Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 августа 2017, пятница, 20:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В рамках проекта «Народная экспертиза» начался третий тур конкурса «Лучшая проектная идея – 2017»
Тюмень проголосует фонариками за лучший фильм Фестиваля уличного кино
ТОП-3 интересного за неделю: встреча с косолапым, потерявшийся малыш в носках и покупка земли с живыми душами
С Моста влюбленных в Тюмени пропал штурвал?
Обнаружены гигантские объекты из темной материи
Женщина почесала нос и чуть не умерла
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
Идеи новаторов работают
На год – в школу жизни
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 августа 2017, 16:00
градостроительство Москва
Илья Гращенков

Москва. Без кода города

Митинг против сноса жилья
Митинг против сноса жилья
АГН "Москва"

Мэрия Москвы отказалась согласовать проведение 3 сентября митинга по вопросам градостроительства. Как сообщает информационное агентство РБК, в согласовании было отказано под тем предлогом, что 3 сентября является днем памяти жертв теракта в Беслане. Организаторы митинга пытаются согласовать его проведение 2 сентября, однако не уверены, что дело тут именно в дате и что изменение срока проведения митинга поможет.

Между тем недовольство градостроительной политикой столичных властей носит уже достаточно распространенный характер, причем как у специалистов в области культурного наследия, экономики, экологии, так и у простых горожан возникает ощущение, что городские власти просто не хотят их слышать.

В связи с происходящим, напомним, почетный председатель Центрального Совета ВООПИК, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Галина Маланичева на круглом столе в Мосгордуме 2 июля подвергла критике градостроительную политику столицы и программу реновации.

«Сохранение историко-градостроительной среды, а не только единичных памятников – это ключевой принцип охраны наследия, закрепленный еще в Венецианской Хартии в 1964 году. При этом только с начала года, несмотря на протесты общественности, в Москве были снесены или весьма вольно реконструированы несколько ценных объектов. А сейчас, по оценке общественников, более 300 исторических зданий попали в программу «реновации»», – говорится в опубликованном интернет-изданием «Хранители наследия» заявлении Маланичевой, представляющем консолидированную позицию ВООПИК по этим вопросам.

 
Снос  ДК им. А.Серафимовича / АГН "Москва" / фото: Авилов Александр

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры в связи с этим подчеркивает, что принятию решений, особенно таких судьбоносных, как «реновация», должно предшествовать обсуждение вопроса с экспертным сообществом. Общество призывает правительство Москвы создать Общественный совет по вопросам культурного наследия, наделив его полномочиями по рассмотрению наиболее важных вопросов, касающихся сохранения объектов культурного наследия и исторического облика города Москвы».

Претензии у экспертов вызывает и проект Новой Москвы: многие специалисты не сомневаются в его полезности и значимости. В частности, профессор МГУ Наталья Зубаревич выступала с критикой проекта: она представила подробный анализ доходов Москвы, который показал, что у города нет денег на освоение такой территории. 

Рядовых же москвичей в этом отношении волнует тот факт, что хотя изначально проект «Новая Москва» затевался якобы ради переноса туда госучреждений, что позволило бы разгрузить центр «старого» города, на деле практически ничего, кроме жилья, на территориях Новой Москвы не строится. На более чем 1,6 миллиона квадратных метров жилья, возведенных там в 2016 году, пришлось всего четыре детских сада на 685 мест и две школы на 3435 учеников. О строительстве зданий под госучреждения речи вообще пока не идет – то есть никто не пытается делать город более удобным для жизни.

Поговорить о ситуации с «Полит.ру» согласился Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики.

 
Илья Гращенков

«Высказываются жалобы на то, что в результате реализации градостроительной политики московских властей город делается неудобным. Тут интересно отметить, для кого именно он становится неудобным. Есть некая отчетливая немаркационная линия между неким мобильно-активным, так скажем, слоем горожан, которые говорят о транспортных неудобствах, об исчезновении каких-то зеленых уголков в черте города, и пассивным слоем.

