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25 августа 2017, пятница, 10:00
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25 августа 2017, 09:00
Илья Карпюк

Заголовки утра. 25 августа

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

Под заголовком «Коровные узы» «Коммерсантъ» поместил репортаж о том, как Владимир Путин впервые в жизни посетил кожевенное производство.

«В российских кинотеатрах показались корейцы»: CGV интересуется покупкой сети «Каро».

Интервью с главой Минпромторга Дениса Мантурова озаглавлено его цитатой: «Предприятия должны работать в условиях снижения гособоронзаказа».

«Пенсионный устав вооруженных сил РФ»: «Коммерсантъ» ознакомился с законопроектом, увеличивающим срок военной службы до 25 лет.

«Москва и Минск то ли открываются, то ли откатываются»: Россия рассчитывает до конца года подписать с Белоруссией соглашение о взаимном признании виз.

РБК в статье «"Ростеху" требуются новые лекарства» пишет, что «дочка» «Ростеха» компания «Нацимбио» может получить контроль над фармацевтическим концерном «Мосхимфармпрепараты».

«Иностранный след в российском реестре»: Hewlett-Packard Enterprise нашла возможность поставлять софт госорганизациям.

«Хакеры на "Тройку"»: в Москве судят взломщиков транспортной карты.

Как живет после пожара столица Южного федерального округа, описывается в статье «Ростов-на-пепелище».

Сколько стоит получить престижную профессию, описывается в статье «Драгоценный гранит науки».

«Известия»: «"Бумеранг" ударит из-за горизонта». Уникальный российский БТР сможет не только плавать на десятки километров, но и вести сверхточную стрельбу с воды.

«Родители не увидели в школах условий для детей-инвалидов»: только 21% российских школ реализуют инклюзивное образование.

«Ритейлу оставили право возврата»: правительство отказалось оградить поставщиков от обязательного выкупа просроченных товаров.

«Авиапром переводят на проектное финансирование»: Минпромторг изменил госпрограмму развития отрасли.

«Пункты зарядки электромобилей разместят на АЗС и парковках»: унифицированные требования к электрозаправочным станциям разработают к концу сентября.

«Газета.ru» в статье «Главного советника Трампа убрал Boeing» объясняет, почему советник Трампа Стивен Бэннон проиграл аппаратную борьбу.

«Россия: еще два года стагнации». В 2018–2019 годах рост ВВП не превысит 2%.

«Крым признали красиво»: организаторы конкурса «Миссис Вселенная» признали Крым российским.

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