Деньги должны работать!

Многие сейчас обеспокоены вопросом сохранения собственных средств и, по возможности, их преумножения. Казалось бы, существует множество разных вариантов инвестиций, но в каждом из них есть свои минусы и свои риски.

В случае с банковскими вкладами это невысокий процент, который может оказаться ниже инфляции. С вложениями в голубые фишки или драгметаллы — отсутствие резких колебаний котировок, на которых можно было бы сыграть, а также разница в курсах покупки и продажи, что делает возможными только долгосрочные вложения. Акции более амбициозных игроков несут за собой больший риск.

Наряду с биржевыми инвестициями у частных инвесторов популярны инвестиции в недвижимость. Тем более, что они позволяют получить доход не только путём её продажи, но и от сдачи в аренду. Тут тоже есть свои минусы, главный из которых — нестабильная ситуация на российском рынке недвижимости, цены падают или стоят на месте. Поэтому те, кто всерьёз рассматривает этот вид использования средств, рано или поздно задумываются о вложениях в зарубежную недвижимость.

Возникает дилемма, похожая на имеющуюся на рынке ценных бумаг. В странах, где операции с недвижимостью связаны с небольшим риском (Европа, США и т.д.), их доходность относительно мала, а там, где можно получить высокий доход, он сопряжён с солидным риском.

Аналитика позволяет заметить на радаре инвестора золотую середину, в этом случае ей оказывается Таиланд. Всё больше наших сограждан приобретают там жилую недвижимость. Как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду.

Таиланд. Туристка с фотоаппаратом / pixabay.com

Эта страна входит в мировой топ-10 по посещаемости туристами, в 2016 году туда приехало 32,6 млн человек. При этом доходность каждого туриста, т.е. сумма, которую он оставляет, заметно отличается от европейских стран. В 2016 году среднестатистический турист оставил в Таиланде $1530 (+2% к 2015 году). Для сравнения: во Франции средний турист «стоил» $514 (-3,3%), в Испании — $798 (-3,7%).

По мнению ведущих экспертов в сфере туризма, наметившаяся тенденция к росту турпотока в Юго-Восточную Азию, а также «удешевлению» туристов, посещающих Европу, и «дорожанию» тех, кто едет в Азию (в частности, в Таиланд) будет продолжаться. Это связывают с целым рядом факторов, среди которых в том числе и неспокойная обстановка в ряде европейских стран — мигранты, теракты, протесты и т.д.

Как пояснила в беседе с «Полит.ру» Ольга Вапнярская, ведущий научный сотрудник Российского университета туризма и сервиса, Таиланд действительно является привлекательной для российских туристов страной и его власти заботятся о том, чтобы эта привлекательность не снижалась. По ее словам, в последние пару лет туристический поток из России в Таиланд начинает увеличиваться.

«Насколько мне известно, тенденция к росту туристического потока из России в страны Юго-Восточной Азии и, в частности, Таиланд, действительно имеет место.

Связано это, на мой взгляд, с тем, что туда перераспределяются потоки туристов, которые раньше ехали в Турцию, Египет и которые даже сейчас по своим финансовым возможностям могут позволить себе отдых за рубежом, а не в России. И отдых в Таиланде, на мой взгляд, со временем, становится более комфортным. Важное значение имеете и тот факт, что для поездки туда виза не требуется, а значит, отдых проще организовать. В этом отношении он достаточно доступен.»

Ольга Вапнярская, доцент, ведущий научный сотрудник Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС)

Таиланд. Пляж для туристов / pixabay.com

Правительство Таиланда активно вкладывается в туристическую привлекательность своей страны: повышение пропускной способности и комфортности аэропортов, развитие дорожной сети, инфраструктуры. Это способствует росту доходов от туризма, что, в определённой степени, влияет на рост экономики в целом и привлекает инвесторов.

«Таиланд всегда пользуется спросом у россиян, потому что это круглогодичный отдых, всегда тепло. Так что пользовался спросом и летом, и зимой. При этом в Таиланд выезжают как на неделю, так и на месяц, даже на два — там нравится россиянам. Сложно сказать, растет ли этот спрос: в 2016 году он был повышенным, поскольку в списке направлений не было Турции; в этом году Турция снова доступна и часть туристов она на себя оттянула. Но и в Таиланд едут охотно. У него есть "свои" туристы.»

Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств

«Из-за изменения курса рубля Таиланд в глазах россиян некоторое время назад стал менее доступным направлением, он уже не воспринимается однозначно как дешевый. Можно ли говорить, что это изменило структуру туристического потока и туда стали приезжать в основном люди обеспеченные? Я бы сказала, что хотя это пока нельзя назвать тотальной тенденций, есть такой лёгкий тренд.