Для первых неудобства не компенсируются тем, что получается при реализации проектов, которые ведет московская мэрия. Для вторых, представителей пассивной и достаточно большой прослойки (куда входят граждане, начиная от маломобильных пенсионеров и кончая жителями «спальных» районов, которые особенно никуда из своих районов и не выбираются), плюсы от реновации старой пятиэтажки где-нибудь в отдаленном районе столицы гораздо существеннее, чем, например, перекопанные Садовое кольцо и Тверская – потому что они на это Тверской могут в течение года и не бывать.

Ну, судя по всему, мэрия сделала выбор в пользу этой прослойки, посчитав ее большинством и  пожертвовав поддержкой более активных граждан. Их она, судя по всему, теперь открыто игнорирует – видимо, понимая, что договориться не получится. Ну да, понятно, что это активное большинство политически тоже более активно, оно может проводить митинги, ходить на них, как-то объединяться в социальных сетях. Но, видимо, это вне интересов мэрии – она у нас технократична и политика ее мало интересует. Понятно, что муниципалитеты изберут кого надо, Собянин при необходимости тоже победит на выборах мэра – пусть не 80% голосов, но 53% он всегда наберет. Поэтому что тут миндальничать? Ну, будут протесты, и что?», – сказал Илья Гращенков.

По его словам, особого впечатления на власти не производят и протесты противников реновации, так как недовольство по поводу сноса зданий, в числе которых оказывались и имеющие историческое или культурное значение, высказывалось и до этого.

 
Митинг против застройки Триумфальной площади / mskagency.ru

«У нас не столько снос всегда был проблемой, сколько ренования зданий до такого состояния, что они де-факто непоправимо менялись, этакая вольная рестраврация с подстройкой еще ста этажей. Ну, понятно, откуда проистекает эта проблема: в глазах властей, которые у нас культурно и исторически мало соотносятся с жизнью в этом городе, не являются потомственными москвичами, все «старье» выглядит как некая проблема, которую надо максимально комфортно для себя решить. И в какой-то момент властям стало понятно, что защитники архитектурного наследия – тоже малая группа населения, которая в общем протестном движении не набирает и нескольких процентов.

Это только шибко культурные люди понимают, что город – это не только место для работы и сна, но все-таки и некий культурный код, который, в том числе, формируется городским пространством и архитектурным наследием. Но процент таких людей очень невелик, и понимание того, что общение с их организациями для власти ни в чему хорошему не приводит, так как она в итоге часто оказывается в тупике и не может решить хозяйственный вопрос, толкает власти к попыткам авторитарных решений. Чтобы сначала снести, а потом разбираться.

Ну, или можно поиграть в игру «но за это мы сделаем хорошо». Это когда ты сносишь, например, уникальный вокзал на станции «Рабочий поселок», а потом говоришь: «Ой, некрасиво получилось! Ну, давайте мы за это, например, музей Тургенева отремонтируем.» и в общественном сознании возникает ощущение, что власть таким образом исправляет свои оплошности. А раз так – то, может, ну и ладно? Да, снесли вокзал – но через три дня все забудут про этот «Рабочий поселок», а домик Тургенева будет еще долгие годы радовать глаз гуляющих по Остоженке. Такой вот иезуитский подход к архитектурной политике.

Но власти не видят в старых зданиях исторических памятников – они для них просто непонятно зачем занимающие место облезлые строения, которые могли бы превратиться в прекрасные офисы, торговые площадки и прочие дорогостоящие вещи. Эту проблему, кстати, еще Елена Батурина сформулировала, когда, съездив в Венецию, сказала, что город облезлый и там надо бы все отремонтировать. Ну, не понимают московские власти этого, действительно не понимают! Может, если бы речь шла об их родных местах, они и относились бы памятникам истории по-другому. Но в том и состоит проблема Москвы, что далеко не все ощущают родным городом или хотя бы соотносят с ним», – заключил Илья Гращенков. 

