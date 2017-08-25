Мужчина, ударивший корреспондента НТВ в прямом эфире в День ВДВ, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Именно такое наказание просило назначить обвинение, при этом обвиняемый признал вину и попросил прощения у журналиста.

На фоне других судебных процессов это событие теряется, да и решение принято всего лишь мировым судьей. Но есть и другая причина, по которой на этот приговор обратили не так много внимания: в целом он соразмерен совершенному проступку. Понятно почему считается, что отечественная судебная система работает не слишком адекватно и не отвечает тем требованиям, которые к ней предъявляются. Но иногда все работает правильно — на это тоже стоит обращать внимание.