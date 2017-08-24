В четверг, 24 августа, на Украине отмечают День независимости. Похоже, украинские политики решили использовать повод для демонстрации военной мощи страны.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на торжественном параде, заявил, что страна готова в случае «обострения ситуации» на востоке выставить 130 тысяч имеющих боевой опыт резервистов.

«200 тысяч прошли через шесть волн мобилизации, уже около 100 тысяч сейчас добровольно пошли служить по контракту, 130 тысяч воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв и в случае обострения ситуации готовы быстро вернуться в строй», — сказал президент. Он заверил, что украинская армия в отличном состоянии и готова дать отпор.

Также Порошенко заверил, что, хотя все «самое худшее» для украинцев уже позади и начался рост экономики, кое-что все-таки омрачает действительность: «мы не знаем, что в голове у того, кто за поребриком, который говорит, что "наших войск там нет"».

В своей речи президент Порошенко заявил, что во время конфликта на востоке страны погибли более 10 тысяч украинцев. «В целом более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Вовек не забудем и не простим никогда никому», — сказал президент. Неизвестно, входят ли в это числе сепаратисты, которые, с точки зрения Киева, сохраняют украинское гражданство.

Накануне, напомним, Петр Порошенко заявил о начале программы переоснащения армии. Заявление прозвучало на открытии выставки вооружения и военной техники в Киеве.

П.Порошенко на параде независимости / mignews.one

«Теперь мы начинаем программу технического осовременивания армии. Мы обязаны вывести наше вооружение на уровень XXI столетия. Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий стоят важные задачи по разработке и началу производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет», — заявил президент.

А 20 августа Петр Порошенко ознакомился с танком Т-72А, который прошел модернизацию на Киевском бронетанковом заводе. Он заявил, что танк стал «еще более защищенным и эффективным». Особо отмечается, что при модернизации танка киевский завод «максимально учел опыт украинских военных в зоне АТО».

На празднование Дня независимости в Киев прилетел министр обороны США Джеймс Мэттис. Также стало известно, что президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с праздником и пообещал поддержку в стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность страны. Американский лидер щаверил, что поддержит украинское государство в его стремлении «стать европейской страной». Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Напомним, 12 июня, в день России, ни Владимир Путин, ни российский МИД не получили поздравления от Вашингтона. Тогда в США это объяснили не дипломатическим демаршем, а новой практикой, в соответствии с которой Госдеп перестал рассылать поздравления.