Юнайтед»
17:22 Трамп выложил коллаж с «затмением» Обамы
17:13 Турчинов допустил версию спланированного теракта в центре Киева

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лев Голицын
Лев Сергеевич Голицын
24 августа родился Лев Голицын – создатель русского шампанского.
16:52 Штаб Навального в Москве вновь решили выселить
16:51 В Норильске выпал снег
16:38 Источник сообщил о возбуждении дела о теракте после нападении в Сургуте
16:34 Обнаружен ещё один ключевой признак плацентарных
16:23 В школах РФ 1 сентября проведут урок «Россия, устремленная в будущее»
16:07 В Минобороны рассказали об испытании в Сирии 600 образцов российского оружия
15:48 СБУ назвала взрыв в Киеве хулиганством
15:33 Муфтий Москвы не увидел смысла в переносе школьной линейки из-за Курбан-байрама
15:21 Sports.ru выиграл суд у «Матч ТВ» по поводу плагиата своих текстов
15:01 В центре Киева произошел взрыв
14:59 МВД описало места дежурства ДПС по новому регламенту
14:47 Украденные музейные экспонаты хотят найти через Facebook
14:34 Путин призвал снять барьеры для импорта зарубежного сырья
14:20 В России появилось первое официальное турагентство КНДР
14:04 Чайка объяснил запрет анонимности в мессенджерах
14:03 Российский участок ветки «Евразия» в Китай обойдется в 3,58 трлн рублей
13:33 Стали известны главные развлечения россиян летом
13:31 Узбекистан попросил об аресте российского имущества Гульнары Каримовой
13:15 Российская дипмиссия в США будет выдавать визы в обычном режиме
12:58 Путин приехал в Рязань
12:57 Энтомологи усомнились в способности стай саранчи закрыть солнце
12:53 Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков
12:46 Столичные родители возмутились переносом линеек из-за Курбан-байрама
12:37 ФАС признала факт сговора среди поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы»
12:31 Захарова пообещала консульскую помощь оставшемуся без родителей ребенку в США
12:17 СК завел дело на не остановивших убийство пауэрлифтера сотрудников Росгвардии
11:57 «Коммерсантъ» рассказал о законности поставок турбин Siemens для российского суда
11:45 Голландская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта на рок-концерте
11:28 «Левада-центр» сообщил о недовольстве работой Медведева половины россиян
11:07 Посла России в Судане нашли мертвым
11:06 Археологи нашли древнюю недостроенную столицу Японии
10:56 Трамп уговаривал сенаторов не вводить новые санкции против России
10:37 Фигурант «болотного дела» Непомнящих вышел на свободу
10:27 Журналисты узнали об использовании Путиным под дачу дома из «Шерлока Холмса»
10:01 Похитивший своего сына россиянин застрелен полицией в Калифорнии
09:42 «Левада-центр» назвал самые запоминающиеся события месяца для россиян
09:31 ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
09:18 Около площадки рок-концерта в Роттердаме нашли фургон с газовыми баллонами
23.08 20:58 СМИ сообщили о возбуждении дела о контрабанде против экс-замглавы Минфина Алексашенко
23.08 20:34 Тимакова объяснила свое участие в работе Фонда кино
23.08 20:20 Samsung представила смартфон Galaxy Note 8
23.08 19:37 Советник президента по культуре назвал арест Серебренникова «постыдным»
23.08 19:16 Сервис аренды автомобилей Hertz уходит из России
23.08 18:56 Путин заявил о ценности доверительного диалога с Ватиканом
23.08 18:38 В доме ликвидированных в Ингушетии боевиков нашли бункер с оружием
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.