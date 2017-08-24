Топ новостей 24 августа

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня источник сообщил о возбуждении дела о теракте после нападении в Сургуте, Узбекистан попросил РФ об аресте имущества Гульнары Каримовой, а столичные родители возмутились переносом школьных линеек из-за Курбан-байрама.

В Сургуте в связи с нападением на прохожих задержаны не менее 10 человек, подтвердили в местной мусульманской общине, а также источники, близкие к следственным органам. Дело о нападении расследуется как теракт. Двоим задержанным, приехавшим в Сургут из Дагестана, предъявлены обвинения по статье о пособничестве терроризму. Задерживает и тех, кто просто знал нападавшего.

Кадр из фильма о Шерлоке Холмсе / kinopoisk.ru

Владимир Путин останавливается отдохнуть в отремонтированной усадьбе 1913 года постройки, в которой проходили съемки советских фильмов о Шерлоке Холмсе. Путин прилетает туда обычно раз в год. Собственниками виллы оказались люди, которые тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», к ней имеет отношение и криминальный авторитет Илья Трабер.

СМИ сообщили о новой резиденции Путина в Выборге. Там вилла XX века, особняк в 1,5 тысячи кв. метров и всё такоеhttps://t.co/7PI8XFH4dJ pic.twitter.com/iuhzX8TeI8 — Лентач (@the_lentach) 24 августа 2017 г.

Турбина на заводе Siemens / www.siemens.com

Схема поставки газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций не противоречит контракту немецкой компании с «дочкой» «Ростеха», так как банкротившееся ОАО «Технопромэкспорт» купило их для поставки на Таманский полуостров Краснодарского края, а затем перепродало их ООО «Технопромэкспорт», также принадлежащему «Ростеху». Даже если первый контракт не разрешал компании установить турбины в Крыму, Siemens вряд ли удастся ограничить место установки турбин для нового собственника.

Дональд Трамп в частном порядке беседовал с сенаторами-республиканцами, чтобы убедить их не принимать закон о санкциях в отношении России. Трамп пытался убедить главу сенатского комитета по иностранным делам Боба Коркера и сенатора Тома Тиллиса в том, что документ является антиконституционным. Между тем в МИД РФ заявили, что российские учреждения продолжат работать в США, несмотря на проблемы с получением виз россиянами.

"Россия вышла на 3-е место в мире по числу новых случаев заболевания СПИДа"



Поставил задачу выйти на первое в течение 2 лет — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 24 августа 2017 г.

Полиция Лос-Анджелеса застрелила 48-летнего россиянина Константина Морозова, которого подозревают в похищении своего девятилетнего сына Даниэля после убийства матери мальчика. На месте, где был застрелен Морозов, нашли пистолет. МИД РФ пообещал оказать помощь ребенку.

Генпрокуратура Узбекистана попросила ГП РФ арестовать российскую недвижимость Гульнары Каримовой. Запрос находится на рассмотрении. «По сообщению узбекской стороны информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной», — отметили прокуроры.

Узбекистан просит РФ арестовать недвижимость Гульнары Каримовой, но не говорит, где: "Конфиденциальная информация" https://t.co/UXiUtsnwT6 pic.twitter.com/1OZKCfW7yI — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 24 августа 2017 г.

В.Путин на рязанском кожевенном заводе / kremlin.ru

Владимир Путин в Рязани на совещании по развитию легкой промышленности и борьбе с контрафактом заявил, что нужно отказаться от избыточных барьеров для импорта качественного сырья, «где это объективно необходимо». Он заявил, что контрафактная продукция обнуляет помощь государства отрасли.

Путина на заводе попросили расписаться на память: он устроил автограф-сессию вместе с рабочими pic.twitter.com/fCVgLOFlwS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2017 г.

Путину подарили майку с его изображением: Такими экипируются сборные России и Силы специальных операций pic.twitter.com/jIG1uXdzYC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2017 г.

"Очень легкие и удобные": Путин сравнил отечественные детские туфельки pic.twitter.com/x1sp5V65b5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 августа 2017 г.

Юрий Чайка объяснил запрет анонимности в мессенджерах борьбой с незаконным оборотом наркотиков. «Таким образом, будет ограничена массовая рассылка таких сообщений неопределенному кругу лиц. Полагаем, что эта мера окажет положительное влияние на противодействие преступлениям, включая незаконный оборот наркотиков», — заявил он на встрече с коллегами в Бразилии.

Школьники КНДР / wikipedia.org

КНДР впервые открыла в России официальное туристическое агентство. Туры рассчитаны на группы до 10 человек или индивидуальных туристов, самый дешевый стоит от 59 тысяч рублей с человека плюс стоимость перелета или проезда до Владивостока. «КНДР является одной из самых безопасных стран мира, всесторонне гарантирует безопасность туристов, которые соблюдают закон и порядок страны», - сказал советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун.

Больше россиянам не придется проводить отпуск на бездуховном Западе! Курорты Северной Кореи ждут вас!https://t.co/bhqa5tL0on — Открытая Россия (@openrussia_org) 24 августа 2017 г.

Празднование Курбан-байрам на Проспекте Мира / АГН "Москва"

Родители детей из столичной школы №2107 Мещанского района возмутились переносом линейки 1 сентября в связи с празднованием Курбан-байрама. Линейка перенесена на 4 сентября по указанию департамента образования Москвы. Родители узнали, что линейки решили перенести в школах, которые находятся неподалеку от Соборной мечети, из соображений безопасности.

В столице, связи с выпаданием куйрама-байрама на 1-е сентября, "Праздник знаний" будет перенесён на более удобный имамам день. — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 24 августа 2017 г.