В то же время мы видим, что активизировались продажи по раннему бронированию на зиму, и это – та же самая аудитория, которая всегда приезжала зимой в такие места отдыха, как Паттайя или Пхукет.

То есть явление действительно отмечается: в связи с изменением курса рубля в Таиланд едут в основном более обеспеченные туристы. К изменению инфраструктуры туристического предложения это пока не привело, к другому позиционированию страны, к изменению Таиланда как направления тоже еще не привело. Однако отмечается такая тенденция.»

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России

Важно тут и то, что тайский бат на сегодняшний день считается одной из самых стабильных валют. Это исключает риски инфляции и прочих сюрпризов, делая возможным долгосрочное планирование.

Таиланд. Пагода в старом городе / pixabay.com

Одним словом, Таиланд действительно можно назвать практически идеальным вариантом для инвестиций в недвижимость сейчас, сегодня. Однако выбрать страну, в которую стоило бы вложить средства, мало, нужен ещё надёжный партнёр, знакомый с её спецификой и способный помочь в решении всех вопросов, максимально разгрузив от них инвестора. Таким партнёром для россиян может стать основанная нашими соотечественниками компания Phuket9 Real Estate Development.

Компания работает на рынке инвестиционной недвижимости острова Пхукет с 2004 года. На её счету множество построенных объектов, как жилых, так и коммерческих: частные виллы, коттеджные комплексы, парки, спа-комплексы, рестораны, торговые центры.

Приобретая инвестиционную недвижимость в Phuket9, вы получаете ряд преимуществ:





Объекты расположены в идеальном с точки зрения инвестиционной привлекательности и развитом районе. Компания не только продаёт построенные объекты, но и занимается управлением ими, поэтому заинтересована в их доходности. Гарантия высокого качества: специалисты компании принимают непосредственное участие во всех этапах строительства. Доступная цена за счёт отсутствия посредников. У Phuket9 свой сильный отдел продаж, который обеспечивает прямую реализацию подавляющего большинства построенных объектов. Полностью готовая к эксплуатации недвижимость. Все объекты компании продаются «под ключ» — с мебелью, бытовой техникой, посудой, постельным бельём, сейфом, интернетом, телевизорами и всеми необходимыми предметами интерьера. Вам не придётся тратить дополнительно деньги и время на приведение покупки в товарный вид. Прозрачность сделки: все документы оформляются в полном соответствии с законами Таиланда, в них отсутствуют скрытые условия, дополнительные платежи и «мелкий шрифт». Экономическая стабильность. За 13 лет компания научилась не только выживать, но и расти, увеличивать ценность объектов практически в любых условиях. За счёт тесной интеграции с тайским и азиатским рынком объекты востребованы всегда и среди мировой аудитории. Спрос на них не зависит от потока именно российских туристов и экспатов.

Таиланд. Жилой комплекс / pixabay.com

И, наверное, самое важное для тех, кто приобретает жильё в Таиланде именно в виде инвестиции. То есть, для того, чтобы оно работало и приносило деньги.

В Phuket9 готовы избавить вас от забот, связанных со сдачей жилья в аренду. Управляющая компания возьмёт всё это на себя. Более того, вам гарантирован фиксированный ежегодный доход за вычетом коммунальных платежей, который выплачивается владельцам квартир ежеквартально на счёт в тайском банке либо чеком.

Так, если вы приобретаете жильё в строящемся сейчас ВИП КАТА Кондоминиум для последующей сдачи в аренду, минимальный доход составит 7% от стоимости покупки в год в течение 7 лет. То есть, уже при покупке вы получаете гарантию возврата половины суммы. Отметим, что это предложение пришлось по душе постоянным партнёрам компании: 80% квартир уже выкуплено.

Коттеджный посёлок Раваи Виллас

Ещё один проект компании — коттеджный посёлок Раваи ВИП Виллас, признанный самым продаваемым отелем района Раваи. Первые три стадии проекта (43 виллы и крупнейший семейный парк на Пхукете «Раваи Парк») были реализованы в 2014-2016 годах, сейчас идут продажи вилл четвёртого этапа, которые также будут оборудованы «под ключ». Здесь предлагается гарантированный ежегодный доход в размере 6% от стоимости покупки. Владельцы вилл, построенных на предыдущих этапах, уже получают его.

Есть возможность получения гарантированного дохода от аренды инвестиционной недвижимости и у покупателей объектов, которые компания Phuket9 построила ранее. Об условиях можно узнать на сайте phuket9.ru. Более подробно ознакомиться с компанией и имеющимися предложениями также можно на канале в YouTube и странице в Facebook.