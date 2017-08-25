Президент России Владимир Путин во время последней поездки в Крым 18-20 августа провел закрытые переговоры с лидером пророссийского движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, встреча прошла вечером 18 августа, речь на ней шла об украинской политике, минских соглашениях и обмене пленных.

Еще два источника РБК, близкие к Кремлю, подтвердили, что лидер «Украинского выбора» во время поездки российского президента «точно был в Крыму» и последние два года Путин регулярно встречается с ним во время поездок на полуостров.

Дочь Виктора Медведчука — крестница Владимира Путина, которую он крестил в 2004 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга. В 2002–2005 годах Медведчук возглавлял администрацию президента Украины Леонида Кучмы, до этого был первым вице-спикером Верховной Рады. Его движение «Украинский выбор» выступает за присоединение Украины к Таможенному союзу и федерализацию страны. Сам Путин называл Медведчука «украинским националистом» на последней прямой линии в июне. Тогда президент России заявил, что у Медведчука есть своя система взглядов на Украину, основанная «на трудах националистов, которые писали еще в 19 веке, таких как [первыйй председатель Центральной Рады] Грушевский, [революционер Иван] Франко». Они все исходили из того, что «Украина должна быть федеративной» и не считали Крым украинским, замечал Путин.

Президент России Владимир Путин и лидер движения «Украинский выбор» Виктором Медведчук / kremlin.ru

В ноябре прошлого года офис Медведчука в Киеве атаковали активисты «Азова» и «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). В марте 2017 года один из лидеров Евромайдана и народный депутат Рады Владимир Парасюк публично призвал убить Медведчука.

В 2014 году Медведчук стал спецпредставителем Украины по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, он курировал обмен пленными и участвовал в организации освобождения Надежды Савченко.

На Украине Медведчук известен как человек, который имеет прямой контакт с Путиным. Правда, в последнее время успехов в деле освобождения пленных нет.

В Кремле пока не подтверждают факт встречи Путина с Медведчуком в Крыму. При этом близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» подтвердил, что у Медведчука действительно есть возможность периодически встречаться с Путиным.

Курт Волкер в районе боевых действий ВСУ / twitter.com

В понедельник, 21 августа, напомним, в Минске встретились помощник президента России, куратор украинского направления Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Стороны заявили, что на переговорах не ставилась под сомнение приверженность минским соглашениям, но «были предложены свежие идеи и подходы по их реализации». На следующий день украинская пресса написала, что Волкер и Сурков предметно обсуждали «вывод российских сил из Донбасса» — об этом говорил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Гримчака.