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Спасатели МЧС в море
Родным жертв аварии с автобусом на Кубани выплатят по 1 млн рублей
Кирилл Серебренников в суде
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморожены
Депутат чеченского парламента Магомед Асхабов
Чеченского депутата убили на дороге в Ачхой-Мартановском районе
Новый глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме
СМИ назвали главу МЭР «новым фаворитом» Путина
Активист Иван Скрипниченко
СК назвал болезнь причиной смерти избитого у мемориала Немцову волонтера
20:46 Лидер «Шалтай-Болтая» признался в частичной фальсификации взломанной переписки чиновников
20:14 Минобороны рассекретило архивные документы о Сталинградской битве
19:57 Родным жертв аварии с автобусом на Кубани выплатят по 1 млн рублей
19:31 ГАЗ выплатит по 2,5 млн рублей cемьям жертв резни на предприятии
19:09 Топ-менеджер Северо-Западного филиала «Ростелекома» арестован за подкуп

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Маргарита Терехова
Маргарита Борисовна Терехова
25 августа 1942 года родилась Маргарита Терехова, актриса.
18:52 Минобороны РФ сообщило об уничтожении последнего химоружия в Сирии
18:46 В Москве пройдет VI кинофестиваль «Будем жить!»
18:29 Центробанк улучшил прогноз темпов роста экономики России в 2017 году
18:07 «Чувство справедливости» шимпанзе оказалось обидой на экспериментатора
17:59 «Якутия» вывезет большую часть клиентов Ted Travel из Турции за свой счет
17:32 Производство вина во Франции упало до исторически низкого уровня
17:19 СМИ назвали главу МЭР «новым фаворитом» Путина
17:09 Чеченского депутата убили на дороге в Ачхой-Мартановском районе
16:50 СМИ сообщили о бегстве экс-премьера Таиланда в Сингапур
16:17 Съемки фильма Серебренникова о Цое заморожены после его ареста
16:04 СК назвал болезнь причиной смерти избитого у мемориала Немцову волонтера
15:23 В Австрии задержаны еще девять уроженцев Чечни
15:16 В Чечне убит депутат местного парламента
15:07 Рогозин заявил об остановке производства ракет «Протон-М» в центре Хруничева
14:42 РФ назвала сроки окончания спецоперации в Сирии
14:33 СМИ сообщили о дате презентации нового iPhone
14:32 СМИ: враги кировских коммунистов из «КГБ» неожиданно им помогли?
14:23 Напавший на журналиста НТВ получил полгода исправительных работ
13:57 ПФР пригласил Аллу Пугачеву получить материнский капитал
13:28 Российские военные опробовали в Сирии новый способ засекреченной связи
13:27 Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани достигло 18
13:00 Обнаружено тело 17-го погибшего при падении автобуса в море на Кубани
12:42 Попытку взорвать памятник участникам АТО в Киеве квалифицировали как хулиганство
12:16 СКР не нашел криминала в фотосессии модели в неглиже в разрушенном храме
11:53 На севере Москвы построят бомбоубежище на 1500 человек
11:33 Жертвами падения автобуса в море на Кубани стали 16 человек
10:56 Власти Польши снова подняли вопрос о своем праве на репарации от Германии
10:27 Стерлигов открыл в Москве криптовалютную биржу «Алиса»
10:16 Глава Samsung получил пять лет тюрьмы
10:09 Избитый у мемориала Немцову активист умер в больнице
09:57 Оставшихся в Турции клиентов оператора Ted Travel начнут вывозить 25 августа
09:47 ГП попросила объявить Браудера в международный розыск
09:39 Россия отправила следователям дополнительные данные о крушении малайзийского «Боинга»
09:27 При падении автобуса в Керченский пролив погибли 13 человек
09:20 Госдеп сообщил о пострадавших от «акустических атак» дипломатах на Кубе
09:07 «Хабаровские живодерки» получили сроки от трех до четырех лет
01:41 «Киношок» объявил об обновлении приоритетов
24.08 20:23 В Татарстане погиб оставленный на жаре в машине ребенок
24.08 20:04 Житель Ижевской области под влиянием триллеров убил спортсмена и увез в лес его подругу
24.08 19:25 ФСБ начала проверку закупок на Крымской железной дороге
24.08 18:59 От взрыва в центре Киева пострадали родственники Героя Украины
24.08 18:47 В Удмуртии нашлась бабушка оставшегося сиротой в США мальчика
24.08 18:22 Путин провел в Крыму закрытую встречу со своим кумом
24.08 18:04 Кадыров сообщил о спасении от ИГ в Ираке шестерых россиян
24.08 17:34 Ибрагимович на год вернулся в «Манчестер Юнайтед»
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.